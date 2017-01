Scurt bilanț al primei săptămîni a administrației prezidențiale Trump

Cum a decurs prima saptamina a presedintiei Trump? O relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Un lucru este sigur. Cei care au crezut ca presedintia il va schimba pe Donald Trump s-au inselat. Cei care au crezut ca pronuntarile de campanie ale omului de afaceri sint doar artificii retorice s-au inselat. Asta cel putin pina acum. La fel s-au inselat si cei care au crezut ca dupa alegeri politica americana va reveni intr-o arie a linistii si normalitatii, dupa crunta inclestarea din campanie. Ce inseamna toate acestea ramine insa de vazut.

Presedintele Trump a semnat in aceasta saptamina o multime de acte executive, unele cu semnificatie reala, altele simbolice. Primul pe lista a fost anularea planului de asigurari medicale, cunoscut sub denumirea de Obamacare. Doar ca actul semnat nu este pus in aplicare pentru ca Trump a spus ca asta se va intimpla doar cind exista un inlocuitor, ori o varianta republicana nu a fost adoptata inca. Si va fi si greu de realizat pentru ca presedintele a mai spus ca toti americanii vor beneficia de asigurare medicala, un obiectiv greu de atins, in actualii parametrii economici.

Donald Trump a retras America din Acordul de comert liber cu Asia – Pacific, numai ca Statele Unite nu faceau parte din acel acord, care nu a fost ratificat. Renuntarea la intentia unui acord este vatamatoare din multe puncte de vedere, in plan geopolitic, dar Trump prefera sa negocieze acorduri separate in regiune. Analisti spun ca retragerea americana va avantaja China.

Apoi, presedintele Trump a semnat un ordin vizind construirea zidului despartitor la frontiera cu Mexicul si – prin twitter – a anuntat ca daca Mexicul nu are de gind sa plateasca pentru zid, intilnirea sa preconizata cu omologul mexican nu are sens. Dupa acest mesaj, presedintele Mexicului si-a anulat vizita, moneda mexicana a scazut, dar popularitatea sefului executivului mexican este in crestere.

Au urmat semnale de la Casa Alba, sugerind ca administratia va impune tarife de 20% la importurile mexicane, pentru a plati zidul, dar aceasta ipoteza a stirnit proteste in Congres, pentru ca loveste in interesele americane la fel de mult ca si in cele mexicane, cele doua economii fiind integrate si Casa Alba a revenit spunind ca este doar o posibilitate.

La asta s-au adaugat disputele presedintelui si staffului sau in legatura cu numarul de persoane, care au asistat la inaugurare, Donald Trump dorind, cu orice preț sa sustină fals, ca inaugurarea sa a fost cea mai populară.

Mai presus de orice debutul lui Donald Trump aduce in prim plan, ostilitatea administratiei fata de presa, acuzata ca ar falsifica stiri si ca ar actiona ca opozitie la Donald Trump. Astazi, presedintele se intilneste cu premierul britanic.