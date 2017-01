„Copiii sunt ca soarele care abia răsare”

Tineri de la mai multe licee din capitală au făcut cunoștință cu diverse tradiții chinezești ce marchează venirea Noului An Chinezesc, care se va încheia pe 15 februarie 2018. Sărbătoarea face parte dintr-o serie de activități cu menirea de a întări relațiile dintre Republica Moldova și China, care au fost stabilite în anii '90. Ce leagă Republica Moldova de China? Relatează Natalia Sergheev.

În piesa „Dă-mi plicul roșu”, Diana Stahi cântă despre tradițiile de Anul Nou și cadourile pe care le primesc cei mici cu ocazia „sărbătorii primăverii” în China.

Deși limba chineză nu se învață ușor, Diana spune că pentru ea a fost floare la ureche. Cunoștințele i-au fost răsplătite când a participat la concursul internațional „Podișorul Chinezesc”, unde a câștigat o vizită în inima Asiei.

„China din imagini și China când faci cunoștință și vorbești cu persoane care au venit din 94 de țări împreună cu tine să participe la concursul ăsta lasă niște impresii de neuitat. Am făcut cunoștință cu cultura lor, mâncarea lor iute, dar foarte gustoasă, cântecele naționale, dansurile lor... Cultura lor prin proverbe, cântece m-a fermecat, serios.”

Diana spune că învață limba chineză nu doar de dragul călătoriilor. Vrea să fie cu un pas înaintea colegilor de la facultatea de arhitectură, ca să poată să-și facă meseria atât în țară, cât și peste hotarele ei.

La cei 12 ani, Mihai Spânu, elev la Liceul Principesa Natalia Dadiani știe exact la ce-i va folosi limba chineză, pe care o studiază cu silință.

„Astăzi am venit ca să văd cum populația chineză sărbătorește Anul Nou. Am vrut să-i văd chiar și pe domnii aceștia de la Ambasada Chineză din Moldova și am vrut să petrec vesel timpul.

Europa Liberă: La ce îți va folosi limba chineză și toate aceste cunoștințe pe viitor?

„În viitor chineza îmi va fi de folos, deoarece vreau să știu cât mai multe limbi. Eu aș vrea să fiu gardă de corp. Dacă ar veni chiar și ambasadorul, eu l-aș putea apăra!”

La Biblioteca Ion Creangă copiii au avut parte de o expoziție de fotografii din China, au admirat o colecție de obiecte artizanale și au primit în dar suvenire tradiționale chinezești.

Mai mulți liceeni au venit cu pancarte pe care au desenat cocoși roșii - simbolul anului Cocoșului de Foc în China.

Printre ei a fost și Ana Mardari, elevă în clasa a VI-a de la Liceul Natalia Dadiani, care ar vrea să participe la mai multe evenimente de acest fel:

„În legătura cu cultura chineză avem cam puține lucruri... La educația tehnologică putem broda, împleti ceva cu ornamente chinezești, avem proverbe ce aparțin unor persoane de treabă din China.”

Ambasada Chinei și mai ales Institutul Confucius oferă cu regularitate donații de carte. Cele mai valoroase sunt diverse manuale și literatura chinezească tradusă în alte limbi, spune directoarea adjunctă la Biblioteca Națională pentru copii Ion Creangă. Eugenia Bejan:

„Biblioteca de fapt vine în întâmpinarea unui interes care s-a născut aici în societatea noastră. Cred că grație eforturilor pe care le face Ambasada și mai ales Institutul Confucius există un interes sporit pentru limba și cultura chineză. Între Republica Moldova și China sunt foarte strânse relațiile economice și știm că mulți tineri se orientează și din acest considerent învață limba chineză se interesează de China, ca să se pregătească pentur un eventual loc de muncă, care să fie legat de această colaborare economică și culturală. Ceea ce face biblioteca e să-i ajute.”

„Copiii sunt ca soarele care abia răsare” - spune un vechi proverb chinez seculară, cu care ambasadorul Chinei la Chișinău, Zhang Yinghong a încheiat evenimentul. Cu atât mai importante sunt colaborările și proiectele de educație pentru tinerii, care la rândul lor vor menține relațiile diplomatice dintre ambele țări, a adăugat diplomatul.