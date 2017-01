Vlad Țurcanu: „Deși are un statut apolitic și autonom conform legii, CCA pare mai curând angajată în aranjamente politice”

Partidul Socialiştilor, cu liderul său instalat la Preşedinţia Republicii Moldova, îşi extinde arsenalul TV: cu șapte voturi pro și două contra la CCA, socialiștii au obținut licența de emisie pentru încă un post de televiziune, pe altele două de care dispune.

O convorbire despre realităţile audiovizualului moldovenesc, pornind de la acest fapt divers cu comentatorul politic şi expertul media Vlad Ţurcanu.

Europa Liberă: La sfârşitul anului trecut Consiliul Coordonator al Audiovizualului a oferit, cu şapte voturi pro şi două împotrivă, companiei „Exclusiv media” dreptul de a lansa un nou canal de televiziune – „Exclusiv TV”. Cu 35% de produs autohton promis, acesta va retransmite programe ale postului rusesc „TNT – Comedy”. „Exclusiv TV”, care este controlată de socialişti, mai retransmite postul rusesc cu faimă propagandistică NTV. De asemenea, socialiştii mai dispun, ca să spunem aşa, de postul „Accent TV”. Lucruri obişnuite şi fireşti, fapt divers pentru audiovizualul din Republica Moldova cel întâmplat iată și enumerate acum, dle Țurcanu?

Vlad Ţurcanu: „Din punct de vedere formal, CCA spune că lucrurile sunt în regulă. Există noțiunea de trust mediatic și în Republica Moldova legea permite unei entități juridice să dețină până la cinci licențe audiovizuale. Legea - Codul Audiovizualului votat de comuniști şi PPCD în anul 2006 - a fost modificată ulterior, pentru că până acum câțiva ani un SRL putea deține cel mult două licențe – această lege a fost modificată în Parlament la propunerea lui Dorin Chirtoacă, dacă nu mă înșel, şi a fost atunci o decizie de comun acord a acelei alianțe pentru integrare europeană.

Acum, ca să revenim, nu este primul cadou pe care CCA îl face Partidului Socialiștilor. Așa cum ați menționat și Dvs., încă în urmă cu un an CCA a luat decizia într-o zonă în care îndeobște Europa de Est încearcă să se pună la adăpost de propaganda rusească: CCA a decis să ofere o licență de emisei unui alt post rusesc, NTV, așa cum ați spus, şi, părerea mea sau mai bine zis impresia, este că deși are un statut apolitic și autonom specificat ca atare în lege, CCA pare mai curând angajată în aranjamente politice, decât urmărește un interes public, așa cum prevede Codul Audiovizualului.”

Europa Liberă: Și interesul politic, dle Țurcanu, care ar putea fi? În Parlament se află acum o nouă variantă a Codului Audiovizualului care ar trebui, deşi acolo prin alte cuvinte e spus, dar ar ținti să interzică în general retransmisiunile rusești? Unde e logica? În moment ce există un proiect de acesta în Parlament (care e adevărat se reține pe acolo şi e o discuție aprinsă dacă trebuie sau nu promovată această restricție), în același timp se mai oferă o licență pentru retransmisiune. Unde e logica, cum vi se pare?

Vlad Ţurcanu: „Până să fie votat acel proiect de lege, există niște prevederi și decizia asumată a Consiliului Audiovizualului care permit protejarea spațiului informațional. Există cel puțin două strategii votate de CCA în perioada 2007-2012 din care nu a fost îndeplinită niciuna. Deci, o strategie care se numea strategie de acoperire a spațiului informațional sau audiovizual cu licențe ș.a.m.d., şi o a doua care a fost un fel de copy paste la prima, de prin 2011 dacă nu mă înșel, prin care CCA se obliga să ofere licențe într-o proporție de 80% posturilor autohtone. Deci, prin oferirea acestei licențe în urmă cu puțin timp și acum un an RenTv-lui, CCA își încalcă propria strategie pe care și-a stabilit-o și s-a angajat să o respecte.

Dar, în general, în Republica Moldova lucrurile au evoluat de o manieră care s-a deosebit destul de mult față de ceea ce s-a întâmplat în Europa de Est - o zonă care se confruntă cu probleme similare din acest punct de vedere. În Republica Moldova tranziția de la presa comunistă controlată de stat, pe care ne-o amintim cu toții din anii 70-80, a urmat un traseu care s-a deosebit substanțial de conceptul clasic de liberalizare a presei.

În anii '90 monopolul presei de stat a fost spart, dar alternativele care au urmat au luat forma unor instituții mediatice controlate de partide în materie de proprietate, de conținut, de finanțare și chiar de distribuție - un lucru de asemenea important. CCA co-participă la acest proces,

Am cedat de bună voie controlul asupra spațiului nostru informațional ...

deși a funcționat și funcționează în continuare o a doua lege - prima fiind acea din 1995 schimbată în anul 2006 - cu prevederi destul de clare, care permite CCA să intervină pentru a îndepărta parțile vicioase din presă.

CCA, din păcate, cu o componență care nu e dominată de personalități marcante din domeniu, nu intervine așadar pentru ca să pună capăt unor asemenea practici. De aceea și putem spune că am cedat de bună voie controlul asupra spațiului nostru informațional, nu ne-a forțat nimeni, noi am fost acei care am acordat și acordăm în continuare licențe unor posturi provenite din alte țări.”

Europa Liberă: Concentrarea proprietății în domeniul audiovizual, ziceați și Dvs. mai devreme, este un fenomen prezent și în altă parte. Îmi amintesc că Universitatea Oxford îl definea ca berlusconizarea presei - se referea la cazul italian. Ce-i de făcut, totuși, dle Țurcanu, soluții legislative, iată, pentru această problemă prezentă acum în Republica Moldova ar exista?

Vlad Ţurcanu: „Vă spuneam mai devreme că există prevederi legale suficiente pentru ca anumite posturi de radio și televiziune să fie determinate să intre în spațiul legal. Dacă CCA ar interveni, la ora actuală multe posturi de radio și televiziune ar rămâne fără licențe. A existat și o altă practică despre care s-a scris mai puțin, dar multe posturi de radio și, mai ales, de televiziune au obținut licențe de emisie în cadrul unor concursuri publice în anumite condiții, iar apoi pe furiș, departe de ochii lumii condițiile specificate în licențe de emisie au fost modificate. Inițial se luau licențele cu promisiunea că se vor difuza producție în proporție de până la 100% 80%, de exemplu, ca ulterior aceste condiții să fie modificate – este cazul unor posturi generaliste care au acum acoperire națională și acele cu acoperire națională au și mai muște responsabilități din aceste puncte de vedere.

Acum mă întrebați cum am putea să reconfigurăm spațiul nostru informațional - va fi destul de greu. Pentru că ar trebui să se facă o restructurare a ceea ce avem acum în condițiile în care însăși statul nu dorește și nici această instituție autonomă CCA sub control parlamentar nu arată că ar dori să participe la însănătoșirea sau asanarea spațiului informațional atunci ar fi destul de greu.

Republica Moldova are o piață de publicitate nu foarte mare, la ora actuală ea se cifrează la aproximativ 12 milioane de euro, de aceea nu sunt interesați investitorii străini de bună credință, din Europa să spunem, sau de peste Ocean, să investească în Republica Moldova. Piața este foarte mică și această felie de publicitate nu este așa de atractivă pentru potențiali investitori care s-ar fi putut exista în anii '90, dar piața a fost foarte ermetică și a fost configurată de o manieră care nu ne folosește iată acum.”

Europa Liberă: Ca să revenim la ceea ce spuneați Dvs. despre schimbarea jurămintelor de la nuntă atunci când se acordau licențe. Acum un an, „Exclusiv media” solicita Consiliului Coordonator al Audiovizualului o licență de emisie pentru postul NTV Moldova, care urma să retransmită emisiunile NTV din Rusia, un post apropiat Kremlinului. Atunci solicitanţii susţineau că „NTV Moldova” reprezintă un proiect de televiziune generalist, care promovează valorile europene, asigură exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, în special libertatea de exprimare a mass-media, libertatea publicului de a fi informat, pluralismul politico-social” ș.a.m.d. În afară de spectatori, Consiliului Coordonator al Audiovizualului a avut practic posibilitatea, de exemplu, să constate, cu bucurie după o monitorizare că acest post tocmai asta a şi promovat?

Vlad Ţurcanu: „CCA are o atribuție foarte clară dintre acele trei importante, este cea de control, adică și CCA are și un echipament de monitorizare. Oricând CCA se poate autosesiza și poate constata că un post de televiziune nu este ceea ce a fost anunțat la obținerea licenței de emisie.

V-aș atrage atenția supra unui detaliu de asemenea recent, atunci când Curtea Constituțională a validat mandatul actualului președinte a avut o referire clară la adresa Consiliului Audiovizualului spunând că acesta nu a intervenit pe durata campaniei pentru a retrage, inclusiv licențe în cazul unor posturi care au deviat în totalitate de la prevederile legislației electorale.”

Europa Liberă: Da, și a pus și niște sarcini în fața Parlamentului, în fața acestei instituții care e CCA, dacă îmi amintesc bine.

Vlad Ţurcanu: „Da, și Parlamentul a avut în acea motivație a Curții Constituționale rolul său, dar nu legislația este problema. În general dacă s-ar aplica legislația actuală, atunci lucrurile s-ar schimba. Însă, pentru această trebuie să fie voință politică și ea nu există la ora actuală la Chișinău, nici în Parlament, nici altundeva. Iar voința populară sau a societății civile nici chiar dorința unor state prietine de a ne ajuta din acest punct de vedere nu sunt suficiente.”

Europa Liberă: În perspectiva în care va apare această voință politică, care ar fi exemplele demne de urmat, în opinia Dvs., din împrejurimi?

Vlad Ţurcanu: „În Europa de Est spațiul audiovizual care este definit și la noi și în alte părți ca fiind patrimoniu național, în Europa de Est oamenii aceștia responsabili de audiovizual au avut grijă să accepte investiții de bună credință, iar ulterior atunci când lucrurile s-au precipitat, în special în Polonia, chiar și Cehia, în România atunci statul a intervenit. De exemplu, în urmă cu aproximativ cu un an și jumătate în Polonia unui post de radio i s-a retras licența care începuse-ra să retransmită emisia postului Sputnik rusesc. Nu mai vorbim, de exemplul Ucrainei care a renunțat la toate televiziunile rusești și le blochează semnalul la ora actuală pe teritoriul Ucrainei.

Cea mai mare problemă, așadar în anii '90 a fost acceptarea unor investitori care au avut un efect negativ asupra dezvoltării audiovizualului, iar ulterior și la ora actuală problema este lipsa unui control cuvenit din partea CCA, pentru că condițiile unuia asemenea control radiodifuzorii ar reveni la sentimente mai bune.”

Europa Liberă: Din punctul Dvs. de vedere, cum se întâmplă că în condițiile în care se vorbește atât despre un control puternic asupra a tot și toate din partea unui partid și a unui lider de partid, iată Consiliul Coordonat acordă licențe într-un mod discutabil pentru foarte multă lume opoziției, ca să spunem așa, și o consolidează mediatic, și nu doar opoziției, ci și emițătorilor de la Moscova care sunt suspectați cel puțin de propagandă?

Vlad Ţurcanu: „Dacă revenim la analiza politică, rămâne de văzut dacă aceasta este opoziția. Dacă Partidul Socialiștilor este la ora actuală opoziția reală Partidului Democrat și aliaților acestuia din Parlament. Părerea mea este că în general Partidul Socialiștilor în frunte cu dl Dodon se situează mai curând de partea actualei guvernări, dar nu pe față. Iar opoziția care contestă actualul Guvern cu adevărat nu are instrumente mediatice foarte puternice și situația se va rezerva în continuare pentru ca această opoziția adevărată să fie ținută departe de electori, de oamenii care pot modifica cursul Republicii Moldova sau pot interveni pentru a duce la putere o altă guvernare.”