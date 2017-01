Astăzi în Moldova și în lume

In Moldova activitatea politica se afla in oarecare repaus, Parlamentul fiind in vacanta si la fel si premierul. Cum se stie in aceasta noapte este ajunul Craciunului pe stil vechi si desi nu este oficial zi libera, cam toata Moldova se pregateste pentru a sarbatori aceasta sarbatoare religioasa si pe stil vechi, dupa ce a fost sarbatorita si pe stil nou, odata cu Occidentul, la 24 si 25 decembrie.

Pe plan international atentia va fi captata de reactiile la audierile desfășurate joi din Congresul American pe tema atacurilor cibernetice impotriva Statelor Unite.

Astazi, preşedintele ales Donald Trump se va întâlni cu membri ai serviciilor de informații care-i vor prezenta un raport pe aceeași temă.

In audierile de ieri, presedintele Comitetului pentru Servicii Armate din Senat, republicanul John McCain a fost cit se poate de categoric spunînd: „Nu ar trebui să ne surprindă ca Vladimir Putin gindeste că ar putea să lanseze atacuri cibernetice importante impotriva naţiunii noastre cind a platit un pret atit de mic pentru ca a invadat Ucraina, a anexat Crimeea, a subminat valorile si institutii democratice in lung si în latul Europei si - bineînţeles - l-a ajutat pe Bashar al-Assad să măcelărească civili in Siria timp de peste un an, fara sa fie pedepsit. Acelasi lucru este valabil si pentru China, Iran, Coreea de Nord si alti adversari, care s-au simţit încurajaţi recent să conteste ordinea mondială.”

Tot joi, in audieri desfasurate in spatele uşilor închise, adjunctul secretarului de stat, Victoria Nuland, a informat Comisia senatorială de politică externă despre repercusiunile deciziei administrației Obama de a expulza 35 de diplomați ruși, ca răspuns la atacurile cibernetice.

Presedintele Kirghistanului, Almazbek Atambaev, călătorește astazi in China.

In Balcani, presedintele Serbiei, Tomislav Nikolici, se va afla in Kosovo, tocmai in ziua Ajunului de Craciun, pe care il sărbatoresc sirbii si la o zi dupa ce poliţia franceza l-a arestat pe fostul premier din Kosovo, Ramush Haradinai, in baza unui mandat de arestare sirb. Belgradul nu recunoaste independenţa Kosovo.