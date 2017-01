Măsurile luate de noul guvern de la Bucureșt etalează nu doar iresponsabilitate ci și lipsă de scrupule (România Liberă)

Site-ul Stiripesurse.ro publică sub semnătura lui Cristi Hrițcu o analiză despre raportul de forțe din politica Republicii Moldova. Autorul susține că liderul de facto al majorității parlamentare pro-europene și-a asumat pe față poziția dominantă și a făcut în așa fel încât preluarea președinției de către Igor Dodon să aibă loc după ce i-au fost retrase deja principalele pârghii de acțiune: Parlamentul și guvernul instalaseră deja un nou procuror general, iar Serviciul de Informații și Securitate fusese trecut de sub controlul președintelui sub cel al guvernului. ”Plahotniuc a jucat pragmatic. L-a ajutat pe Dodon să câștige președinția, dar l-a dus în zona președintelui decorativ. Pro-rusul poate să dea din gură. Poate să se întâlnească cu alți șefi de stat, dar atâta timp cât nu are o majoritate în Parlament, nu poate face nimic. Poate face jocuri de imagine, să retragă cetățenii, să spună că vrea să acorde unele drepturi cetățenilor transnistreni, dar nimic mai mult”, scrie Cristi Hrițcu, care susține că guvernul Pavel Filip ar putea lua măsuri care să aducă o îmbunătățire a nivelului de trai al populației, iar beneficiul de imagine nu va merge spre Dodon, ci dimpotrivă. Chiar și liniile politicii externe ar fi fost trasate de Vlad Plahotniuc, printr-o scrisoare adresată lui președintelui american ales Donald Trump. Republica Moldova dorește să se mențină pe direcția pro-occidentală, fără să intre în conflict cu Rusia, este, în esență, mesajul transmis de politicianul controversat, dar declarat pro-euroatlantist.

În „Adevărul” Răzvan Voncu ironizează gafele lui igor Dodon, prima dintre ele fiind ”telenovela”, o numește comentatorul, retragerii cetățeniei moldovenești fostului președinte român Traian Băsescu. ”Dodon s-a văzut imediat blocat de Curtea Constituţională, iar aşa-zisul lui decret a fost revocat”, scrie Voncu, adougând că ”odată stârnit, Băsescu e un adversar redutabil, atât prin calităţile sale indiscutabile de animal politic, cât şi prin vasta sa experienţă în materie de urzeli şi comploturi”.

Măsurile luate de proaspătul guvern de la București, condus oficial de Sorin Grindeanu, etalează, scrie Răzvan Chiruță în „România liberă”, nu doar iresponsabilitate (ar putea arunca România în criză), ci și ”lipsă de scrupule”.

Cele mai multe decizii ale guvernului sunt anunțate de Liviu Dragnea, liderul Partidului Social-Democrat, și anume pe un ton din care a dispărut toată prudența remarcată în utimii doi ani și care i-a condus partidul la guvernare. De ce și-a schimbat dintr-o dată comportamentul Dragnea? Din motive de context, intern și extern, agravat, consideră Dan Cristian Turturică, autorul unui comentariu publicatul pe site-ul televiziunii Digi 24. În plan extern, ”Cei doi parteneri strategici ai României, SUA și UE, nu mai vorbesc pe aceeași limbă și, mai ales, au probleme interne mult mai importante, care le subminează capacitatea de a ține în frâu aliați care decid să încalce termenii parteneriatului. După cum se vede în atitudinea neputincioasă față de derapajele Ungariei și Poloniei”. În plan intern, politicienii din opoziție și electoratul care îi susține fac deja greșeala de a crede că nu va trece mult timp și lui Dragnea și alor lui li se va înfunda, grație organelor anticorupție. Greșit, scrie Turturică. Se pierde din vedere că noua putere, controlată ferm de PSD, va avea grijă ca ofensiva anti-justiție să șubrezească serios aceste instituții. Unele vor rezista cât vor putea, altele vor accepta un soi de armistițiu.