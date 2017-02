Sabina Fati: „Este nevoie de o soluție politică pentru revenirea la calm și la statul de drept” (Video)

A patra seară de proteste în România, poteste împotriva a două ordonanțe de urgență adoptate în grabă de Guvernul predominant PSD, condus de premierul Sorin Grindeanu, considerate încercări ale guvernării de a slăbi legislația anticorupție și de grațiere a condamnaților pentru corupție. Vorbind joi după amiază la o conferință de presă, alături de liderul PSD Liviu Dragnea, premierul român a declarat că nu renunță la ordonanțe.

Europa Liberă: Pentru început, să recapitulăm ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile dincolo de Prut, ca să înțelegem care este miza acestor proteste.

Sabina Fati: „Așa cum se cunoaște, Guvernul de la București a dat o Ordonanță de urgență în plină noapte, acum două zile, prin care dezincriminează abuzul în serviciu. De exemplu, una dintre prevederi este ca mita sau abuzul în serviciul, ce se soldează cu pagube de până la 45 000 de euro, adică 200 000 de lei, nu mai este considerată o faptă penală.

Altfel spus, pentru așa ceva oamenii, demnitarii vor fi scutiți de pușcărie, vor primi o amendă civilă, cel mult. O serie de dosare penale aflate în lucru se închid. Există multe alte prevederi, printre care de exemplu nu s-ar mai lua în seamă, dacă Ordonanța intră în vigoare, reclamațiile pe care populația le-ar face cu șase luni mai târziu decât s-a comis fapta.

Procurorul general susține că în acest fel chestiunile legate de terorism, crime sau droguri, ar putea deveni la ordinea zilei, pentru că ele nu vor mai putea fi cercetate cu adevărat.

Așadar, lumea a ieșit în stradă nemulțumită, mai cu seamă că Guvernul anunțase că va da o Ordonanță pentru dezincriminarea abuzului în servicu, o lege pentru grațierea faptelor de corupție. Oamenii ieșiseră deja în stradă pentru a preveni astfel de evenimente, însă nu s-a întâmplat nimic, Guvernul a continuat.

Ieri, prim-ministrul a spus că nu va face nici un pas înapoi, el susține că ordonanța este pe deplin justificată. Există o serie întreagă de presiuni internaționale, venite mai cu seamă din Uniunea Europeană, dar și dinspre partenerii strategici ai României, Statele Unite ale Americii, Canada etc. Un concern de state occidentale cer ca lupta împotriva corupției să nu fie oprită, pentru că aceste ordonanțe și legi, pe care le-a gândit Guvernul de la București, de fapt, asta urmăresc - să oprească lupta anticorupție.”

Europa Liberă: Puterea pare hotărâtă să nu cedeze, oamenii sunt nemulțumiți de asta. Ce ar putea urma, din punctul tău de vedere?

Sabina Fati: „Sunt presiuni foarte mari, așa cum am spus, atât din exterior cât și din stradă. În ultimele zile au apărut și presiuni din interiorul PSD-ului, principalul partid de la guvernare. Primarul Iașului, care este și vicepreședinte PSD, a ieșit într-o conferință de presă și a cerut abrogarea urgentă a ordonanței care modifică codurile penale, dar și demisia ministrului Justiției, pe care-l consideră artizanul acestor derapaje.

Unul dintre miniștrii Guvernului, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, și-a dat demisia, spunând că a sperat că cei care au greșit își vor repara eroarea. Acest ministru era tehnocrat, dar propus de PSD. Toate acestea sunt semnale importante.

Am informații din Parlament că destui reprezentanți PSD se simt stingheriți de ceea ce se întâmplă. În fond, acest partid, care pentru prima dată a câștigat un scor atât de mare, începe să piardă din electorat. În general, PSD are un electorat de 30%, pe care se bazează orice ar fi, ceilalți sunt oameni care au venit crezând că social democrații pot face mai mult decât au făcut partidele de dreapta, care au guvernat în ultima perioadă.

Există o presiune chiar și din partea baronilor PSD-ului, ca Guvernul să o lase mai moale. În fond, aceste ordonanțe pot fi discutate și în Parlament, la rece, fără ca România să piardă din fondurile europene la care are dreptul, așa cum a spus vicepreședintele Comisiei Europene.

Pe de altă parte, sunt și foarte multe interese în interiorul partidului, dar și în interiorul clasei politice, ca aceste ordonanțe să meargă înainte. Este posibil ca, dacă ce ele intră în vigoare, peste două mii de dosare de corupție să fie închise. Este vorba de dosare de corupție, de persoane aflate deja în arest preventiv, este vorba de peste un miliard de euro prejudicii, pe care România nu le va mai recupera niciodată, dacă aceste dosare se vor închide.”

Europa Liberă: În aceste condiții, soluția mai degrabă de unde ar putea să vină, de la Curtea Constituțională, de la Parlament, din stradă?

Sabina Fati: „Singura soluție ar fi ca Avocatul Poporului să ceară Curții Constituționale să analizeze constituționalitatea acestor ordonanțe. Avocatul Poporului, până acum, a dat de înțeles că nu vrea să sesizeze la Curtea Constituțională ordonanța, deși este singura autoritate care poate face acest lucru. Există însă și surse în presa centrală de la București, care susțin că Victor Ciorbea, șeful Avocatului Poporului ar putea face această sesizare în cursul zilei de astăzi, dar nu știm sigur.

Există alte două sesizări, venite din partea Consiliului Superior al Magistraturii, și din partea președintelui, dar aceste sesizări nu au legătură cu conținutul ordonanței de urgență, dar reclamă doar un conflict juridic, de natură constituțională dintre Guvern și sistemul juridic și Parlament. Este nevoie de o soluție politică pentru revenirea la calm și pentru revenirea la statul de drept, pentru că România pierde tot ce a câștigat în ultimii zece ani prin întărirea instituțiilor care luptă cu marea corupție.”

Europa Liberă: Revenind la proteste, oamenii politici care guvernează au ajuns la putere în urma unui scrutin care a avut loc câteva luni în urmă. Nu au știut cei care protestează acum în stradă pe cine votează România, sau cum îți explici această revoltă la atât de puțin timp de la scrutinul care a validat această putere?

Sabina Fati: „Sunt cel puțin două lucruri de spus în această privință. Pe de o parte, PSD în acțiunile sale electorale nu a menționat niciodată că ajunși la putere vor începe să demonteze legile anticorupție. Pe de altă parte, cum spuneam, PSD are un electorat captiv, dezinteresat de chestiunile democratice și anticorupție. Este captiv pentru că are nevoie de asistență socială.

Principalul proiect al PSD-ului este acela de a mări pensiile și salariile bugetarilor, ceea ce s-a întâmplat de la 1 februarie, de a oferi ajutoare sociale în plus, de a scădea impozite etc. Nu este clar dacă bugetul va suporta aceste lucruri, dar asta e o altă chestiune. Există și foarte mulți oameni care nu au votat. În România, la alegerile de la 11 decembrie, au votat sub 50% din electoratul cu drept de vot. Deci, într-un anume fel, putem spune că Guvernul nu are o legitimitate totală, decât în măsura în care legea prevede această legitimitate, dar nu are o legitimitate populară.

Sunt mulți oameni în piață care nu au votat, chiar dacă nu recunosc acum, și care între timp și-au dat seama că lucrurile au luat-o razna. Sunt mulți tineri, mulți oameni în piață, care nu se considerau reprezentați de nici unul dintre partidele care au candidat la 11 decembrie, oameni nemulțumiți de clasa politică, dar care acum își dau seama cât de important este să oprească derapajul României și ieșirea ei spre periferia Uniunii Europene.”

Sabina Fati: Cu o seară mai devreme au fost și violențe în Piața Victoriei. L-am auzit ieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, spunând că președintele Klaus Iohannis ar fi autorul moral al acestora. Care este răspundul tău la întrebarea cine a fost de vină?

Sabina Fati: „Există un conflict între instituțiile statului, dau vina unii pe alții. În orice caz, președintele și Serviciul Român de Informații susțin că jandarmeria, Ministerul de Interne, au avut toate informațiile la dispoziție, pentru a ști din timp că există provocatori. Li s-a spus exact unde sunt acești provocatori, pe unde vor intra, și că ar trebui izolați, potrivit Serviciului Român de Informații și potrivit președintelui, care se bazează pe date clare, venite probabil de la structurile secrete din România, dar se pare că Ministerul de Interne nu le-a oprit la timp.”