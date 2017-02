„Îmi place să mă gândesc la Adevăr...”

Născut la 1 octombrie 1998 în oraşul Chişinău, elev în clasa XII-a la Liceul Spiru Haret. Practică activităţi sportive: fotbal și tenis. Pasionat de studierea limbilor moderne. Membru al ONG-ului „Orașul meu”.

Luni

Imi pun alarma mai devreme, dar adorm din nou. Vremea de afară mă încurajează să fiu mai activ și mai grăbit, deoarece frigul ciupește obrajii și uitasem căciula acasă. Stau în stație și privesc în zare cu speranța că șoferul transportului public va apăsa acceleratorul mai tare decât o face de obicei. Aud un sunet zgomotos și impunător venind din depărtare. E microbuzul 135.

Un domn mă întreabă de ce nu sunt punctual. Îi spun adevărul. El îmi sugerează că acest adevăr nu e decât o scuză. Îi promit ca voi face un efort să mă corectez. Această problemă legată de punctualitate a apărut în urma unei nemulțumiri, care mi-a provocat-o trezitul dis-de-dimineața. Mereu când mă gândesc la asta îmi răsună în urechi cuvintele tatălui care obișnuia să mă trezească până la finele anilor gimnaziali, cu expresia: „Scoală și hai la școală!”

Deseori mă întreb: „De ce nu am moștenit de la părinți calitatea aceasta, de a fi punctual, care e atât de necesară?”

Seara merg la sediul organizației non-guvernamtentale „Orașul Meu” pentru a discuta proiectele si moțiunile la care vom lucra în viitorul apropiat. Colegii au idei originale si necesare. „Dacă nu noi, atunci cine? Daca nu acum, atunci când?” spunea un absolvent al universității Cambridge. Oare primarul Chișinăului, jurist de profesie, cu diploma de la Sorbona de ce nu-și pune aceste întrebări? Toți greșim, dar o greșeală repetată de mai multe ori demonstrează intenția făptașului. Mă bucur că tineretul, cel puțin partea lui activă nu calcă pe urmele celor care ar trebui să ne fie model.

Marți

Dimineața am avut test la matematică pentru care nu eram destul de pregătit.

​

Cu puțin noroc, am reușit să rezolv toate exercițiile. Acum, doar Dumnezeu și profesorul știe dacă le-am scris bine. Pe urmă, am avut ora de istorie la care am studiat despre România în timpul Războiului rece. Am mai aflat că Acordul cu Fondul Monetar Internațional(FMI) a fost negociat când la conducere era Nicolae Ceaușescu, adept al ideologiei comuniste. Contradictoriu și paradoxal. La pauză am fost să mănânc și când ieșeam din cantină un prieten din altă clasă mi-a spus că avem sesiune repetată a tezei la română. Am lipsit atunci cand au sustinut-o colegii pentru ca am dat examenul TOEFL.

După școală am mers la stomatolog și am avut parte de o consultație foarte informativă și benefică. De la clinică am mers inapoi spre școală cu un prieten și am mai discutat despre Războiul rece și cui îi aparține puterea în lume și de ce unele persoane contribuie pentru păstrarea omului în capcana socială si doresc frânarea dezvoltării spirituale. Iată că ajung și în anticamera școlii, cu teza în față. Sarcina consta in elaborarea unui eseu reflexiv despre Adevărul general-uman. Îmi place să mă gândesc la Adevăr. Probabil e unica notiune care nu își va pierde valoarea niciodată, spre deosebire de minciună care e atât de des pe limba omului, chiar dacă aceasta are picioare scurte.

Miercuri

După o reîmprospătare la lecția de fizică a informației despre foton și fizică cuantică, încep ziua fiind optimist și încrezător in noblețea gândirii și acțiunii umane. Urmează lecția de istorie la care discutăm evenimentele din Basarabia în perioada Uniunii Sovietice, care îmi crează dezgust și dezamăgire față de oamenii care au in gând controlul, dominarea omului liber, distrugerea integrității sale și a valorilor cultivate de sute de ani. E trist faptul că un grup de persoane s-a deghizat sub identitatea unor conducători autoritari sociopați și a contribuit la propagarea urii între oameni. Einstein spunea că în fond nu există energie negativă sau pozitivă, există doar scopul negativ sau pozitiv și energia pură. Câte biblioteci, spitale și școli puteau fi construite din banii investiți în război. Liderii impostori tratează viața ca un joc pe tabla de șah. Doar că favorit este egoul persoanal, nu viața omului simplu.

Sfârșesc această zi cu gândul la cuvintele lui Octavian Paler: „Pământul e singurul loc unde se poate crea Paradisul.”

Joi

Trebuie sa alcătuiesc sarcini în baza vizionării unui film. „Forrest Gump” e un film care povesteste despre evenimentele din viață unui om. Gump se confruntă cu multe necazuri de-a lungul vieții sale, dar niciodată nu lasă macar unul dintre ele sa interfereze cu fericirea lui. Povestea începe cu o pană căzând la piciorul lui Forrest. El o ia și o pune în geanta sa. Așezat pe o bancă așteptând autobuzul, Forrest, pe parcursul filmului, își povestește viața care este aidoma acelei pene luate de vânt. Cum ar trebui să procedeze omul de rând când statul se opune vehement ca populația să trăiască în pace și armonie.

Cum se face că în România ies sute de mii de oameni la proteste și guvernul de la București rămâne rece la cerințele societații de a anula ordonanțele buclucașe? De când voința poporului nu mai e ascultată de politicieni care își fac mendrele doar în scopuri personale de îmbogățire. Sper protestele din România să schimbe ceva, iar asta să inspire și moldovenii pentru a se revolta împotriva nelegiuirilor comise de guvernanți.

Vineri

După ce mă scol din pat, merg să hrănesc prietenii mei patrupezi: Max si Tuzu. Ei mă întâlnesc cu bucurie. Ne jucăm puțin, apoi continui cursul firesc al zilei. Pe drum mă gândesc la prietenia frumoasă dintre câine și om. Când un om se distanțează de natură, inima îi devine aspră. Iată de ce prefer să acord mereu timp patrupezilor rebeli și blânzi, florilor, copacilor și vremii de afară.

Seara am vizionat un film în compania unor prieteni doritori de a comunica în limba engleză. Tony Sha, este un american din California, care a vizitat 72 de țări, iar în 27 a locuit. El spune ca Moldova este una dintre țările care îi insuflă optimism și încredere. E un paradox când un străin este mai entuziasmat de Moldova decât cetățeanul acestui stat. Tony este persoana datorită căreia acest film este derulat la Chișinău. Imi place să petrec timpul in o așa atmosferă... După vizionare rămânem la discuții. Totuși oamenii sunt frumoși cand sunt împreună. Si gandul ma duce peste Prut unde au loc proteste de stradă cateva zile la rând. Împreună se pot face lucruri mari.