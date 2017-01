Cinci noi personalități politice ruse sancționate de Washington

Administratia Obama a sanctionat cinci cetateni rusi, intre care si un colaborator apropiat al presedintelui Putin. Despre cine e vorba? O relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Sanctiunile nu au legatura cu pirateria cibernetica de care este invinuit regimul de la Moscova, ci cu incalcari ale drepturilor omului. Este probabil ultimul gest, mai mult simbolic, al administratiei Obama, inainte de a preda conducerea lui Donald Trump, care pare sa aiba o atitudine diferita fata de Rusia.

Numele cel mai important pe lista celor sanctionati este Aleksandr Bastrikin, seful Agentiei Federal de Investigatii, care este considerat omul lui Putin si care a condus nu putine anchete, in interesul liderului de la Kremlin si acolitilor sai.

Bastrikin este considerat complice in cazul lui Sergei Magnițki, un avocat care a murit in detentie in noiembrie 2009, fiind incarcerat pentru ca ancheta implicarea unor oficialitati ruse, in serioase delicte financiare. In Statele Unite asa numita lege Magnițki, adoptata in 2012 cere Ministerelor de Finante si al Justitiei sa investigheze si sa pedepseasca orice persoana care a fost implicata in cazul respectiv si alte incalcari ale drepturilor omului.

Sanctiunile impuse ieri includ interdictia de a calatori in Statele Unite si inghetarea tuturor fondurilor in posesia unor institutii financiare americane si interzicerea tranzactiilor cu acestea. Legea a fost pusa in aplicare intr-o masura mai mare sau mai mica, de catre administratia Obama, depinzind de raporturile ruso-americane in diverse momente, dar includerea lui Bastrikin acum este considerata un gest care da la iveala nemultumirea administratiei Obama fata de política autoritatilor ruse.

Legea Magnițki nemultumeste in mod deosebit autoritatile ruse. La putin timp dupa adoptarea ei, Parlamentul rus a oprit adoptiile de copii din Rusia de catre familii americane. In 2013, rusii au facut publica o lista cu americani care nu au dreptul sa calatoreasca in Rusia, acuzindu-i de incalcari ale drepturilor omului. Inainte de Craciun, Ministerul american de Finante a sanctionat 15 persoane si companii ruse pentru tranzactii in Ukraina si Crimea.

Se anticipeaza ca Donald Trump va incerca sa reduca sanctiunile impotriva Rusiei, dar va intimpina greutati daca vrea sa slabeasca legea Magnițki pentru ca a fost adoptata in Congres cu sprijin bipartizan. In afara de Bastrykin, administratia Obama ii vizeaza si pe Andrei Lugovoi, care e membru in Parlament si Dmitri Kovtun, doi ofiteri de informatii despre care autoritatile britanice cred ca l-au otravit pe fostul spion rus, Alexander Litvinenko, in 2006.