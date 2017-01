Уходя, гасите всех. Последний «подарок» Обамы

В пятницу 13 января 44-й президент США Барак Обама подписал указ о продлении на один год санкций против России. «Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», - цитирует «Лента» Барака Обаму. Три «вала» санкций против Москвы были введены Вашингтоном в 2014 году из-за Крыма и затем Донбасса.

Не знаю, что еще успеет делать уходящий президент до полудня 20 января, но это последнее «фи» получилось одновременно ожидаемым и эффектным. Но, возможно, не таким, как высылка 35 российских дипломатов аккурат перед Новым годом. Официальное объяснение Вашингтона – ответ на атаки русских хакеров, ставших легендой и главным жупелом американского информационного пространства последних месяцев. Дошло до того, что в Интернете стали распространяться юмористические картинки с какими-нибудь «происшествиями» и подписью “The Russians Did It”.

Однако в реальной политике совсем не до шуток. Несмотря на беспрецедентный шаг – крупнейшую за 30 лет высылку дипломатов, Россия не пошла на обычные в таком случае ответные действия. Более того, Путин демонстративно пригласил детей сотрудников посольства США на новогоднюю ёлку в Кремль. «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа», - говорится в специальном заявлении Кремля от 30 декабря. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала команду Обамы «внешнеполитическими неудачниками»!

Вероятно, ответной высылки не произошло, т.к. Москве была слишком очевидной цель Обамы: усложнить жизнь именно Трампу, а не Путину. «У Обамы, что называется, накипело: он покидает Белый дом под аккомпанемент заявлений Трампа о том, что тот камня на камне не оставит от политического наследия предшественника, - сказал в интервью «Ленте» председатель Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов. – Обама старается максимально осложнить жизнь Трампу. Понятно, что в ответ на высылку российских дипломатов будут высланы 35 американских дипломатов — таков закон жанра. В результате начинать налаживать диалог с Россией, если Трамп действительно намерен этим заниматься, ему придется, когда отношения будут в еще более низкой точке, чем сейчас».

В самих Штатах решили не миндальничать с избранным президентом. Как пишет поддерживающая демократов газета The New York Times, принятые (Обамой) меры создают проблему для Трампа, который ставил под сомнение участие России в кибератаках на США. А издание деловых кругов The Wall Street Journal отмечает, что поддержка санкций Обамы со стороны республиканских лидеров «бросает вызов планам Трампа».

Ведущий аналитик Atlantic Council в Вашингтоне Ариэль Коэн сказал в интервью «Газете», что ответственность за происходящее несут обе стороны. «Администрация Обамы, уходя в историю, оставляет за собой шлейф конфликтов, в том числе конфликт между США и Россией. Конечно, как говорил Рейган, «танго танцуют вдвоем». И в том, что танго плохо получилось, виноваты обе стороны», - уверен эксперт. По его словам, Трамп нацелен на выстраивание диалога с Россией.

В свою очередь, заместитель директора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов полагает, что Обама специально создает «наиболее крепкие крючки и проблемы», с которыми Трамп будет иметь дело, вместо того чтобы начинать сотрудничество по другим аспектам мировой политики, например разрешению сирийского конфликта. «Это и санкции против России, и обвинение России во вмешательстве в выборы. Теперь и обвинение группы дипломатов в шпионаже», - сказал он «Газете».

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко тоже считает, что подобные действия команды Обамы вполне укладываются в логику ее действий в последние годы. «Ясно, что это делается намеренно, чтобы максимально отяготить вступление в должность Трампа. Принимаются решения, которые в корне разнятся с политической линией американо-российских отношений, которой планирует придерживаться Трамп», - отмечает эксперт.

Говорят, если замысел противника разгадан, его действия уже не смогут нанести ожидаемого ущерба. Эту мысль можно, но сложно экстраполировать на российско-американские отношения с учетом тяжелого наследия последних лет, но в Москве, видимо, поняли, что Обама по-другому не уйдет, и решили говорить обо всём прямым текстом. Другое дело, что Москва и Вашингтон успели сломать слишком много копий, и не факт, что новая администрация сумеет разгрести все завалы – ведь Белому дому противостоит сильнейший антироссийский Конгресс, где сидят мотивированные неоконсерваторы-республиканцы и либеральные ястребы-демократы. С другой стороны, в новейшей истории США нет примеров полного пересмотра политики предшественника, и даже после небывалого шельмования Трампа со стороны пресловутого истеблишмента и прессы я не вижу такого сценария, который позволил бы эпатажному миллиардеру по кирпичикам разнести внешнеполитический «дом», выстроенный Обамой. Ответы на эти и другие вопросы мы начнем получать с 20 января…