Cum se curăță zăpada de pe străzile „vitale” ale Chișinăului

Ninsoarea urmată de vremea geroasă a cauzat închiderea a zeci de şcoli în localități din Republica Moldova. Ele ar putea să ramână închise până drumarii vor ajunge să deszăpezească căile de acces. Deocamdată ei au sarcina să deschidă traficul pe șoselele naționale. Până și în capitală ninsoarea a dat peste cap funcționarea transportului urban. Abundența unităților de transport face imposibilă curățarea eficientă a drumurilor. Zăpada impinsă de greidere spre trotuare îngreunează accesul în curțil. După care locatarii, înarmați cu lopeți, aruncă zapada înapoi pe carosabil în speranța că acolo va fi bătătorită de roțile mașinilor și se va topi. Natalia Sergheev a urmărit cum încearcă să scape de nămeți capitala Republicii Moldova.

Șoferilor de autospeciale li se alocă timp și combustibil doar pentru deszăpezirea străzilor principale. Ei le numesc vitale, dar nu au nicio hartă trasată oficial. Unde nu reușesc superiorii să verifice calitatea lucrărilor, intervin cetățenii cu jalba în proțap. Cine nu are însă norocul să locuiască în preajma unei străzi vitale, nu are decât să-și facă pârtie pe cont propriu, pentru mersul pe jos ori cu mașina. Întrucât spațiile din jurul unităților comerciale și a diverselor instituții sunt în grija antreprenorilor și administratorilor, ei plătesc serviciile de deszăpezire. Altfel, riscă să plătească amenzi. Iarna nu-i ca vara, vorba celebrului primar-președinte.

Constantin în vârstă de 21 de ani este angajatul unei companii extrem de solicitate dupa ninsoare. L-am întâlnit în timp ce curățea zăpada în preajma unei clădiri din centrul Chișinăului.

Europa Liberă: De ce zăpada e pusă în așa mormane?

„Ca să nu se formeze gheață.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă cu această zăpadă mai târziu?

„Se încarcă și se duce, cred că. O vor încărca mâine deja. Azi facem curat pe teritoriu, mâine o vor încărca.”

Europa Liberă: Deci ea nu rămâne?

„Nu nu, va fi încărcată și dusă de aici.”

Temperaturile joase din această iarnă nu sunt ieșite din comun, spun meteorologii, dar paza bună trece primejdia rea. Aproape o sută de școli din raioanele Râșcani, Glodeni și Edineț au fost închise pentru cel puțin câteva zile. La Hîncești și Ștefan-Vodă copiii din clasele primare au stat azi acasă, însă de mâine vor reveni în bănci.

După o iarnă deosebit de grea de acum câțiva ani, directorul gimnaziului „Mihai Sîrghi” din satul Cioburciu, raionul Ștefan-Vodă, Pavel Molga spune că predecesorii săi au luat măsurile necesare ca funcționarea școlii să nu mai fie întreruptă.

„Probabil suntem unica instituție unde avem o prioritate față de toate localitățile în caz de stingere a luminii. La noi sistemul de incălzire funcționează chiar dacă nu este lumină. De aceea noi nu ducem lipsă de căldură, o avem indiferent dacă este în localitate. El a fost pus în funcțiune în anii 2000, a fost implementat un sistem de încălzire, în baza unui proiect de la FISM (Fondul de Investiții Sociale din Moldova).”

În zilele de vacanță salvatorii și pompierii au fost mobilizați să intervină ca să scoată din nămeți peste o sută de persoane. Mai multe puncte vamale și-au reluat activitatea după ce fuseseră blocate din cauza intemperiilor.

Mai mulți cetățeni au ignorat avertismentele și au pornit la drum cu propriile autoturisme. Unul dintre ei, Serge Zănoagă, patronul unei companii de animație de la Chișinău îmi spune povestea sa de Revelion. În drum de la Odesa, mașina lui s-a blocat în nămeți, în apropiere de Cetatea Albă.

„Pentru început nu știam cum să ieșim din situație și ne-am panicat, pentru că eram singuri, într-o zonă necunoscută, între două sate. Vuia vântul. Dar a salvat situația faptul că a mai venit o mașină care s-a blocat în fața noastră și ei aveau un telefon și au sunat pompierii. Am așteptat în jur de șase ore, pur și simplu am stat și am așteptat. Acum îmi vine să râd deja, dar atunci nu era deloc de râs. Exista o foarte mare panică.”

Serge Zănoagă spune că în astfel de situații e important să cunoști numerele de telefon ale serviciilor de urgență din țara în care pleci și să ai cu tine câteva unelte elementare ca să nu contezi doar pe ajutor străin.

După ce am citit știrile despre deschiderea în Ucraina a unor puncte de ajutorare, am întrebat factori decizionali de la noi dacă au de gând să procedeze la fel. E prematur! Acesta a fost răspunsul pe care l-am primit. Și asta pentru că temperatura aerului ziua nu a coborât mai jos de minus 15 grade Celsius în ultimele trei zile. Asta e condiția impusă de regulamente. Meteorologii anunță că miercuri vor cădea din nou ninsori și recomandă tuturor prudență. Pentru că paza bună trece primejdia rea, adaug eu de la mine, din ce am învățat de la bunica.