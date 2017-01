În Marea Britanie, literatura română nu se teme de Brexit

În mare, sunt două modalităţi de a ieşi în larg: fie pui mâna pe vâsle şi tragi la rame, fie… te muţi pe o insulă. Prima îţi oferă şansa să hotărăşti de unul singur cât de departe vrei să ajungi (& cât te ţine cureaua!), cu riscul să naufragiezi însă (la modul cel mai fizic cu putinţă); cea de-a doua îţi oferă toată siguranţa (sigur, dacă nu ajungi pe insulă ascuns în vreun camion obscur, ca în Extraordinarul voiaj al unui fakir care a rămas blocat într-un dulap Ikea, de Romain Puertolas, Baroque Books & Arts, 2013), fără adrenalina iminentă unei călătorii „peste ţări şi mări”.

Întrebarea este dacă e cu putinţă şi una, şi alta – şi încă, în acelaşi timp. Este, mă grăbesc să afirm, cel puţin în materie de spiritualitate. Scurt pe doi, după ce nişte poeţi au tot vâslit, fiecare în bărcuţa (de ce nu bateau-mouche? sau Transatlantic?) proprie, iată-i transferaţi pe o insulă, şi nu pe una oarecare, ci chiar pe insula Britanică. Cum li s-a întâmplat minunea? Simplu – revista londoneză Poem: International English Language Quarterly publică un număr special – Vol. 4, numbers 3-4, september-december 2016 – dedicat poeziei române contemporane, Romanian Special Issue, în selecţia americanului Adam J. Sorkin. Precizând în editorial că „Poem is a magazine, not an encyclopaedia”, editoarea Fiona Sampson, ea însăşi o poetă remarcabilă, face loc, nu atât pe insula, cât în Republica literelor britanice, unor „coloni” români, în număr de 25: Radu Andriescu, Linda Maria Baros, Daniel Bănulescu, Magda Cârneci, Mircea Cărtărescu, Ruxandra Cesereanu, Aura Christi, Denisa Comănescu, Daniela Crăsnaru, Nichita Danilov, Mircea Dinescu, Ioan Flora, Emilian Galaicu-Păun, Ioana Ieronim, Nora Iuga, Diana Manole, Mariana Marin, Nicolae Prelipceanu, Dan Sociu, Marin Sorescu, Grete Tartler, Mihai Ursachi, Liliana Ursu, Matei Vişniec, George Vulturescu. Şi astfel ia fiinţă o Republică a literelor române în Marea Britanie, fix pe 200 de pagini, toate traducerile datorându-se lui Adam J. Sorkin (la patru mâini fie cu autorii traduşi, fie cu George Volcianov, Lidia Vianu, Alina Cârâc, Cristina Hanganu-Bresch, Daniel Mangu, Radu Surdulescu, Petru Iamandi, Doru Motz, Elena Bortă, Diana Manole, Ioana Vlad, Georgiana Farnoaga, Ileana Orlich, Mihaela Moscaliuc, Olimpia Iacob). Impresionant, nu?! (Păcat doar că textele nu sunt însoţite şi de scurte fişe personale, ceea ce ar fi transformat acest Romanian Special Issue într-o adevărată antologie.)

De menţionat că Poem: International English Language Quarterly apare la Editura Routledge, una dintre cele mai importante din Anglia, şi că fiecare poet are linkul lui (nu-i mai puţin adevărat că se deschide doar la primul poem, cât să dea o imagine a autorului selectat), al meu de pildă fiind acesta.