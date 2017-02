Statalitate! Sta-ta-li-ta-te!!! Pentru cine?

Proaspătul preşedinte Igor Dodon are, iată, grija statalităţii. El a vorbit ritos despre „necesitatea comemorării zilei de 2 februarie 1365, zi de importanţă majoră în constituirea statalităţii moldoveneşti, care simbolizează eliberarea Moldovei de sub dominaţia străină…”

Să observăm mai întîi un fapt evident. Moldova medievală şi Republica Moldova de azi, cu Transnistria rebelă, au aceeaşi legătură ca Australia cu Africa de Sud. Dar să admitem că legătura e puternică şi indiscutabilă.

În asemenea caz trebuie să mai observăm un fapt. Statalitatea, pe care tot o slăvesc şi o sărbătoresc conducătorii, a degenerat aici într-un proiect slut de favorizare a unei caste pusă pe carieră şi pe căpătuială. Încă în 1991, maşinăria statală a fost concepută ca un loc călduţ pentru tot felul de şmecheraşi. Iar în această maşinărie statală se intra cu pile de cele mai multe ori. Statul ca o afacere a unor flăcăi abili, descurcăreţi, rapaci. Asta am construit noi în 1991. Asta avem şi acum, după 25 de ani de căpătuială a unora şi suferinţe ale altora.

Vă invit, stimaţi ascultători, să aruncaţi o privire peste o listă publicată de Anticorupţie.md, o listă cu mai mulţi reprezentanţi ai întreprinderilor de stat, oameni care încasează lunar cîte 30-40-50-60-70 de mii de lei. Sînt salarii care li se plătesc din banii noştri, banii contribuabililor. Gîndiţi-vă şi la sumele exorbitante pe care le plătesc contribuabilii pentru călătoriile în străinătate ale conducătorilor. Dar instituţia prezidenţială, în fruntea căreia e acum Igor Dodon, cît oare ne costă? Şi merită oare risipa asta de bani? Rezultatele activităţii întregii maşinării statale sînt minunate şi ne plac foarte mult?

În discursul său recent, Igor Dodon vorbeşte despre „afirmarea demnităţii naţional-statale a poporului Moldovei”. Poate există demnitatea naţional-statală, dar am impresia că demnitatea simplă, obişnuită, poporul n-o mai are aici demult. O au numai cei care încasează salarii de 50-70 de mii de lei la întreprinderi cu capital majoritar de stat. Aceştia ar cînta statalitatea toată ziulica!