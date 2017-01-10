Вспоминая 2016 год. Турция торгуется с Европой

Одним из основных аспектов внешней политики Турции в 2016 году остались донельзя сложные отношения с Европейским Союзом. Они проходили под знаком большого торга вокруг проблемы беженцев, продолжающих покидать воюющую Сирию. Если вкратце, суть «договоренностей» Анкары с Брюсселем (по сути, с Берлином) выглядит так: ЕС выделяет Турции определенную сумму денег на обустройство значительной части беженцев на территории самой Турции, а взамен дает турецким гражданам право на безвизовые поездки в Европу.

Между тем, Эрдоган жаловался западной прессе на то, что затраты его страны на решение проблемы беженцев превысили 20 млрд. долларов, а обещанной помощи Турция не дождалась. Как пишет «Газета», число мигрантов в Турции (большинство – сирийцы) приближается к 3 млн. В 2016 году в Европу прибыло чуть более 262 тыс. беженцев, из них 160 тыс. приняла Греция. Согласно сделке с ЕС, все мигранты-нелегалы, которые появляются на территории ЕС, отправляются в Турцию, и за каждого из них Анкара высылает в Европу одного легального мигранта, официально зарегистрированного в турецких лагерях для беженцев. На данный момент ясно, что сделка буксует, а противоречия между сторонами не урегулированы. И безвизовый режим всё еще не получен.

Прошлый год был отмечен и другими стычками между Турцией и ЕС в лице Германии. Во-первых, турки до сих пор не могут простить Берлину резолюцию Бундестага от 2 июня 2016 года о признании Геноцида армян. Традиционный отзыв турецкого посла ничего не дал – решение парламента не было отменено. Для Анкары неприятно еще и то обстоятельство, что одним из сторонников резолюции был председатель Партии зелёных Германии Исмаил Джем – этнический турок.

Во-вторых, немецкая пресса получила доступ к конфиденциальным документам МВД Германии, где говорится о том, что Турция поддерживает террористов и исламистов. Как сообщает Deutsche Welle, Берлин обвиняет Эрдогана, в частности, в поддержке египетских «Братьев-мусульман», палестинского движения ХАМАС и группировок вооруженной исламистской оппозиции в Сирии. Что интересно, обеспокоенность превращением Турции в «центральную платформу» для исламистов выразили и немецкие депутаты турецкого происхождения. «Если Турция… получит секретные данные и решит поделиться ими со своими «братьями по террору», исламистскими группировками или террористическими группами, мы можем столкнуться с существенной проблемой», - заявила официальный представитель по вопросам внешней политики парламентской фракции левых (die Linke), турчанка Севим Дагделен.

Ответ Анкары не заставил себя ждать. «Утверждения, ссылающиеся на доклад Федеральной разведывательной службы (BND), служат еще одним доказательством гротескных попыток ослабить нашу страну, избрав мишенью нашего президента и правительство», - писала в августе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление МИД Турции, который пообещал «обратиться за разъяснением в федеральные суды Германии».

Двойная оплеуха от Берлина неприятна Эрдогану еще и по той причине, что в Германии живет огромное количество турок, многие из которых имеют немецкие паспорта и потенциально могли бы участвовать в политической жизни федеративной республики выгодным для Турции образом. С другой стороны, немецкие турки – это еще и граждане Турции, то есть электорат. Как пишет «Коммерсант», в 2008, 2011 и 2014 годах немецкие власти по просьбе Эрдогана предоставляли ему возможность выступать на предвыборных митингах в Кельне и Дюссельдорфе, и 60% граждан Турции, живущих в ФРГ, голосовали за его партию. Среди «немецких» турок поддержка Эрдогана сильнее, чем в любой из стран Европы, и выше, чем в самой Турции, где правящую Партию справедливости и развития на парламентских выборах в ноябре 2015 года поддержали почти 50% избирателей.

В то же время в самой Германии растут националистические настроения. По данным «Ъ», социологи Лейпцигского университета подсчитали, что 41% немцев хотели бы запретить мусульманам въезд в Германию, более 50% нередко чувствуют себя чужими в своей стране. При этом 20% респондентов готовы лично бороться с засильем «чужих», к которым относятся и цыгане, и турки, и вообще мусульмане, и в целом беженцы.

Кроме того, 37% немцев поддержали позицию министра иностранных дел братской Австрии – Себастьяна Курца. Самый молодой руководитель внешнеполитического ведомства в Европе и в мире призвал прекратить все контакты с Эрдоганом, упрекая его в «вымогательстве». «Европа достаточно сильна и самостоятельна, чтобы охранять свои внешние границы», - сказал Курц, которого цитирует «Коммерсант».

К слову, австрийский министр иностранных дел в октябре исключил членство Турции в Евросоюзе. В интервью немецкой газете Die Welt Курц пояснил, что это не только его личное мнение, но и позиция многих глав правительств и МИД стран ЕС. Курц призвал быть честными в этом вопросе. Он пояснил, что «существует большая разница между тем, что думают большинство европейских политиков, и тем, что они заявляют публично».

А в декабре минувшего года Австрия заблокировала переговоры по членству Турции в Евросоюзе. Себастьян Курц заявил, что Анкара продолжает нарушать права человека и европейские ценности. По его словам, аналогичной позиции придерживаются Нидерланды и Болгария. К слову, Вена еще в апреле 2015 года признала Геноцид армян, спровоцировав очередной, ничего не значащий отзыв турецкого посла.

В общем, отношения Турции с Европейским Союзом оставляют желать лучшего. Я убежден, впрочем, что это не более чем очередной этап турецких игр, но ведь европейские политики не такие простаки, чтобы не понимать «искренности» внешней политики Анкары. Как долго Турция сможет успешно лавировать между ЕС, США, Россией, Ираном, арабским миром, курдами и собственным фантомным неоосманизмом?..

Продолжение следует