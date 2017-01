Serghei Pahomenko: „Am redus foarte mult propaganda rusească și nemijlocit cea care venea din partea Kremlinului”

Un interviu despre calitatea informaţiei şi rolul propagandei ruse în Ucraina cu Serghei Pahomenko, directorul Centrului de Cercetări în Politici Externe OPAD de la Kiev.

Serghei Pahomenko: „În Ucraina presa are la ora actuală trei probleme. Prima e că o parte din posturi TV şi radio, ziare, resurse din internet sunt controlate de către oamenii de afaceri, de politicienii şi de agenți de influență pro-ruși. Sunt, de exemplu, asemenea surse ca „Vesti.ua”, „UBR.ua”, „UNN.ua”, „Transkarpatia.net”, „Inter”, care aparțin unor agenți ai Kremlinului precum e Viktor Medvedciuk, unul din proprietarii sau coordonatorii unor asemenea surse ca „Vesti” sau „UNN” (Știri Naționale din Ucraina), sau Dmitri Firtaș care colaborează cu mediile de afaceri rusești și este unul din coproprietarii postului „Inter”, împreună cu Serghei Liovocikin, fostul șef al administrației președintelui Ianukovici.

A doua problemă constă în faptul că sursele mass-media fac parte preponderent din grupuri mari de influență și astfel oferă multă informație care are adesea un caracter de comandă politică. Aceasta deformează, limitează libertatea cuvântului, pentru că unii oameni au acces la un post, iar alții nu îl pot avea. De exemplu, postul „24” este afiliat lui Andrei Sadovoi, primarul orașului Lvov și liderul partidului „Samopomoșci”. Postul „1+1” s-a afiliat oligarhului Igor Kolomoiski din Dnepropetrovsk. Este clar că oponenții administrației președintelui nu sunt prezentați acolo foarte favorabil. Aceste și alte surse media, ca și grupurile financiare care le controlează adesea concurează între ele. De aceea este foarte greu să ne închipuim o situație când același post „Inter” va prezenta în mod obiectiv reformele pe care le lansează guvernarea. Acest post mereu va critica guvernarea, pentru că aceasta îi este convenabil politic, pentru că proprietarii acestuia, în persoana lui Firtaș și Liovocikin, reprezintă un bloc de opoziţie și colaborează foarte strâns cu Kremlinul. De aceea ei, la fel, nu oferă informațiile obiective.

Un alt factor negativ este utilizarea platformelor din Internet, a presei publicate, a platformelor comerciale pentru a câștiga bani. Să zicem, un post a primit comanda să prezinte în lumină negativă vreun funcționar public pentru o anumită sumă de bani, iar un alt post i-a plătit o sumă și mai mare pentru a filma un material despre un alt funcționar. Deci, posturile îndeplinesc comenzile comerciale, în cazul în care un om de afaceri luptă cu un alt om de afaceri ,sau un funcționar luptă cu un alt funcționar. Aceasta nu este libertatea cuvântului. Este o situație când oamenii câștigă banii prin faptul că anumite persoane de influență din Ucraina își reglează conturile.

Un moment pozitiv este că noi am reușit să interzicem oficial retransmisia posturilor rusești de propagandă, că i-am obligat pe furnizorii de servicii Internet să renunțe la emisiunile și la filmele care au fost produse în Federația Rusă după anul 2013, adică începând cu anexarea Crimeii și declanşarea războiului.”

Europa Liberă: Şi care sunt rezultatele?

Serghei Pahomenko: „Drept rezultat, avem mai puțină propagandă din partea structurilor de forță rusești, am redus foarte mult propaganda rusească și nemijlocit cea care venea din partea Kremlinului prin anumite emisiuni. Deci, ceea ce filmează „RenTV”, „Rusia1” sau „LifeNews” nu va pătrunde în spațiul mass-media din Ucraina. Jurnaliștii noștri pot filma ceva propriu la comanda Kremlinului, dar nu atât de obraznic cum vine de dincolo: despre „cenușa radioactivă”, despre „copii răstigniți” etc. Un astfel de conținut este la noi limitat. Totuși în estul Ucrainei, unde are loc conflictul și nu ajung utilaje pentru a „înăbuși” semnalele din partea mass-media separatistă, a aşa-numitor DNR și LNR, dar și din partea mass-media rusești, în unele teritorii de-a lungul graniței oamenii privesc totuşi posturile rusești.”

Europa Liberă: Şi se întâmplă pe timp de război…

Serghei Pahomenko: Exact, în timp de războiului.

Europa Liberă: De ce Ucraina permite acest lucru?

Serghei Pahomenko: „Pentru că, din punct de vedere tehnic, este foarte greu de închis asemenea posturi. Pentru că teritoriul de conflict, linia frontului este cea mai mare din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial. Distanța imensă, să zicem, de la Kransnodon până la Mariupoli este cea mai mare linie a frontului pe continentul european. Este mai mult chiar decât în Moldova, sau în războiul dintre Rusia și Cecenia, mai mult decât în fosta Iugoslavia. Un astfel de spațiu este foarte greu de cuprins. Pentru a bruia transmisiunea acestor posturi este nevoie de multe aparate care costă sute de milioane. A propos, cu sprijinul unor state membre NATO, noi am relansat transmiterea surselor media ucrainene în jurul orașului Slaviansk: este muntele Karaciun unde separatiștii au aruncat în aer turnul de televiziune în timpul luptelor, acum acolo vor fi instalate utilaje, inclusiv pe teritoriul controlat de forțele pro-rusești, chiar și la granița cu aşa-numita Transnistrie, pentru a „înăbuși” posturile care vin de pe teritoriile ocupate de forțele pro-ruse.”

Europa Liberă: Nu aveți, totuși, impresia că est doar o picătură în mare?

Serghei Pahomenko: „Într-adevăr, este foarte puțin. Putem spune că suntem în război, de aceea este nevoie de legi care ar interzice orice distorsionare a informației împotriva Ucrainei. Deci, dacă se spune că Ucraina nu trebuie să intre în componența UE și NATO, pentru că va fi distrusă piața agricolă a Ucrainei sau că vor falimenta fermele, aceasta este o minciună crasă pentru

care trebuie să poarte răspundere penală nu doar acei care au comandat asemenea materiale, dar și posturile care le vor difuza. Aceste posturi trebuie eliminate de pe frecvența lor, trebuie scoase din spațiul media. Dacă postul va mai lansa astfel de minciuni încă o dată, acesta ar urma să fie pur și simplu lichidat: să-i fie arestate conturile bancare și trași la răspundere șefii și proprietarii postului.

Redactorii trebuie să poarte răspundere penală pentru o informare incorectă despre război, despre colaborarea cu partenerii europeni. Deja timp de un an, noi luptăm ca să tragem la răspundere conducerea postului „Inter” pentru faptul că acest post a jignit eroii ucraineni. În primul rând, acești oameni, slavă Domnului, au fost deja expulzați din Ucraina, însă noi nu avem o lege care ar permite să-i arestăm și să-i judecăm aici, să penalizăm postul pentru asemenea afirmații. Ne trebuie o lege care ar stipula răspunderea penală pentru distorsionarea informației, pentru jignirea simbolurilor naționale și a eroilor, pentru falsificarea informației despre război.”

Europa Liberă: De ce mai este nevoie, în afară de aceasta?

Serghei Pahomenko: „În primul rând, mai este nevoie de un program complex de protecție a câmpului informațional, un program de securitate informațională. Acesta trebuie să includă terminologia pe care trebuie să o respecte sursele mass-media în reflectarea războiului, pentru că unii îl numesc război, iar alții – o operațiune împotriva forțelor ruse. Deci, noi trebuie să clarificăm pentru noi ce este aceasta.

În al doilea rând, trebuie să existe un suport la nivel local, la nivelul bugetului de stat, un suport al surselor media publice care se ocupă cu problemele integrări europene și ale integrării în NATO, care luptă cu falsificările rusești.

De asemenea, trebuie să fie stipulate prerogativele organelor de control: va fi aceasta un Consiliu Național al Audiovizualului sau Ministerul Politicilor Informaționale, care trebuie să retragă licențele de la sursele media care sprijină forțele separatiste.

Însă principalul sunt ca aceste mesaje pozitive despre istoria și eroii Ucrainei, despre partenerii noștri din Occident, deoarece sprijinul lor este într-adevăr foarte mare, să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale Ucrainei. Atunci populația mult mai bine va susține, va înțelege, va recepţiona istoria, cursul de dezvoltare al Ucrainei. Deci, să zicem, dacă există un program, bugetul local ar trebui să ofere bani pentru crearea surselor media locale: un ziar sau un site pe Intenet, deoarece, de exemplu, într-un sat îndepărtat poate să nu fie Internet, dar acolo poate fi tipărit un ziar care ar putea informa în toate aceste probleme-cheie. În oraș, ar fi posibil de creat pagini electronice. Și banii trebuie să vină inclusiv din buget. În mod obiectiv, noi avem asemenea regiuni, de exemplu, regiunea Transkarpatia, Herson, Donețk, Lugansk care au un șir de surse media locale care nu au o poziție pro-ucraineană. Ei, desigur, nu-l susțin pe Putin, dar strigă: la ce bun ne trebuie o astfel de guvernare, întoarceți-ne uzinele, pensiile și salariile. Și nimic în afara pensiilor și salariilor nu îi interesează.

Cel mai interesant este că acest populism social este alimentat de oligarhi locali, adică oameni de afaceri care au sărăcit populația și cer ca statul să întoarcă banii pe care ei i-au furat de la oameni. Deci, se produce o confundare a noțiunilor. Posturi alternative nu există, deoarece este nevoie de bani pentru crearea lor. Pot ajuta partenerii occidentali, dar cel mai important este un program complex de protecție a câmpului informațional care trebuie să presupună crearea posturilor noi de comunicare.”

Europa Liberă: Care ar fi avertismentul dumneavoastră pentru Moldova, acolo unde încă nu prea s-a început să se gândească cineva la toate acestea?

Serghei Pahomenko: „Mai întâi, trebuie de înțeles că dacă nu va fi limitată libertatea minciunii, atunci mâine granițele teritoriilor ocupate de forțele pro-ruse vor ajunge la Chișinău și chiar până la granițele cu România. Trebuie de înțeles că războiul a început acolo, în spațiul mediatic. Acesta încă mai are loc pe teritoriul vostru. Și dacă acum, în acest război, nu vor fi luate măsurile preventive de limitare a informațiilor cu caracter nociv, dacă nu vor fi protejate mesajele centrale: că Moldova este un stat unic și independent, că este parte componentă a Europei, că vectorul european și pro-occidental al Moldovei nu poate fi revizuit etc., dacă aceste mesaje nu vor fi protejate și nu va fi introdusă răspunderea pentru defăimarea simbolurilor naționale, atunci scenariul războiului din Donbas se va repeta. Războiul are loc și acum pe teritoriul Moldovei. Însă ea are şansa să evite un astfel de scenariu prin limitarea la maximum a posturilor și prin colaborarea cu Ucraina, pentru că din punct de vedere tehnic acest lucru este posibil: de „înăbușit” sursele pro-ruse pentru ca acestea să nu pătrundă pe teritoriul Moldovei, dar și teritoriul regiunilor Odesa și Vinița.”