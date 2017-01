Președintele ales Trump acceptă concluziile agențiilor de informații americane despre Rusia și atacurile informatice

Exista indicii ca presedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump si-a nuantat pozitia fata de incercarea Rusiei de a influenta alegerile americane. De unde resulta ideea? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Dupa cum se stie agentiile americane de informatii acuza Rusia lui Vladimir Putin ca a incercat sa influenteze alegerile americane, in favoarea lui Donald Trump. Pina acum, presedintele ales a pus la indoiala aceste concluzii, ceea ce a antrenat un val de acuzatii ca are mai multa incredere in Putin si in Wikileaks decit in serviciile pe care urmeaza sa se bazeze, peste citeva zile, cind va deveni comandant suprem.

Analisti spuneau insa ca, dincolo de simpatía sa fata de Putin, greu explicabila dar reala, Donald Trump ar fi putut doar cu dificultate sa accepte idea, care i-ar stirbi legitimitatea, ca alegerea sa s-ar datora fie si partial, interventiei Rusiei. Vineri, el s-a intilnit cu lideri ai serviciilor de informatii si ceea ce a afirmat imediat dupa aceea viza faptul ca cele intimplate - pe care nu le-a caracterizat - nu au influentat rezultatul scrutinului.

In raportul agentiilor se spune doar ca eficacitatea interventiei rusesti nu a facut obiectul investigatiei si raportul nu se poate pronunta daca piratería cibernética si stirile false au influentat sau un rezultatul. Ieri, echipa lui Trump, prin vocea viitorului sef al biroului prezidential, Reince Priebus a aratat ca presedintele ales Trump accepta concluziile agentiilor de informatii americane ca Rusia a incercat sa se amestece in alegeri. „El nu neaga ca entitati in Rusia s-au aflat in spatele unei anumite campanii” - a spus Priebus. In acelasi context, el a aratat ca presedintele ales va decide care urmeaza sa fie reactia, atunci cind se va afla la Casa Alba.

Donald Trump a spus in repetate rinduri ca spera sa poata avea relatii bune cu Rusia, adaugind recent ca doar „prosti” ar fi in dezacord cu o astfel de dorinta. Liderul republican din Senat, Mitch McConnell a aratat in replică ”Cred ca sperantele lui vor fi risipite destul de repede. Rusii sint in mod clar un mare adversar. Si au demonstrat-o, incercind sa se amestece in alegerile noastre” - a spus senatorul republican.

La rindul sau, senatorul republican Lindsey Graham, care doreste suplimentarea sanctiunilor impotriva Moscovei a spus ca Donald Trump va deveni curind aparatorul lumii libere, continuind „Tot ceea ce ii cer este sa recunoasca ca Rusia s-a amestecat si sa riposteze. Data viitoare poate fi Iranul. Poate fi China” - a spus senatorul de Carolina de Nord.