„Meciul” lui Igor Dodon cu fostul președinte Traian Băsescu (Adevărul)

„Meciul” lui Igor Dodon cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, (i-a retras cetățenia moldovenească) ține de un plan precis. Noul președinte al Republicii Moldova încă nu se simte prea sigur pe sprijinul Moscovei, iar acasă caută să se pună la adăpost de influența mare a lui Vlad Plahotniuc. Prin scandalul cu Băsescu poate împușca doi iepuri dintr-o dată, susține Sebastian Rusu în Adevărul. Se duce la Moscova cu dovada că e decis să stăvilească elanurile pro-europene și unioniste ale Moldovei, iar în țară evită deocamdată riscul unei confruntări cu Băsescu, dacă acesta s-ar gândi să se implice în politica de acolo. Numai că scrie Sebastian Rusu, „Cel mai probabil, fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, va câştiga în instanţele de la Chişinău cetăţenia moldavă, iar Dodon va bate în retragere.”

Diplomația de la București are în față un an foarte greu, crede Cristian Unteanu. El reamintește în Adevărul că România „va fi parte din negocierile pentru Brexit, (că) va trebui să-şi precizeze poziţia privitoare la aderarea Turciei”. Apoi, are în față consecințele geopolitice imprevizibile ale relației dintre președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin. În 2017, mai arată analistul, România se va confrunta și cu „o piaţă europeană care se transformă cu o viteză extraordinară. Nimeni nu va mai avea milă de nimeni, partenerii strategici de odinioară pot să dispară sau să-şi schimbe fundamental abordările. Va rezista cine va avea capacitatea de a demonstra o ofertă specifică de valoare pentru grupurile de forţă care vor începe să funcţioneze, într-un fel de noi Antante Europene”.

Aproximativ pe aceeași temă scrie și Iulian Chifu, în Evenimentul zilei. O relație prea bună între Trump și Putin e de natură să scindeze Europa între „euroatlantiști pro-americani - Marea Britanie, zona nordică și Estul Europei – și europocentriști, Franța și Germania, plus Italia și Spania, adică Occidentul european”. Pentru România, coșmarul alegerii s-ar putea activa cât de curând”.

Nu s-a prea dat acordat atenție în ultimele zile unor declarații și gesturi ale Turciei, prin care Ankara spune de fapt că a întors spatele NATO și s-ar fi aliat cu Rusia. Constatarea o face Adrian Pătrușcă în Evenimentul zilei. În opinia lui, miza acestei schimbări de atitudine ar fi dorința Ankarei și a liderului ei autoritarist să împiedice cu orice preț apariția Kurdistanului ca stat. Or, în contextul războiului din Siria, Moscova i-ar fi promis sprijinul exact în acest sens. „La București, vestea că cei doi mari dușmani istorici ai României s-au aliat, sfidând granițele și logica veche a NATO, ar fi trebuit să le blocheze în gât sarmaua lui Iohannis și Dragnea. Să convoace o ședință de criză. Să instaleze un guvern de forță majoră. În schimb, ne-am procopsit, scrie Pătrușcă, cu un Leș la Apărare”.

Gabriel Leș este numele noului ministru al apărării, din cabinetul lui Sorin Grindeanu care depune în această seară jurământul la Palatul Cotroceni. Presa a scotocit serios prin dosarele noilor miniștri și a găsit destule. Cătălin Prisăcariu, în România liberă, și Dan Tapalagă, pe site-ul Hotnews.ro, scriu însă că totul se va juca la Justiție, pentru că liderul social-democrat Liviu Dragnea are nevoie să-i scape în timp record de amenințarea cu pușcăria pe toți cei cu probleme penale, dar mai ales pe sine însuși.