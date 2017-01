Audierile din Senatul american pe tema atacurilor cibernetice și a răspîndirii de informații false de către Rusia

Prima audiere in Senatul american cu privire la alegatiile ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile americane. Ce au spun reprezentantii serviciilor de informatii? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Directorul Agentiei Nationale de Informatii, James Clapper a spus ca amestecul Rusiei in alegerile americane a constat in piraterie cibernetica si raspindirea de stiri false.

Presedintele ales, Donald Trump si-a exprimat in repetate rinduri, scepticismul fata de constatarile agentiilor americane de informatii, cu privire la interventia Rusiei. Astazi, omul de afaceri se va intilni cu reprezentanti ai serviciilor pentru a primi explicatii si ramine de vazut daca-si va schimba opinia sau nu. In acest sens, la audiere, senatoarea demócrata Claire McCaskin a intrebat „Cine beneficiaza cind presedintele ales, viitorul comandant suprem exprima neincredere in serviciile noastre de informatii?”.

In introducere, presedintele Comisiei pentru servicii militare, senatorul McCain, a spus ca americanii trebuie sa fie ingrijorati de atacurile Rusiei impotriva sistemului democratic american. Clapper a cerut ca eforturile anti-propagandistice ale Statelor Unite sa fie intensificate. Seful agentiilor de informatii a spus ca nu este rolul agentiei sale si nici un poate spune care a fost impactul interventiei Rusiei asupra rezultatului alegerilor, dar James Clapper a reiterat concluziile anterioare ca Moscova a incercat sa influenteze procesul electoral.

El a spus ca raportul care va fi partial facut public luni, va da la iveala nu doar mijloacele folosite de Rusia ci si motivatiile, surse indicind ca raportul va arata ca obiectivul a fost alegerea lui Donald Trump. Clapper a mai spus raspunzind la o intrebare ca exista indicii ca aceasta actiune a fost pe mai multe planuri si a fost coordonata la cele mai inalte nivele, pina la Vladimir Putin. Oficialitati americane declara ca au fost identificati si cei care au furnizat informatiile compromitatoare la adresa democratilor, retelei Wikileaks.