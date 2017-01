Cazul Plahotniuc (Alexei Tulbure/Newsmaker.md)

Portalul anticorupţie.md anunţă că CCA a eliberat licență pentru încă un post de televiziune afiliat socialiștilor. Este vorba despre Compania Exclusiv Media SRL, afiliată Partidului Socialiștilor și proprietară a postului NTV Moldova, care a primit licență pentru încă un post de televiziune prin decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de vineri, 30 decembrie. Potrivit CCA, postul de televiziune Exclusiv TV va deține dreptul de retransmisie a postului rusesc TNT, se mai arată în ştire. Reporterii portalului precizează că Exclusiv Media SRL este deținută oficial de deputatul socialist Corneliu Furculiță și este proprietară a postului NTV Moldova.

Aceeaşi firmă editează ziarul de limbă rusă „Argumenti i Fakti”. CCA le-a acordat licenţă pentru a retransmite NTV-ul de la Moscova în decembrie 2015. Centrul de Investigaţii Jurnalistice scotea la iveală într-o anchetă realizată în parteneriat cu Ziarul de Gardă că, acum un an, singurul fondator al firmei era Veaceslav Anghel, originar din Sadova, Călăraşi, localitatea de baştină a liderului PSRM. La Exclusiv Media SRL este angajată şi Galina, soţia lui Igor Dodon, dar şi Ludmila, soţia lui Corneliu Furculiţă, cea care a donat PSRM la alegerile parlamentare de acum un an peste 165.000 de lei. Curios este şi faptul că, deşi acum un an era pe numele lui Veaceslav Agache, firma îşi avea sediul într-un apartament al soţilor Furculiţă de pe strada Asachi din Capitală. În scrutinul prezidențial din această toamnă, reporterii RISE Moldova au scos la iveală schema prin care, cu câteva luni înainte de demararea campaniei electorale, Exclusiv Media SRL a primit un transfer de peste 30 de milioane de lei de la o firmă off-shore înregistrată în Bahamas. Ulterior, în baza unor contracte de împrumut, milioane de lei au ajuns de la această companie la mai mulți sponsori ai Partidului Socialiștilor.

25 de înalţi consilieri europeni se află, de jumătate de an, la Chișinău pentru a oferi asistență în sectoarele cheie ale Acordului de Asociere, începând cu cel bancar şi terminând cu practicile „bunei guvernări”. Inguss Kalniņš este consilierul european pentru domeniul justiţiei. Într-un interviu pentru Report.md, el vorbeşte despre cum ar trebui să arate o reformă reală în acest sector. Ar fi nevoie de oameni integri, iar integritatea oamenilor din sistem trebuie cultivată încă din școală, spune emisarul european. De asemenea, potrivit lui, un investitor fie nu va veni, fie se va retrage dintr-o ţară ca Republica Moldova, în care i se cere mită doar pentru a i se permite să-și înceapă proiectul, sau există riscul preluării fabricii de către infractori susţinuţi de organele de ocrotire a normelor de drept şi judecători, sau autorităţile de stat, inclusiv cele locale, pretind anumite beneficii ilicite de la investitor. „În lumea modernă asemenea practici sunt inacceptabile. Investitorii nu acceptă să stea la cheremul nimănui. Prin urmare, este esenţial să existe un înalt nivel de integritate al poliţiei, procurorilor şi judecătorilor, executorilor judecătorești, avocaţilor şi notarilor. De asemenea, este esenţial ca procedurile judiciare să fie eficiente şi rapide. Dacă aceste lucruri nu vor exista, nici investiţii serioase nu vor veni. În schimb, vă vor invada firmulițele specializate în spălarea banilor. Și veți deveni și mai săraci. În concluzie, succesul din sectorul justiţiei va trimite un semnal puternic și în celelalte organe de stat - cum va fi justiția, așa va fi statul,” spune înaltul comisar în interviul pentru report.md.

Aceeaşi publicaţie atenţionează asupra unei noi tentative de amputare a legii antifumat care se va întreprinde, potrivit surselor report.md, după sărbătorile de iarnă. Sub condiția anonimatului, anumiţi deputaţi ar fi dezvăluit jurnaliştilor de la acest portal că legea adoptată la recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății şi care interzice fumatul în toate spaţiile publice închise şi semi-închise indiferent de modul de acces și tipul de proprietate ar putea fi amendată înainte ca cele mai importante restricţii ale ei să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018. „Industria tutunului forțează mâna aleșilor poporului”, se arată în articol. „Scopul urmărit: majorarea consumului de tutun. Ținta marilor companii producătoare de țigarete sunt țările sărace, guvernate prost și cu demnitari corupți la nivel central. Anume prin intermediul lor, industria tutunului vrea să altereze legea,” afirmă publicaţia. Jurnaliştii de la acest portal fac şi o lista a „aliaţilor” industriei tutunului: un grup de restaurante care se plâng că, după interzicerea fumatului în spații publice închise, au început să suporte pierderi, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Aneta Zasavițchi, care pledează pentru amendarea Legii 278 astfel încât aceasta să permit fumatul în spații închise complet isolate, dar şi ministra adjunctă a Sănătății, Aliona Serbulenco, care ar fi apărat interesele importatorilor la o ședință a Consiliului național coordonator în domeniul controlului tutunului. Reporterii publicaţiei pretend că în present s-ar căuta deputați corupți care să promoveze amendamentele dorite de industria tutunului la nivel legislativ.

Newsmaker.md publică (cu remarca că părerea autorului nu reprezintă neapărat şi părerea publicaţiei) trei argumente ale fostului reprezentant permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei şi ONU, Alexei Tulbure, prin care acesta combate ideea că liderul PD, Vlad Plahotniuc, ar putea deveni un fel de „soluţie” pentru problemele Republicii Moldova. Unul din aceste argumente e că PDM și personal Plahotniuc ar controla în totalitate instituțiile cheie ale puterii de stat, prin urmare ar fi singurii responsabili pentru „încălcarea Constituției, atacurile raider și corupție, pentru prăbușirea sistemului bancar”. Cum ar putea cei care au generat de fapt toate problemele Republicii Moldova deveni dintr-o dată soluţia acestor probleme?, se întreabă comentatorul. Un alt argument cu care operează Alexei Tulbure este că democrația nu poate exista decât dacă prevalează mai mult sau mai puțin adevărul. „Dar când infractorii nu sunt responsabili pentru crima, iar cei nevinovați sunt persecutați şi statul nu funcționează pentru majoritate, dar nici măcar pentru o minoritate, avem de-a face cu un sistem de guvernare nedrept şi imoral”, scrie el. Şi un al treilea argument e că pentru a fi o „soluție" pentru țară, Plahotniuc ar trebui să aibă cel puțin reputația unui om onest, dacă nu și dorința de a lucra pentru a promova interesele întregii societăți. Pentru asta ar trebui să fie caracterizat prin altruism, bunăvoință, capacitatea de a negocia, de a accepta opiniile altora, să facă un compromis pentru a mobiliza oamenii prin exemplu și convingere, prin sacrificiul de sine. „Plahotniuc astăzi se află la polul opus”, afirmă Tulbure şi îl caracterizează, dimpotrivă, „intimidarea, șantajul, mita, corupția, suprimarea disidenței, îmbogățirea ilicită, filantropia din cauza furturilor și - PR, PR, PR”.