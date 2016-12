Obama, Trump și sancțiunile americane împotriva Rusiei

Statele Unite au impus sanctiuni impotriva Rusiei pentru incercarea acesteia de a influenta alegerile americane. Care este semnificatia acestui gest? - e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Sanctiunile se doresc ample si dure si – un aspect extrem de important - publice: expulzarea a 35 de diplomati rusi acuzati de spionaj, sanctiuni impotriva a doua agentii majore de securitate din Rusia si liderilor acestora, punerea sub urmarire a unor pirati cibernetici si inchiderea unor baze operationale rusesti, aflate la New York si in statul Maryland.

In plus, agentii de informatii americane au facut publice dovezi cu privire la amestecul Moscovei in alegerile americane si un raport, in mai mare detaliu, va fi prezentat presedintelui si elemente, facute publice, pina la incheierea mandatului lui Barack Obama.

Activitati de spionaj cibernetic intre tari nu sint ceva nou. Si de obicei represaliile sint sub acoperire sau fac obiectul unor tranzactii, departe de ochiul public. Dar – explica experti – aceasta abordare este uzuala in conditiile in care activitatile de spionaj se desfasoara intr-un cadru considerat reciproc acceptabil. Dar atunci cind Rusia a incercat si poate si reusit sa influenteze un aspect atit de fundamental al societatii americane, cum sint alegerile, s-a patruns intr-un teritoriu neexplorat, care necesita un raspuns hotarit, semnificativ si public.

Adica exact ceea ce Barack Obama a facut, poate prea tirziu pentru integritatea alegerilor, dar a facut. Fireste ca un aspect al acestei ecuatii este presedintele ales Trump. Omul de afaceri, care se va instala la Casa Alba la 20 ianuarie a contestat pina acum concluziile agentiilor americane de informatii ca Rusia s-ar fi amestecat si ar fi influentat alegerile americane.

La putin timp dupa anuntarea sanctiunilor, Trump a dat publicitatii un comunicat scurt in care arata ca a venit momentul ca America sa se concentreze asupra altor chestiuni, dar ca, data fiind situatia si implicatiile ei, se va intilni saptamina viitoare cu lideri ai serviciilor de informatii pentru a-i fi prezentate cele constatate.

Ceea ce administratia Obama incearca – cu sprijin din partea unor proeminenti lideri republicani din Congres – este sa impuna sanctiuni pe care Trump sa nu le poata pune in revers sau cel putin sa o faca doar partial si cu dificultate. De aici si importanta unor dezvaluiri publice.

Rusia se declara nevinovata, a anuntat ca va riposta cu sanctiuni, dar ca presedintele Putin va lua decizii la momentul pe care il va considera potrivit. Ceea ce ar putea insemna ca doreste sa traga de timp pina cind se va produce schimbul la putere, in America.