Igor Boţan: „Organizaţiile nonguvernamentale trebuie să rămână câini de pază ai societăţii”

Europa Liberă: 2017 este primul an când va fi pusă în aplicare Legea finanţării partidelor, dar şi finanţării ONG-urilor din bani luaţi de la contribuabili, de fapt, şi unii, şi alţii. Cum va trebui să-şi probeze la modul practic utilitatea publică o organizaţie nonguvernamentală, ca să beneficieze de aceste defalcări fiscale?

Igor Boţan: „Radioascultătorii trebuie să ştie că discuţiile pe marginea unei asemenea legi se poartă de 20 de ani. Încă în 1996 aici, în Republica Moldova, au demarat dezbaterile după modelul Charity Foundation din Marea Britanie, adică, fundaţia de caritate din Marea Britanie care avea menirea să ajute organizaţiile nonguvernamentale să-şi adauge ceva resurse la buget, pentru a rezolva probleme de interes public, pe care, din păcate, instituţiile publice nu le pot soluţiona. Deci, 20 de ani a fost nevoie pentru ca Republica Moldova să adopte o astfel de lege, după ce, şi aceasta, iarăşi, e important, membrii sindicatelor plătesc cotizaţii, partidele primesc bani, începând cu anul trecut de la buget, 0,13% din buget merg pentru partide ca recompensă pentru cheltuielile lor în campaniile electorale. Şi iată că s-a ajuns, bine, trebuie să menţionăm şi cultele religioase, care trăiesc din donaţii, care, din păcate, nu sunt contabilizate şi le folosesc cum ştiu ei. Dar iată că s-a ajuns, după 20 de ani, şi la finanţarea organizaţiilor nonguvernamentale, trebuie să se înţeleagă, cele de utilitate publică, care pot demonstra…”

Europa Liberă: Dar fiţi de acord, ONG-urile s-au descurcat. Şi aceasta spuneau adversarii ONG-urilor, că sunt mâncători de granturi, vezi, Doamne, că, de fapt, există din bani aduşi din străinătate.

Igor Boţan: „Este adevărat. Numai că cei care acuză organizaţiile nonguvernamentale că sunt devoratori de granturi uită să adauge că şi guvernul Republicii Moldova este devorator de granturi.”

Europa Liberă: Ok, logica aceasta e la nesfârşit, caravana aceasta se duce în pustiu. Acum vor trebui ONG-urile să convingă cetăţenii că e nevoie de ele. Cum anume vor face aceasta?

Igor Boţan: „Există legislaţia şi regulamentul guvernului care sunt foarte bine elaborate, din punctul meu de vedere, deşi nimeni nu aşteaptă că această lege va funcţiona imediat. Vor trece anii, până când va funcţiona. Dar organizaţiile nonguvernamentale trebuie să aibă în statutele lor clauza că sunt organizaţii de utilitate publică şi trebuie să desemneze foarte clar domeniul în care activează.”

Europa Liberă: Domnule Boţan, cine citeşte statutele, ca şi la partid?

Igor Boţan: „Ministerul Justiţiei citeşte foarte atent aceste statute.”

Europa Liberă: Eu mă refer la cetăţean. Cetăţeanul nu se duce la pagina de internet ca să vadă dacă are aceasta scris în statut. Probabil, se conduce de alte probe de vizibilitate.

Igor Boţan: „Corect. Dar cetăţeanul poate avea încredere în Ministerul Justiţiei, care certifică organizaţiile nonguvernamentale de utilitate publică. Şi Ministerul Justiţiei are o listă cu organizaţiile care se califică și, eventual...”

Europa Liberă: Dar aceasta nu înseamnă că în mod automat vor primi şi bani.

Igor Boţan: „Nu înseamnă. Şi înţeleg acest lucru şi cei care au elaborat proiectul de lege. Şi Ministerul Finanţelor, şi Ministerul Justiţiei, şi guvernul înţeleg perfect acest lucru.”

Europa Liberă: Dumneavoastră cum aveţi de gând să probaţi utilitatea publică în faţa ascultătorilor, utilizatorilor de internet şi beneficiarilor finali ai activităţilor dumneavoastră?

Igor Boţan: „Eu le pot spune celor care pot direcţiona 2% următorul lucru. Dumneavoastră m-aţi întrebat nu e advertising şi reclamă.”

Europa Liberă: Nu e advertising, doar un exemplu funcţional.

Igor Boţan: „Intraţi pe siteul alegeri.md şi dumneavoastră vedeţi acolo...”

Europa Liberă: Şi dacă nu intră?

Igor Boţan: „Dacă nu intră, atunci e problema noastră.”

Europa Liberă: Veţi face şi dumneavoastră billboard-uri, veţi umbla cu tălăncuţa prin sate?

Igor Boţan: „Nu vom face acest lucru, pentru că noi avem un statut, suntem o organizaţie care este succesoare a Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electorale. De bine, de rău, încercăm să ne descurcăm. Există solicitări din partea, să zicem aşa, diferitor finanţatori ca să susţină în continuare organizaţia noastră. Cu toate acestea, noi am depus cererile la Ministerul Justiţiei.”

Europa Liberă: Cât de importantă este miza aceasta, pe banii veniţi de la cetăţeni?

Igor Boţan: „Este foarte importantă.”

Europa Liberă: Fără banii aceştia, nu veţi putea supravieţui?

Igor Boţan: „Se poate. Şi sigur că vom supravieţui. Nici nu cred că vom beneficia de aceşti bani. Dar este o problemă de principiu. Trebuie să înţelegem că ceea ce se numeşte societate civilă se va dezvolta şi va deveni robustă această societate civilă, odată cu creşterea a ceea ce se numeşte clasă de mijloc. Pentru că secretul clasei de mijloc este că oamenii din această clasă au un standard de viaţă relativ bun, dar au speranţa că acest standard de viaţă poate fi şi mai bun. Și au motivaţia să susţină organizaţiile societăţii civile care rezolvă probleme pe care, din păcate, administraţia nu le poate soluţiona.”

Europa Liberă: Adică, nu atât banii contează, cât principiul, relaţia cu beneficiarii?

Igor Boţan: „Da. Şi implicarea oamenilor, aşa cum spuneam, din clasa de mijloc. Deci, sunt lucruri cu angrenaje foarte puternice.”

Europa Liberă: Cum faceţi cu falsele ONG-uri? Se ştie că autorităţile au avut mereu să lanseze ONG-uri, să zicem, paralele sau chiar pe contrasens.

Igor Boţan: „Părerea mea este că o măsură de luptă cu falsele ONG-uri de utilitate publică este faptul că nu s-a permis ca aceste 2% să fie vărsate şi de către persoanele juridice. Este vorba doar de persoanele fizice.”

Europa Liberă: Deci, acesta e un filtru?

Igor Boţan: „Da, acesta e un filtru.”

Europa Liberă: De ce a ajuns în discuţie biserica, cultele? Aceasta nu are nicio legătură cu falsele ONG-uri. De ce, totuşi, a fost un subiect contradictoriu şi, până la urmă, Ministerul Justiţiei a decis să lase biserica, cultele în lista beneficiarilor?

Igor Boţan: „Eu cred că e o problemă foarte importantă şi sensibilă. Pentru că noi adesea ne amintim de rolul social al bisericii, sunt oameni nevoiaşi. Pe lângă faptul că biserica ajută oamenii care ajung la o anumită vârstă să-şi trăiască, să spunem, ultima perioadă din viaţă cu o mare nădejde, totuşi, sunt oameni care, din păcate, ajung într-o situaţie precară, din punct de vedere social, sunt vulnerabili. Şi rolul bisericii este colosal într-o societate în care societatea respectivă are grijă şi de finanţarea bisericii, inclusiv prin această lege.”

Europa Liberă: Dar adineauri spuneaţi că biserica a ştiut foarte bine să colecteze până acum taxele din diferite servicii „prestate”, din diferite activităţi semicomerciale. La ce i-ar trebui bisericii şi această perfuzie financiară?

Igor Boţan: „Eu nu sunt sigur că această perfuzie, cum spuneţi dumneavoastră, îi trebuie bisericii. Mai degrabă, ne trebuie nouă, societăţii, ca să-i arătăm bisericii că există posibilitatea ca oamenii care din lipsă de timp nu pot veni în locaşul sfânt să facă donaţia, o pot face automat prin această lege şi pot contribui la menţinerea şi dezvoltarea rolului social al bisericii, lucru foarte important pentru societate. Eu, de exemplu, aş face acest lucru.”

Europa Liberă: Adică, un fel de sondaj?

Igor Boţan: „Aş face acest lucru cu o condiţie, că toate veniturile şi cheltuielile bisericii să fie cumva contabilizate. Eu sunt contrariat, atunci când aud preoţi care spun, şi pe bună dreptate: „Cine ne achită nouă asigurarea medicală? Cine ne va achita în fondul de pensii?”. Deci, sunt lucruri care trebuie cumva reglementate, pentru că şi aceşti concetăţeni ai noştri, care au o misiune foarte specială, trebuie să fie protejaţi.”

Europa Liberă: Acum, fiţi de acord, sunt preoţi care au grijă bine mersi de ei, acareturile şi maşinile pe care le agonisesc cred că le sunt suficiente.

Igor Boţan: „Da, este adevărat. Dar noi, cei din societate, atunci când venim cu critici la adresa lor...”

Europa Liberă: …nu sunt critici – constatări.

Igor Boţan: „Da, constatări. Putem veni şi cu un mesaj pozitiv.”

Europa Liberă: Bine, statul inventează zeciuiala. Acum este important să fie tălmăcită corect, tocmai în sensul în care spuneţi dumneavoastră, să fie dovada unei relaţii strânse cu societatea, să fie dovada utilităţii. Recunosc, prima dată am văzut aceasta în Statele Unite ale Americii acum vreo 15 ani, când la o biserică luterană, se pare, la intrare, unde se vând accesorii, lumânări şi nu ştiu ce, erau blanchete exact cu cereri, cu demersul acesta: „Sunt de acord să deduceţi din contribuţia mea fiscală, nu ştiu cât, până la 10% chiar, în favoarea acestei biserici anume”. M-a surprins cumva această contabilizare şi contabilitate ca, până la urmă, să mă conving că aceasta e o relaţie civilizată, e ceea ce spuneţi dumneavoastră, o evidenţă care nu are nimic cu sacralitatea.

Igor Boţan: „Este adevărat. Dar, iarăşi, radioascultătorii trebuie să înţeleagă că societatea noastră, noi, suntem o democraţie imitativă. Din păcate, fiind rămaşi în urmă în dezvoltarea socială, copiem de la Occident, de pe modelele foarte bune. Şi acest model, spuneam, acum 20 de ani, a servit drept bază pentru început ca în Legea privind organizaţiile nonguvernamentale să existe şi această clauză privind organizaţiile de utilitate publică. Eu cred că această lege nu va fi funcţională încă mulţi ani, dar eu cred că an de an lucrurile pot fi îmbunătăţite. Şi, odată angajându-ne pe această cale, noi putem vedea de la an la an ce trebuie modificat.”

Europa Liberă: Cel puţin, un cetăţean activ se va interesa de acum încolo, va avea un prilej, eventual, să vadă dacă nu cumva din defalcările sale la buget poate lăsa 2% în favoarea cuiva. Şi, în felul acesta, va afla şi el că există cineva care apără drepturile omului, îl protejează de violenţă sau se gândeşte la viitorul democraţiei în Moldova, în general.

Igor Boţan: „Corect. Concluziile vă aparţin şi sunt concluzii corecte. Pentru că şi guvernarea trebuie să ia în calcul că, pentru a pune în funcţiune aceste angrenaje, este extrem de important să crească clasa din mijloc.”

Europa Liberă: Dar sunteţi de acord că uneori statul dă senzaţia că nu este interesat de dezvoltarea ONG-urilor, pentru că este o drojdie şi un virus care nu întotdeauna merge mână în mână cu statul?

Igor Boţan: „Dacă guvernanţii sunt oameni abili, dar ei sunt, din câte vedem, ei înţeleg că aceasta este regula progresului şi ei se adaptează foarte repede.”

Europa Liberă: Răul necesar pentru ei.

Igor Boţan: „Da. Noi ne-am convins că ei se adaptează foarte repede şi găsesc noi breşe pentru a-şi rezolva interesele lor, care sunt departe de cele de interes public.”

Europa Liberă: Adică, totuşi, nu credeţi într-un parteneriat cu guvernul?

Igor Boţan: „Cred că organizaţiile nonguvernamentale trebuie să rămână câini de pază ai societăţii.”