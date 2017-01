Rex Tillerson și relațiile americano-ruse în atenția Congresului la Washington

In Congresul american vor debuta audierile pentru noua administratie Trump. Care este situatia cu cel nominalizat sa ocupe functia de sef al diplomatiei americane? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

In Washington Post, Josh Rogin scrie ca saptamina viitoare, Rex Tillerson, nominalizarea presedintelui ales Donald Trump pentru functia de secretar de stat, va fi audiat in Congresul American. Daca – asa cum face se pare, in intilnirile private, cu membrii in forul legislativ – candidatul se raporteaza acceptabil la Rusia, el va fi probabil confirmat in functie.

Surse de la Congres arata ca, in intilnirile de pina acum, Tillerson afiseaza o pozitie dură si lucidă fata de regimul Putin, fara sa ofere insa informatii menite sa contureze politicile administratiei Trump. Un consilier senatorial a spus ca mesajul candidatului este ca Putin respecta doar forta. Dar aceeasi sursa arata că, intrebat despre sanctiunile impotriva Moscovei, potentialul secretar de stat a evitat sa se pronunte. Un senator citat sub beneficiul anonimatului de Washington Post a spus ca Rex Tillerson intelege pericolul prezentat de Rusia, dar nu a exprimat o opinie clara cu privire la conflictul dintre Trump si serviciile de informatii, cu privire la veridicitatea alegatiilor ca Moscova s-ar fi aflat in spatele scurgerilor de informatii, menite sa influenteze alegerile americane.

Audierile vor fi intense. Democratii din opozitie au obtinut in Comisia pentru Relatii Externe o a doua zi de audieri. Dar presedintele Comisiei, Senatorul Bob Corker a decis ca Rex Tillerson nu este obligat sa prezinte informatii cu privire la impozitele pe care le-a platit, care ar putea oferi indicii cu privire la legaturile sale de afaceri in strainatate.

Chestiunea cea mai importanta rămîne, însă, Rusia, din cauza legaturilor lui Rex Tillerson cu Vladimir Putin si industria energética din Rusia, in anii in care a condus ExxonMobil. Analistii cred că probabil Rex Tillerson va fi confirmat in functie si ca democratii pot doar sa ceara ca acesta sa se pronunte cu claritate cu privire la Rusia, in spiritul celor declarate in particular.

Adevarata problema este ce va face secretarul de stat nominalizat daca va ajunge in administratie. Daca va sprijini eforturi in Congres de a pedepsi Rusia pentru piratería cibernetică si alte actiuni agresive, atunci ar putea risca un conflict cu seful lui, presedintele Trump.