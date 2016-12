„Beția liderului maxim” în care a căzut președintele PSD (ziare.com)

România încă nu are prim-ministru desemnat. Cea de-a doua propunere prezentată de coaliția majoritară nu a primit încă nicio reacție de la președintele Klaus Iohannis și nu e sigur că va primi nici mâine, în ultima zi de lucru din acest an. Ioana Ene-Dogioiu (ziare.com) se arată convinsă că propunerea lui Sorin Grindeanu este încă o umilință pe care Liviu Dragnea și-o administrează singur. De vină ar fi „beția liderului maxim”, în care a căzut președintele PSD după anunțarea scorului foarte bun la parlamentare. În această stare, a făcut tot felul de declarații pripite, pe ton ridicat, iar acum se vede silit să se replieze: a spus că se simte cel mai îndreptățit să ocupe postul de premier, ca acum să recunoască spășit că nu are cum, pentru că e condamnat penal; a spus că nu va face o a doua propunere de premier dacă doamna Sevil Shhaideh nu e acceptată, și uite că a făcut; a dat de înțeles că nu l-ar fi vrut pe politicianul timișorean de 43 de ani Sorin Grindeanu, dar acum a fost obligat să ceară părerea partidului, n-a mai putut decide singur. Cea mai penibilă situație i se pare Ioanei Ene-Dogioiu felul în care a trebuit să comunice Dragnea propunerea la Palatul Cotroceni: prin fax și prin e-mail. Așa se și cuvine, crede comentatoarea, pentru că Dragnea este cine și cât este, iar președintele e omul cu cea mai mare legitimitate în stat (ca număr de voturi obținute în alegeri). Să adăugăm că voci din opoziție spun că Dragnea a pierdut deja controlul asupra propriului partid.

Și editorialul României libere atrage atenția asupra gafelor președintelui PSD: de pildă, amenințarea că PSD va celanșa suspendarea președintelui Iohannis. Această procedură se consfințește prin referendum, iar Liviu Dragnea ar fi trebuit măcar să calculeze că va avea nevoie de 6 milioane de voturi. La parlamentare, PSD a recoltat abia 3 milioane.

Andrei Pleșu face un fel de bilanț al celor 27 de ani trecuți de la căderea lui Ceaușescu, într-un interviu consemnat de Mircea Vasilescu în săptămânalul Dilema Veche. Pleșu, care a fost ministru al culturii în primul guvern post-decembrist, crede și azi că figurile din acel cabinet aveau alt calibru. „Erau oameni cu care oricând aș fi gata să fiu coleg de guvern și în ziua de azi. Nu mi se pare că s-au făcut mari progrese între timp…”, sunt cuvintele fondatorului revistei Dilema, devenită ulterior Dilema Veche. Dar Pleșu e iritat că în România se neagă, până la urmă, orice fel de câștig în acești ani. „Ideea că suntem în NATO și în Uniunea Europeană – lucru pentru care ne-am bătut, am vrut să intrăm în aceste organizații – ar trebui să ne dea o senzație de mulțumire, de succes național, și un sentiment de garanție pe termen mediu și lung [...]. Sigur, nu le poți idealiza, nu le poți trata drept simboluri ale paradisului. Dar dacă e să aleg între a fi în sfera de influență sovietică sau într-o zonă gri și a face parte din aceste organizații, nu stau pe gânduri”.