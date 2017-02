Astăzi în Moldova și în lume

In Moldova se va afla astazi si miine presedintele OSCE, Sebastian Kurz, ministrul de externe al Austriei, țara care detine presedintia prin rotatie a organizatiei. Domnul Kurz va merge si la Tiraspol.

Ministerul Mediului si al Economiei organizeaza o masa rotunda pe tema economiei „verzi” ecologice…

O agenda destul de incarcata astazi pe plan international:

La Valleta are lor reuniunea la virf a tarilor Uniunii Europene şi, potrivit agendei, va fi discutată problema refugiatilor si a migratiei, dar desigur că şi chestiunile „la ordinea” zilei, precum evolutiile din Ucraina sau protestele masive din România.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care este in Balcani de ieri, se va afla astazi in Muntenegru, tara care a fost admisa in NATO, la ultimul summit al Aliantei. Ratificarea acestei decizii in parlamentele tarilor membre nu este încă completa. Senatul american, bunoara, a aminat votul, chiar daca in Comisia de relatii externe a obtinut sprijinul necesar. Aderarea micii tari balcanice la NATO a fost o decizie criticata aspru la Moscova.

Ministrul muncii de la Belgrad, Aleksandr Vulin, va avea astazi convorbiri cu comisarul pentru extindere si politica vecintatii, Johannes Hahn.

Ministrul american al apărării James Mattis se va afla astazi si miine in Japonia.