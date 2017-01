Un bărbat transgender din China a câștigat un proces împotriva companiei care l-a concediat, într-o premieră pentru țara comunistă. Solicitantul, care s-a născut femeie, dar se identifică drept bărbat și poartă în general haine bărbătești, a fost dat afară după ce lucrase numai șapte zile la un centru medical din provincia sud-vestică Guizhou, informează AFP. Tribunalul popular al districtului a condamnat compania să plătească bărbatului cunoscut drept Mr. C. 843 de yuani (121$) ca salariu, ca și daune de 1500 de yuani. Cu toate acestea, tribunalul a spus că nu există dovezi clare că Mr. C a fost concediat din motive discriminatorii. Mr. C a spus AFP marți că este „foarte fericit” de rezultat, pentru că „este prima oară când în China un reprezentant al minorităților sexuale câștigă”.