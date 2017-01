Prima zi a noului Congres american

Ziua depunerii juramintului este una festiva, urmata de obicei de enuntarea strategiei, in cazul de fata, vizind reducerea impozitelor, inlocuirea programului de asigurari medicale Obamacare si investitii masive in infrastructura.

Asa ar fi decurs o zi ideala pentru majoritatea republicana, dar realitatea a fost alta. In cursul serii de luni, republicanii din Camera Reprezentantilor au decis sa slabeasca Biroul de Etica al Congresului, care este un organism independent menit sa investigheze alegatii impotriva deputatilor.

Presedintele ales, Donald Trump – care a promis in campanie sa curete ceea ce a denumit „mlastina” washingtoniana – nu a fost deloc incintat sa vada cu ce au ales colegii sai de partid sa inceapa anul. El a scris pe Twitter: „Cu toata munca pe care o au in fata Congresul, trebuie sa faca din slabirea Biroului de Etica, oricit de inechitabil ar fi acesta, prioritatea numarul unu?”. El a continuat: „Concentrati-va asupra reformei fiscale, sistemului de ingrijire a sanatatii si altor chestiuni de mai mare importanta”.

Biroul de Etica a fost creat in 2008 dupa citeva scandaluri de coruptie. Membrii in Congres s-au plins in ultimii ani ca Biroul preia prea repede si fara discernamint cazuri semnalate de grupari partizane politic.

Membrii republicani isi doreau mai mult control asupra Biroului. Chiar inainte de interventia lui Trump, conducerea republicana a exprimat rezerve, temindu-se de consecintele masurii, in conditiile in care Congresul nu este o institutie care se bucura de increderea americanilor.

Interventia lui Trump a antrenat insa o sedinta de urgenta si renuntarea la masura preconizata. In rest, ziua a decurs normal, Paul Ryan fiind reales presedintele Camerei Reprezentantilor.