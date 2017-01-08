Вспоминая 2016 год. Новые турецкие игры в Сирии

В первых числах наступившего года поступило сообщение, которое лишь укрепило уверенность в наступлении нового этапа во внешней политике Турции: страна поставила под сомнение целесообразность присутствии сил западной коалиции на авиабазе НАТО у города Инджирлик. Как заявил вице-премьер турецкого правительства Вейси Кайнак, в Анкаре «глубоко разочарованы» отсутствием авиационной поддержки со стороны США в ходе операции «Щит Евфрата», которую турецкая армия в одностороннем порядке начала в августе 2016 года. «Росбалт» напоминает, что Анкара неоднократно выражала недоумение по поводу того, что ВВС коалиции во главе с США наносят удары, помогая сирийским курдам, являющимся для Турции террористами, но при этом не прикрывают войска самой Турции.

Это не первый сигнал о новом тренде во внешней политике Турции. И речь даже не о внезапно воскресшей любви между «лучшим выбором турецкого народа» и «моим другом Владимиром». Так, в минувшем декабре западная пресса, ссылаясь на собственные источники, сообщила о том, что турецкое руководство снимает прозападных военных и дипломатов с постов в НАТО и назначает на их места тех, кто лояльно относится к России, Китаю и Ирану.

По сведениям британской газеты The Times, соответствующая информация содержится в электронной переписке высокопоставленных чиновников НАТО. Один из авторов писем – офицер, входивший в командование НАТО до попытки переворота в Турции. «Вызывает беспокойство то, что некоторые прибывающие из Турции в расположение НАТО офицеры настроены радикально, ставят под вопрос ценности альянса и даже ненавидят западные организации, ориентируясь на Россию, Китай и Иран», - пишет он главнокомандующему. По его словам, имеет место «намеренное отсеивание западно-ориентированных, светских, честных и успешных офицеров, лишенных политических предрассудков».

Как пишет «Лента», британское издание считает разворот Эрдогана в сторону России и Китая опасным для НАТО, так как Турция «отдаляется от европейского, либерального и демократического будущего, что делает ее ненадежной» - это слова бывшего высокопоставленного чиновника Альянса. Журнал Forbes приводит еще одну подробность: турецкие военные, снятые с ответственных должностей в НАТО, направили письмо Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертису Скапаротти, указав на «заметный рост ультранационалистических и антизападных настроений» среди турецких военнослужащих.

Важной вехой в новом внешнеполитическом курсе Анкары стала операция «Щит Евфрата», начатая рано утром 24 августа. Формальной целью стали боевики «Исламского государства», но в террористы были записаны и отряды «Демократического союза» - объединения сирийских курдов. То, что ИГИЛ – «цель» для отвода глаз, подтверждается хотя бы тем обстоятельством, что находящийся на границе с Турцией город Джараблус находился под контролем джихадистов с 2013 года, но Анкара как будто бы ничего не замечала.

Как пишет «Forbes», сегодняшнее «пробуждение» турецкого руководства связано с его желанием опередить курдов, которые тоже стремятся овладеть стратегически важным населенным пунктом. «Дело в том, что за несколько дней до начала операции турецкая разведка предоставила доклад, в котором говорилось, что курдские отряды на подходе к Джараблусу. Руководство Турции решило не медлить и пошло на опережение курдов. Для Турции крайне важно не допустить создания подконтрольных курдам районов у себя на границе, что случилось бы, если бы Анкара не начала операцию «Щит Евфрата», - поясняет издание.

Между тем, в Вашингтоне недолго умилялись антитеррористическому рвению своего формального союзника по Североатлантическому альянсу. Как писала 31 августа газета «Коммерсант», сразу несколько высокопоставленных представителей Белого дома заявили о неприемлемости ситуации, когда Турция, одна из участниц возглавляемой США международной коалиции в Сирии, планомерно уничтожает другую ключевую силу – сирийских курдов.

«Дальнейшие действия против Сирийских демократических сил (альянс курдских формирований) лишь осложнят усилия единого фронта против «Исламского государства», за продолжение которых мы выступаем», - сказал тогда заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс. По его словам, США, поддерживая наступление турецкой армии на позиции ИГ, будут выступать против войны с сирийскими курдами, которую Анкара считает второй главной задачей операции «Щит Евфрата».

Дрейф Турции от НАТО в сторону России и Ирана не мог остаться незамеченным в политическом и экспертном сообществе Запада и особенно США. Интересна реакция и в самой Турции. Например, бывший депутат национального парламента Айкан Эрдемир утверждает, что этот дрейф продолжается уже достаточно долгое время. «Эрдогана больше не устраивают Соединенные Штаты, потому что в делах Ближнего Востока дела важнее риторики, и с его [Эрдогана] точки зрения Вашингтон больше говорит, чем действует», - сказал бывший парламентарий в интервью газете The Washington Post. А пока Турция вместе с Ираном и Россией переформатируют сирийский процесс…

Продолжение следует