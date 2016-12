FMI ar putea „reevalua” acordul încheiat cu R.Moldova...

La cererea Europei Libere, reprezentața din Chiținîu a Fondului MOnetar Internațional a avut următorul comentariu la recenta declarație a președintelui Igor Dodon priivnd anularea decizie de transformare în datorie publică a creditului acordat de Banca Națională:

„Legea privind convertarea garantiilor guvernului emise Bancii Nationale in 2014-2015 in hartii de valoare ale guvernului, deci in datorie publica, a fost una din actiunile prealabile in cadrul programului cu FMI, asa cum e mentionat si in Scrisoarea de intentii semnata de autoritati si in Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare.

Scopul legii respective aprobate in 2016 a fost de a recupera resursele financiare ale BNM care au fost acordate ca credite de urgenta celor 3 banci insolvente - BEM, BS si UB. Creditele de urgenta au fost utilizate pentru achitarea integrala a banilor deponentilor acestor 3 banci, inclusive persoanelor fizice si juridice.

In cazul in care careva angajamente ce sunt legate de asigurarea obiectivelor in cadrul programului vor fi anulate (inversate), noi va trebui sa reevaluam daca mai pot fi realizate obiectivele majore ale programului” -se arată în declarația FMI, transmisă Europei Libere.