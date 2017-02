„Nu mă voi opri”. Ultimul cuvânt al lui Navalnîi

Verdictul in cazul activistului politic Alexandr Navalnîi, un critic acerb al politicii preşedintelui Vladimir Putin va fi dat săptămâna viitoare pe 8 februarie, iar Navalnii are permisiunea de a pleca de la Kirov, locul în care se desfăşoară procesul sau. Navalnîi este acuzat in rejudecarea procesului din 2013, in care procuratura l-a acuzat de furt masiv si a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare. Navalnîi susţine ca procesul din 2013 a fost unul politic si a negat toate acuzaţiile, iar decizia Curţii Supreme de a rejudeca procesul ar fi un nou tertip menit sa îl împiedice sa participe in alegerile prezidenţiale din martie anul viitor, când a anunţat ca va candida împotriva actualului preşedinte Vladimir Putin.

Si de data aceasta procuratura a cerut ca activistul anti corupţie să fie condamnat, ca si la procesul anterior, tot la 5 ani de închisoare cu suspendare, ceea ce l-ar pune in imposibilitatea de a candida in alegerile prezidenţiale de anul viitor. In fata judecătorilor si procurorilor, Navalnîi şi-a susţinut nevinovăția si intenţia de a-şi continua activitatea. „Din nefericire, in Rusia de astăzi numai in tribunale mai pot oamenii cinstiți ca mine să vorbească deschis şi sa îşi exprime public vederile politice”, a declarat inculpatul… continuând:

„In ultimii 4 ani, am stat in arest la domiciliu un an, am trecut prin mai multe procese, asemănătoare cu cel de astăzi, fratele meu a fost închis. Dar, cu toate astea am publicat mai multe investigaţii, i- am expus, atât cât am putut, pe toţi aceşti hoți si grupări de crimă organizată care au uzurpat puterea in Rusia pe care voi, oficialii tribunalului, îi serviți”

Si Navalnîi a si numit câţiva:

„De la Şuvalov la Secin, de la rudele lui Putin la violonistul lui Putin noi le-am dat in vileag averile, am explicat publicului cum ne-au furat ţara noastră frumoasa.”

Si a anunţat ca nu renunţa la activitatea sa politica şi îşi va continua campania electorala:

„Campania mea electorala va continua. Cred ca au dreptul legal si moral de la candida in alegerile prezidenţiale din 2018. Nu accept sentinţa. Nu sunt vinovat. Aceasta sentinţă nu-mi va opri campania pentru alegerile prezidenţiale.”

Navalnîi le-a promis judecătorilor si procurorilor că, daca va fi ales preşedinte îi va servi şi pe ei ca si pe toţi cetăţenii Federaţiei Ruse. Activistul politic a cerut să fie achitat şi cum i s-a permis sa părăsească Kirovul înainte de a se da verdictul, mâine este anunţată inaugurarea biroului sau electoral la Sankt Petersburg.

In tribunalele ruseşti achitările sunt rare si Navalnîi a declarat că se aşteaptă sa fie condamnat, în ciuda faptului că este nevinovat.