„Dacă o va ţine în ritmul acesta, Igor Dodon are mari şanse să se pomenească în jumătate de an cu un electorat de vreo 5-6%...”

Recolta de ştiri pe care o are la activ noul preşedinte moldovean, probabil, depăşeşte întregul dosar mediatic al predecesorului său. Doar vizita la Moscova i-a adus vizibilitatea pe care şi-ar fi dorit-o oricine dintre politicienii de la Chişinău.

Astăzi discutăm cu invitaţii mei despre ceea ce se poate citi printre rânduri sau printre relatările despre vizita şefului de stat în capitala Federaţiei Ruse şi întâlnirea cu omologul său de la Moscova. Haioasă sintagma aceasta din limbajul de protocol, pentru că ne trimite cu gândul la noţiunea „omologare” care înseamnă, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, confirmarea valabilităţii unei performanţe. Deci, cine şi unde îşi confirmă valabilitatea performanţelor?

Europa Liberă: Ce cadou nesperat ne-a adus noul preşedinte al Republicii Moldova, devenind un adevărat furnizor de ştiri şi, poate, din toate fumigenele pe care le-a lansat să încercăm, dându-le la o parte, să alegem lucrurile chiar esenţiale, promisiunea de a rezolva subiectul migranţilor, problema exporturilor şi subiectul transnistrean, promisiuni fortificate de comentariile preşedintelui rus, Vladimir Putin. Cu aceasta încercăm să ne dumerim noi astăzi. Şi mi-am ales doi interlocutori pe potrivă, care sunt atenţi la tot ce se întâmplă în Republica Moldova şi în afara ei – Vitalie Călugăreanu, corespondent Deutsche Welle la Chişinău şi editorialist notoriu, şi un editorialist la fel de cunoscut, Mircea V. Ciobanu, pe care lumea îl cunoaşte şi critic literar, dar acum dânsul concurează cu propria meserie din ipostaza de editorialist, comentator politic şi analist.

Vitalie, dacă ar fi, aşa cum am zis, să dăm la o parte toată plevuşca pe care tot Dodon a avut grijă să o aducă în atenţia presei, totuşi, dânsul a pus degetul pe rană şi, mă rog, aşa cum a ştiut dânsul, dar încearcă să facă lucruri bune, domnilor, să redeschidă piaţa rusească şi să rezolve problema unor migranţi care sunt 50 de mii cu interdicţii. Dar cred că alte sute de mii stau de frică să nu li se întâmple nimic, ascunşi acolo, prin gubernii. Deci, pentru aceasta trebuie să-l lăudăm sau dimpotrivă?

Vitalie Călugăreanu: „Să le luăm pe rând. Dacă vorbim de subiectul transnistrean şi aceste încercări pe care le face Igor Dodon pentru a soluţiona, cum a spus el, în doi-trei ani chestiunea transnistreană, eu privesc un pic altfel aceste speranţe pe care şi le pune Igor Dodon. Eu cred că reanimarea sau readucerea în discuţie a acestui subiect nu este altceva decât pregătirea unei piste electorale pentru alegerile parlamentare din 2018. Şi, cu siguranţă, Igor Dodon va încerca să împingă un fel de soluţie pentru subiectul transnistrean, cu ajutorul lui Vladimir Putin, tocmai pentru a arăta că „uite, ceva reuşim să facem în sensul acesta”. La modul practic, eu nu cred că lucrurile se vor mişca foarte mult.”

Europa Liberă: Dumneata ai început exact de la coada listei. Eu sunt, parţial, de acord cu dumneata că acolo e gura de ştiucă în care se bagă Dodon. Dar pe subiectul exporturilor şi migranţilor?

Vitalie Călugăreanu: „Pe subiectul migranţilor, iarăşi, nu cred că Federaţia Rusă va face foarte mult în perioada imediat următoare, pentru că am văzut că Rusia reacţionează sau face ceva doar atunci când obţine ceva în loc. Deocamdată, nu a obţinut foarte mult din partea Republicii Moldova, adică, niciun fel de concesii nici în plan politic, nici economic, având în vedere că îşi doreşte foarte mult renegocierea acelui Acord de Liber Schimb pe care l-a semnat Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Din punctul acesta de vedere, lucrurile nu cred că se vor mişca, atâta timp cât Chişinăul sau Igor Dodon nu va reuşi să obţină din partea autorităţilor sau guvernării de la Chişinău anumite lucruri palpabile.

În privinţa reluării exporturilor, intenţiile Rusiei sunt clare: ele constau în dorinţa de a renegocia acel Acord de Liber Schimb. Igor Dodon a făcut această promisiune, am văzut la Moscova, că, atunci când va merge la începutul lunii februarie la Bruxelles, va încerca să convingă Uniunea Europeană de necesitatea unei trilaterale, care, de fapt, este o mare capcană pentru Republica Moldova, dar şi pentru Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Bine, dar Putin nu a spus: „Lăsaţi dracului Uniunea Europeană, veniţi la Uniunea Euroasiatică”. A spus cumva delicat: „Vedeţi voi unde vă e mai bine. Ne uităm şi noi la negocierile voastre”.

Vitalie Călugăreanu: „Nu a spus-o Putin. A spus-o Igor Dodon. Igor Dodon nu este foarte departe de modul de gândire a lui Vladimir Putin, în sensul pro-rusesc. Deci, ceea ce nu a spus Putin a spus Igor Dodon.”

Europa Liberă: Domnule Ciobanu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, sunteţi de acord cu cei care spun că per total Igor Dodon a dat senzaţia de vasalitate, de închinăciune în faţa „ţarului” de la Kremlin? Sau a avut, totuşi, o minimă prestaţie şi prestanţă?

Mircea V. Ciobanu: „În primul rând, el şi-a îndeplinit propriul angajament faţă de sine însuşi. În general, dacă un politician face ceva ca să cucerească un electorat, fie şi bucata lui, partea lui de electorat, el aici a încercat să-şi cucerească finanţatorul. Or, tot ce a făcut el cu exces de zel, poate, întrecând aşteptările lui Putin sau, poate, derutându-l pe Putin câteodată cu lucrurile promise de el, nu sunt altceva decât un fel de a bate şeaua ca să priceapă finanţatorul. În general, el a mers încolo cu o delegaţie partinică, pur partinică, nici măcar, cum era înainte, partinohoziaistvenîi. Deci, au mers un fel de ideologi ai partidului său. Uitaţi-vă pe listă şi veți vedea – Greceanîi, Neguţa, Ion Ceban şi toţi ceilalţi.”

Vitalie Călugăreanu: „Da, e ridicol să-l vezi pe Lavrov alături de Vladimir Putin şi să nu vezi ministrul de Externe al Republicii Moldova alături de preşedintele moldovean.”

Mircea V. Ciobanu: „În sensul acesta, cred că el l-a dezamăgit, pentru că, bănuiesc eu, ce ar fi sperat Vladimir Putin? Deci, vine un nou preşedinte, care este de al nostru, nu mai ai ce să ascunzi, şi atunci cu ajutorul lor şi guvernarea devine puţin alta. Pentru că era suficient să meargă ministrul Economiei, cu care ruşii, a propos, au început deja negocierile privind exporturile şi ministrul de Externe, cel puţin, din considerente normale, merge într-o delegaţie străină. Şi atunci, tot ce vorbea Dodon, chiar aberant, chiar exagerând nişte lucruri, ar fi obţinut o oarecare acoperire doar prin prezenţa guvernului, că, uite, Chişinăul gândeşte puţin altfel. Aici Putin i-a dat de înţeles că: „Noi ştim că nu dumneavoastră decideţi, adică, nici nu cerem ceva de la voi”. El însă tot a insistat pe inclusiv denunţarea Acordului de Asociere, bănuind că aceasta îi va plăcea lui Putin. Dar, trebuie să specificăm şi aceasta, că: „Vom denunţa, atunci când vom avea majoritatea în Parlament. Deci, faceţi tot posibilul ca să avem. Faptul că eu sunt preşedinte încă nu înseamnă nimic”. Şi ca răspuns la faptul că acolo a fost o delegaţie comsomolistă, o delegaţie de partid, care să facă fum, prima replică de aici a fost o declaraţie a Partidului Democrat, nu a fost o declaraţie a prim-ministrului.

Mai târziu Pavel Filip a intervenit şi el cu o declaraţie, care tot cam aceasta a însemnat: „Atâta timp cât vom fi noi, noi cât vom fi majoritari şi la putere, nu se va întâmpla nimic, pentru că nu va denunţa nimeni”. De fapt, în sensul acesta el ceea ce credea că trebuie să facă cam aceasta a făcut. Numai că vezi cu promisiunile acestea ce se întâmplă? El a promis că va merge la Moscova, acolo a promis că va veni aici şi va face. Moscova a promis că va ţine cont de toate acestea. Data viitoare el va promite că va promite cu mai multă insistenţă ceea ce a promis data trecută etc., etc.”

Europa Liberă: Adică, dacă v-am înţeles corect, Moscova a rămas cumva surprinsă?

Mircea V. Ciobanu: „Eu bănuiesc, pentru că sunt nişte oameni pragmatici acolo, spunea Vitalie şi de Lavrov, adică, vine o delegaţie, hai să rezolvăm ceva. Nici Moscova nu că nu a avut ce să dea, nu a avut ce să rezolve. Se poate întâmpla ca mâine-poimâine să dispară embargoul rusesc, dar nu de aceea că a fost Dodon. Rusia, care e imprevizibilă şi aplică nişte sancţiuni foarte arbitrar sau tot ea le ridică, ar putea să o facă din alte raţiuni, din raţiuni economice chiar pentru Rusia: de ce să nu avem fructe? A venit iarna avem nevoie de fructe, de ce să nu le avem şi pe cele nu din Moldova, dar din toate?..”

Europa Liberă: Mai ales, să o ţinem morţiş cu embargourile...

Mircea V. Ciobanu: „Ar putea să o rezolve, dar nu o va rezolva atât de simplu şi bănuiesc că nici nu o va rezolva cu migranţii. Dacă rezolvă problema cu legalizarea celor care au încălcat, doar câteva zeci de mii de moldoveni acolo, nu în aceasta constă toată problema ruşilor. Dar dacă ei o fac pentru aceştia, trebuie să o facă pentru toţi.”

Europa Liberă: Păi da. Şi replica lui Putin a fost simptomatică, după mine, când a spus: „Domnilor, nu vă aşteptaţi că, dacă voi ne rugaţi, noi vom deschide ecluzele pentru cei care au interdicţii penale”. Şi, mai ales, dând semnalul pentru alţii.

Mircea V. Ciobanu: „Și mai este ceva, Dodon, în principiu, de ce a plecat doar cu delegaţia lui? Pentru că a vrut tot ce i se dă să i se dea lui, deci, nu să i se dea guvernării de la Chişinău sau Chişinăului, în genere.”

Europa Liberă: Să-şi asume meritele.

Mircea V. Ciobanu: „Da. În sensul acesta el strică puţin politica Moscovei. Pentru că, care este politica Moscovei în materie de embargou la fructe şi producţie vinicolă? Moscova permite Găgăuziei, Moscova permite Transnistriei şi Moscova, ca o mică paranteză, mai permite celor care au un fel de voucher de la Dodon, nişte permisiuni personale de export. Cred că promisiunile Moscovei au fost, mai degrabă, de felul acesta: „Vei avea un pachet nu de 50 de vouchere, noi îţi dăm 150’.”

Europa Liberă: Putin aşa a şi spus: „Vom extinde lista. Noi vom veni să controlăm întreprinderile”. Şi în sensul acesta eu m-am simţit, nu ştiu cum s-au simţit, de exemplu, potenţialii exportatori, dar eu aici chiar m-am întors la cuvântul „vasal”. El va veni, domnule! Ce contează dar organele noastre de control? Ce contează ISO-urile, laboratoarele care se duc în Europa, bine mersi, dar aici trebuie ei să vină să controleze? Un fel de „барский подход”, nu?

Mircea V. Ciobanu: „Cam aşa. Şi atunci toată vasalitatea aceasta se perpetuează şi aici. Pentru că cineva trebuie să vină să se închine lui Dodon, altcineva să se închine celuilalt.”

Europa Liberă: Dânsul neagă.

Vitalie Călugăreanu: „Nu este exclus că anumite firme din Republica Moldova cu acţionari majoritari ruşi s-ar putea să mai obţină acest drept de a exporta în Federaţia Rusă. Dar per total scoaterea embargoului pe care l-a impus Federaţia Rusă nu cred că este posibilă, pentru că aceasta ar însemna că Rusia calcă peste ceea ce a vorbit. Adică, atunci când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere şi Acordul de Liber Schimb, Federaţia Rusă şi-a argumentat decizia de a bloca exporturile moldoveneşti sau importurile de produse moldoveneşti în Federaţia Rusă prin faptul că există acest risc de reexport al produselor de origine europeană, din Uniunea Europeană prin Republica Moldova pe piaţa rusă. Şi atâta timp cât Republica Moldova nu va obţine din partea Uniunii Europene o renegociere, Federaţia Rusă nu cred că ar fi dispusă să schimbe ceva.”

Europa Liberă: Cert este că nu se complică Kremlinul din cauza lui Dodon şi chiar a Republicii Moldova. Mai mult decât atât, cred că, aşa cum dumneavoastră, domnule Mircea Ciobanu, aţi spus, unii demnitari de la Kremlin ar vrea să aibă relaţii bune cu democraţii. Pentru că ei nu pierd speranţa pe democraţi să-i determine să se uite în altă parte şi nu neapărat pe Dodon, care, prin definiţie, se uită unde trebuie, la Răsărit. Vitalie, dumneata care ai experienţa de corespondent, ce ai fi relatat de la această întrevedere sau de la vizita de la Moscova?

Eu mă uitam la ORT, lor le-a salvat ştirea şi buletinul corespondentul care întrebat şi a amestecat prostituatele şi Putin s-a pretat şi a speculat foarte bine şi a făcut un răspuns comercial care a turuit prin toată presa internaţională, dar când s-a ajuns la „визит молдавского президента” era foarte greu să spună ceva. Pentru că, într-adevăr, atunci când îşi iroseşte timpul ditamai „ţarul” de la Kremlin, el trebuie să semneze ceva, dar a ieşit că face poze de protocol cu preşedintele Dodon doar ca să îi facă acestuia o favoare.

Vitalie Călugăreanu: „Vizita aceasta, în general, a fost percepută ca una mai mult simbolică.”

Europa Liberă: Ea a fost, de fapt, de lucru, oficială?

Vitalie Călugăreanu: „Oficială a fost. A fost prima vizită oficială a unui preşedinte moldovean în Federaţia Rusă în ultimii opt sau nouă ani. Aşa s-a lăudat.”

Europa Liberă: Dar fără covor la aeroport.

Vitalie Călugăreanu: „Fără. Aţi văzut cum a fost întâmpinat. Dacă aş fi fost corespondent care scrie pentru o instituţie internaţională, într-adevăr, elementul care ar fi prezentat interes pentru publicul de afară ar fi fost anume această paralelă cu prostituatele ş.a.m.d. Dar, dacă aş fi scris pentru Republica Moldova, eu cred că aş fi scos în evidenţă anume caracterul simbolistic al acestei vizite, pe de o parte. Pe de altă parte, încercarea lui Igor Dodon de a intra sub pielea lui Vladimir Putin ca o speranţă de a-l convinge să ofere mai mult sprijin, în perspectiva alegerilor parlamentare. Pentru că Igor Dodon a enunţat-o cu gura lui că scopul lui este obţinerea unei majorităţi parlamentare loiale în viitoarea configuraţie parlamentară de la Chişinău.”

Europa Liberă: Şi el, de fapt, voia să spună, cum traducea cineva în limba rusă, „Владимир Владимирович, наши в городе. Мы уже на месте”, dar în felul acesta a dat semnalul celor care, poate, mai nutreau speranţa să devină dânsul preşedintele tuturor, el şi-a ars podul acesta definitiv. Şi mă tem că, dacă nu îşi onorează promisiunile acestea, cel puţin două, de la Kremlin, s-ar putea şi din alegătorii lui să mai plece. Sau nu?

Vitalie Călugăreanu: „Eu sunt foarte curios cum reacţionează sau cum au reacţionat oamenii care l-au votat, care au crezut că el poate să devină preşedintele tuturor, atunci când Igor Dodon şi-a asumat la Gazprom datoria regiunii transnistrene.”

Europa Liberă: Легко.

Vitalie Călugăreanu: „Da, fără nicio problemă, 6,5 miliarde de dolari să-i pui pe spatele cetăţenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Bine, dar dânsul a lăsat o enigmă acolo, are o soluţie poate atât de ingenioasă, încât se va bucura lumea.

Vitalie Călugăreanu: „Atât de ingenioasă, că ne-am putea pomeni la un moment dat cu centralele termoelectrice pe care le mai avem în Republica Moldova concesionate cumva în contul datoriilor faţă de Gazprom. Și anumite reţele electrice care mai sunt în proprietatea statului să ajungă în mâinile Gazpromului ş.a.m.d. Adică, ar trebui să fim foarte atenţi la ce intenţii are şi cum vede Igor Dodon soluţionarea problemei datoriilor Republicii Moldova faţă de concernul rus. Revin la aspectul politic. Eu cred că, dacă o va ţine în ritmul acesta, Igor Dodon are foarte mari şanse să se pomenească cam în jumătate de an cu un electorat de vreo 5-6%.”

Europa Liberă: Dar şi un impeachment? Credeţi?

Mircea V. Ciobanu: „Absolut. Absolut. Легко. Eu cred că au nişte sfetnici răi sau nu sunt foarte atenţi, socialiştii, în genere. Or, ei merg cam pe căile comuniştilor, de când comuniştii sunt în opoziţie. Și merg pe o cale greşită. Ei nu înţeleg de ce au câştigat atât de mult până acum. Eu pot să vă spun de ce au câştigat. Guvernarea a făcut atâtea gafe, consiliul sau primăria Chişinău atâtea gafe, că numai stai, le contabilizezi şi ieşi la tribună.”

Europa Liberă: Şi capitalizezi.

Mircea V. Ciobanu: „Absolut. Le-au adus cadouri cu nemiluita şi primarul Chişinăului, şi Parlamentul nostru, şi guvernul, şi oricine. În momentul cât ei au contabilizat, oricine dintre ei, până la urmă, chiar era interesant să-i asculţi, pentru că aveau argumente, argumentele erau puse la dispoziţie. Acum, când a început pe cont propriu, de când a fost învestit, a făcut deja atâtea, că el a acumulat, să zic aşa, pentru un mic impeachment sau pentru a pune, cel puţin, în discuţie nu în sensul în care spune Mihai Ghimpu, cu un referendum şi aninându-se de un detaliu minor. Sunt câte vreţi. Şi, mai ales, foarte multe s-au adunat, pentru că am spus eu că el şi-a îndeplinit propriul program acolo, dar el a făcut şi gafe de proporţii, pentru care va trebui să plătim, pentru că cineva ne va aminti de aceste şase miliarde, pentru care miliardul furat deja e un fleac.

Miliardele pe care el de pe umerii, cel puţin, ai unui concern, pentru că nu sunt ale Republicii Moldova, sunt ale Concernului Moldovagaz, care în proporţie de 51% aparţine Gapromului. Deci, Gazpromul îşi datorează sieşi, într-un anumit sens, ca să nu mai spun felul lui de a gândi. Alta, uitaţi-vă, cât a fost aici, în Republica Moldova, nu a făcut atâtea declaraţii românofobe câte le-a făcut acolo cu treabă şi fără treabă.”

Europa Liberă: La MGIMO.

Mircea V. Ciobanu: „Da. Şi la MGIMO, şi la întâlnirea cu diaspora, crezând că aici va avea o mai mare susţinere. Şi a cam avut el nişte aplauze la tâmpenii de genul acesta, că în Moldova nu sunt numai români, sunt şi oameni normali. Vă daţi seama ce înseamnă aceasta spus într-un mediu care asimilează toate acestea şi le ia aproape ca armă ideologică. Deci, sunt câte vreţi de genul acesta, pentru care Republica Moldova, în ultimă instanţă, sau chiar noi va trebui, odată şi odată, să plătim.”

Europa Liberă: Dar Putin a încurajat chestia aceasta, dăruindu-i harta de pomină.

Mircea V. Ciobanu: „Absolut. Cu harta aceea e o anecdotă mare pentru că am înţeles că, de fapt, este contrafăcută. Dar vorba e că el, încercând să placă atât de tare Moscovei, a întrecut, cu siguranţă, măsura. Şi, dacă vă amintiţi, înainte de aceasta, el îl admonestase pe ambasadorul Moldovei la Bucureşti pentru o declaraţie. Putem să ne închipuim starea omului, cu două săptămâni înainte sau cu cât timp îi înmânase paşaportul moldovenesc domnului Băsescu, bineînţeles că jurnaliştii îl întreabă despre aceasta. Și el a răspuns aproape diplomatic, eu aş zice, că încă nu se ştie, pentru că este contestată decizia şi nu ştiu ce.”

Europa Liberă: Adică, de fapt, i-a dat şansă lui Dodon.

Mircea V. Ciobanu: „Da, i-a dat şansă lui Dodon. Pe când Dodon se duce la Moscova şi face nişte declaraţii. Angajamentele cu Uniunea Europeană sunt angajamentele Republicii Moldova, nu sunt ale guvernului actual, nu sunt ale prim-ministrului actual, că nici nu el semnase acel acord.”

Europa Liberă: Da, să o forţezi pe Mogherini să-ţi răspundă, pentru aceasta trebuie să ai mare tupeu.

Mircea V. Ciobanu: „Da. Şi faci declaraţii de genul acesta, plus cele românofobe. Eu mă tem că se adună foarte multe bile negre. Eu nu sunt atât de sigur că îl va penaliza propriul electorat, pentru că aici jocul, după mine, este simplu. Deci, partidul de acolo, în frunte cu Dodon, el chiar ca un партийный деятель, ca un demnitar de partid a vorbit acolo şi nu ca un reprezentant al Republicii Moldova. El declară într-un fel şi îşi câştigă electoratul, Partidul Democrat de aici ripostează că: „Atât timp cât noi suntem, nimic nu se va mişca, nimic nu se va schimba”, încercând să ocupe celălalt segment. Şi o anumită paritate tocmai bate la ochi.”

Europa Liberă: Dar democraţii, la un moment dat, s-ar putea, totuşi, să îl mai „tragă de mânecă”.

Vitalie Călugăreanu: „Democraţi vor reacţiona în măsura în care aceasta convine Partidului Democrat din punct de vedere electoral, inclusiv, chestiunea legată cu potenţiala suspendare a preşedintelui.”

Mircea V. Ciobanu: „Da, absolut.”

Vitalie Călugăreanu: „Se încearcă crearea a doi poli politici în Republica Moldova la ora actuală. Pe de o parte, un pol de stânga, pe care să-l asume cumva Igor Dodon.

Pe de altă parte, un pol care încearcă să riposteze acestor paşi pe care îi face Igor Dodon în sensul denunţării Acordului de Asociere şi înrăutăţirii relaţiilor cu Uniunea Europeană, ca un pol care blochează aceste tentative ale preşedintelui Dodon. Şi polul acesta încearcă să şi-l asume Partidul Democrat şi Vlad Plahotniuc, în mod special, dacă vedem modul cum sunt mediatizate subiectele legate de reacţiile pe care le are PD la declaraţiile pe care le face Igor Dodon. În ce măsură îşi doreşte Partidul Democrat un impeachment pentru Igor Dodon, aceasta urmează să vedem în perioada următoare.”

Europa Liberă: Nu acum, la sigur.

Vitalie Călugăreanu: „Da, nu acum, la sigur. Pentru că aceasta nu convine nici Partidului Democrat, nişte alegeri parlamentare.”

Europa Liberă: Mai ales că nu s-au profilat aceste poluri şi, într-adevăr, primul care a spus aici, în bilanţul anului 2016, a fost Igor Volniţchi, care a lansat ipoteza aceasta, că democraţii ar fi interesaţi să fortifice polul acesta, cu el e lesne de luptat şi e lesne de convins sponsorii europeni.

Vitalie Călugăreanu: „Dar mai e un aspect, de care, probabil, nimeni nu ţine cont. Există un segment de electorat cu viziuni pro-europene, care este profund iritat de tot ce se întâmplă în ultima vreme în Republica Moldova atât pe segmentul ce ţine de combaterea corupţiei sau necombaterea corupţiei, pe de o parte.

Pe de altă parte, legat de aceste declaraţii stresante pentru acest segment de electorat pe care le face Igor Dodon. Din punctul acesta de vedere, eu cred că, în ritmul în care a început să acţioneze, Igor Dodon are şanse foarte mari să genereze această repulsie a electoratului cu viziuni pro-europene, să-l determine, într-un fel, să iasă în stradă. Şi nu este exclus un scenariu care l-a determinat pe Ianukovici să plece din Ucraina.”

Europa Liberă: Revenind la partea aceasta vizibilă, pe care a urmărit-o toată lumea, nu voi spune cine, dar a recurs la aşa o descriere, Dodon semăna foarte mult cu un personaj care ajunge la emisiunea „Поле чудес” şi aşa e de bucuros şi spune: „Salut! Eu deja am ajuns aici” şi cu nişte cadouri şi spune: „Iată, v-am adus nişte miere de la prisaca mea”. Şi eu am stat şi m-am gândit, sigur că acesta e umor negru, dar parţial seamănă, pentru că şi comportamentul acesta după revenire, copca aceasta în care a sărit, şi justificarea că trebuie şi la minte, şi la trup să fii creştin. Şi în momentul în care dânsul demonstra sănătatea aceasta fizică, eu stăteam şi mă gândeam, dar el categoric sau PR lui nu s-au gândit la oamenii necăjiţi, care sunt într-o cârjă, în scaun cu rotile, poate Boboteaza e mai importantă pentru oamenii aceştia, care au o speranţă.

Macho-ismul acesta ortodox demonstrat am impresia că e într-un trend general, e adevărat, care vine şi de la Răsărit, cu exemplul lui Putin şi amândoi, a văzut presa, aveau aţă de deochi la mână şi stilul acesta putinist de a se arăta în toată splendoarea aceasta de macho cred că îi place şi lui Dodon. Şi place, probabil, şi unui electorat, dar, până la urmă, şi electoratul dânsului, parte din ei şi, mai ales, adversarii îl vor judeca pentru ceea ce spune şi ceea ce provoacă, ce avalanşă provoacă prin aceste promisiuni, angajamente. Pentru că de acum încolo, bunăoară, ceea ce lui i s-a părut o glumiţă la Gazprom cu şase miliarde, experţii spun, de acum a intrat în arsenalul de argumente al ruşilor. Şi ceea ce doar se bănuia de acum înainte, într-adevăr, va fi sabia lui Damocles, pe care s-ar putea să o folosească.

Totuşi, cea mai gravă situaţie pe care a generat-o dânsul este că, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, de fapt, a închis calea celor care au început să rezolve şi chiar pot să rezolve de pe principiile pe care le doreşte guvernul.

Vitalie Călugăreanu: „Prin declaraţiile pe care le-a făcut la Moscova, Igor Dodon a creat foarte multă confuzie la Moscova, în Federaţia Rusă, la Kremlin, în mod special. Eu cred că cei de la Kremlin se gândesc: „Bine, acum cu cine discutăm, de fapt, în Republica Moldova?’.”

Europa Liberă: Sau aşteptăm anul 2018.

Vitalie Călugăreanu: „Discutăm cu guvernul sau discutăm cu preşedintele?” Şi atunci, cred că ar trebui să aşteptăm să vedem dacă vine o delegaţie de la Rospotrebnadzor, de exemplu, să vedem cu cine se va întâlni, să vedem cu cine preferă Moscova să discute în Republica Moldova. Dacă merge la guvern, e una. Dacă merge la Preşedinţie, e altceva.”

Mircea V. Ciobanu: „Eu mă tem că lucrurile, dimpotrivă, se pot agrava. Eu nu văd cum pot fi aplanate nişte lucruri pe care le-au spus. Aici bine aţi menţionat că au şi bifat ca argument, dacă vă amintiţi discuţia aceasta cu datoriile Transnistriei către Gazprom, intermitent apar, şi de fiecare dată reacţia, să zic, părţii moldovene, feliei moldoveneşti din Moldovagaz este absolut nedumerită şi plină de revoltă. De fapt, eu am înţeles că nici măcar nu este datoria oamenilor de acolo, oamenii plătesc.”

Vitalie Călugăreanu: „Exact.”

Mircea V. Ciobanu: „Dar autorităţile au dreptul, aşa e înţelegerea cu Gazpromul, să folosească aceşti bani pentru dezvoltarea regiunii, cam aşa s-ar numi.”

Vitalie Călugăreanu: „Da.”

Europa Liberă: Krasnoselski deja a spus că va da bani suplimentari din aceasta.

Mircea V. Ciobanu: „Da. Şi de fiecare dată se spune: „Haideţi, atunci, să analizăm ale cui sunt aceste datorii”, cam aceasta spun moldovenii, „Şi să achite fiecare şi atunci achităm împreună datoria. Deci, dacă vreţi”. În momentul acesta ruşii pun receptorul şi nu mai continuă, dar tot mai amintesc. Acum vor avea un argument în plus. Eu nu ştiu, nicăieri nu vei putea să ştergi de pe listă faptul că preşedintele a spus că ar exista nişte soluţii. „Voi de ce nu le căutaţi? Preşedintele a zis că există nişte soluţii. Poate nu le-aţi căutat? Haideţi să le căutăm împreună’.”

Vitalie Călugăreanu: „Haideţi să ne amintim că Igor Dodon în trecut, totuşi, a avut nişte funcţii în statul acesta, a fost şi ministrul al Economiei.”

Europa Liberă: Nu e novice în economie.

Mircea V. Ciobanu: „Da.”

Vitalie Călugăreanu: „Prin urmare, întrebarea pe care ar trebui să ne o punem este: de ce nu a venit cu soluţiile acestea, că se vor găsi soluţii, atunci, când era chiar direct principala persoană care ar fi trebuit să răspundă?”

Mircea V. Ciobanu: „Şi încă una. Ne putem aştepta oricând pentru că, amintiţi-vă ce a spus Vladimir Putin, că în acest sens, de plan de reglementare a conflictului transnistrean, aşteptăm fapte, nu vorbe, fiind de acord cu ideea federalizării, pentru că aceasta le aparţine de mai demult şi te poţi pomeni într-un moment că, din iniţiativa lui Dodon, chiar dacă îi va scrie altcineva, apare ceva de genul unui plan Kozak. Deci, ce faci cu acest proiect pe care îl afişează un om care este statutar, preşedintele? Că vor riposta, că nu va fi acceptat de Parlament, de guvern, de societate este altceva, deja provoacă o situaţie de conflict, pentru că, de fapt, acesta va fi adevăratul conflict. Cine are nevoie acum în Republica Moldova, foarte interesant, de un plan Kozak sau de federalizarea Republicii Moldova? Cei din Transnistria nu au nevoie, ei au spus că nu vor. Adică, lăsaţi-ne în pace, aproape că au spus, nici nu pomeniţi de planurile…”

Europa Liberă: …lăsaţi-ne să exportăm în continuare în Uniunea Europeană.

Mircea V. Ciobanu: „Exact. Ei sunt într-o situaţie destul de favorabilă acum, au o prioritate de export în Rusia, au o prioritate omenească, aş zice eu, de export în Uniunea Europeană.”

Vitalie Călugăreanu: „Doar un element vreau să menţionez aici. Dacă vă amintiţi declaraţia pe care a făcut-o Vladimir Putin, atunci când vorbea despre soluţionarea conflictului transnistrean şi făcând referire la revenirea la planul Kozak, a menţionat un lucru foarte important, din punctul meu de vedere, a făcut ca şi cum o precizare, ca şi cum s-ar fi întors, şi-a reluat, într-un fel, gândul, spunând că Federaţia Rusă va fi garantul unei soluţii pe care ar urma să o discute Chişinăul şi Tiraspolul.

Din această declaraţie, într-un fel, am dedus ceea ce am spus un pic mai înainte, la începutul emisiunii, că în perioada următoare s-ar putea să asistăm la o serie de întâlniri între preşedintele Dodon şi şeful grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în care se vor încerca, se vor discuta, se vor mediatiza anumite lucruri. Adică, se va încerca o mimare a identificării unor soluţii, în perspectiva utilizării acestor aşa-zise succese pe care, chipurile, le-ar obţine în aceste negocieri cu scop electoral.”

Europa Liberă: Într-adevăr, dar ce faci cu ele, vorba lui Mircea? Dar ce faci cu ele după aceea? După aceea te duci la formatul „5+2” şi aceştia se uită: „Băieţi, voi aţi scris acolo... Spălaţi-vă pe cap”. Te duci la Parlament, te duci la Balan, te duci la guvern şi aceştia tot aşa spun: „Dar noi am semnat?”.

Vitalie Călugăreanu: „Vă explic ce se va întâmpla. Chestia aceasta va fi exploatată din punct de vedere electoral. Igor Dodon va veni şi va spune: „Uitaţi-vă, noi v-am prezentat soluţiile. Voi, cei de la guvernare, nu le-aţi implementat. Acum haideţi să schimbăm această majoritate parlamentară, să schimbăm guvernarea, să aducem o guvernare de stânga, că să implementeze ceea ce am convenit noi cu Krasnoselski’.”

Europa Liberă: Cert este că ne aşteaptă vremuri turbulente şi interesante pentru presă. Că presa oricum nu are încotro şi relatează. Dar de la aceasta nu se face mai dulce în gură, dacă Dodon spune că mâncăm halva. Pe noi tot aici ne găsiţi şi tot vă vom informa şi vă vom pune pe tavă ceea ce se întâmplă, ca să înţelegeţi dumneavoastră mai bine.