Tichetele sau cecurile de masă - monedă paralelă, sau avantaj social?

Statutul tichetelor sau cecurilor de masă diferă foarte mult de la o țară la alta. Ideea, la baza sistemului, este ca întreprinderile să poată subvenționa masa de prânz a angajaților fără să aibă nevoie să mențină o cantină.



Este vorba de un avantaj social care teoretic corespunde cantinei dintr-o întreprindere.



Sistemul a fost inventat în Anglia, imediat după război, când hrana și produsele esențiale erau încă drămuite. Inițial, tichetele de masă nu erau taxate, însă pe măsură ce au început să capete valoare de bancnote, s-a ajuns până într-acolo încât în Londra, în anii 1970, se putea plăti și la bordel cu tichete de masă.



In general, însă, ele nu folosesc decât atunci când se plătește pentru mâncare. In unele țări, precum în Belgia, de pildă, ele nu trebuie declarate fiscului.



In România, tichetele de masă există de aproape două decenii, din iulie 1998. Mai bine de 2.000.000 de salariați din sectorul privat românesc beneficiază de ele. Din 2010 s-a introdus impozitarea lor (impozit pe venit de 16%). In forma inițială a legislației, indexarea valorii nominale a tichetelor de masă era obligatorie la fiecare semestru. Ea a devenit acum opțională.



La data introducerii tichetelor de masă în România, în 1998, ponderea acestora în salariul mediu brut era de 25%, exact un sfert. Astăzi, prin erodare și inflație, s-a coborât la 1%.

Legea în România prevede ca fiecare persoană care primește tichete de masă să achiziționeze produse alimentare în valoare de maximum 2 tichete pe zi. Începând cu 2013, valoarea unui tichet de masă este de ceva mai mult de 9 RON.



Pentru a fi valabil, un tichet de masă trebuie să aibă înscris numărul sub care a fost înseriat de unitatea emitentă. De asemenea, este obligatoriu ca pe tichet să fie imprimate numele și adresa emitentului, valoarea nominală a tichetului, perioada de valabilitate, interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea țigărilor și a băuturilor alcoolice, spațiu pentru a înscrie numele și prenumele salariatului, data și ștampila restaurantului sau magazinului la care tichetul de masă a fost utilizat.



În mai multe țări s-a ajuns, treptat, și la suport electronic. În curând, angajații din Romania vor putea astfel primi tichete de masă direct pe card. De menționat că noile carduri de masă vor fi carduri special dedicate utilizării tichetelor de masă și nu vor funcționa ca un card bancar.



De menționat, de asemenea, că în țări precum Germania și Anglia se taxează astăzi toate asemenea beneficii profesionale. Ba chiar, în Anglia se caută până și taxarea abonamentelor la săli de sport prin întreprindere, sau a cecurilor de sănătate.