John Kerry a explicat poziţia americană fata de conflictul israeliano-palestinian

Secretarul de stat american John Kerry a rostit o alocutiune, in care a explicat pozitia americana fata de conflictul israeliano-palestinian. Care este ratiunea acestei interventii la sfirsitul mandatului administratiei Obama? - e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Saptamina trecuta, la Natiunile Unite, o rezolutie care cere oprirea contruirii de asezari evreiesti in teritorii ocúpate a fost adoptata in Consiliul de Securitate cu o singura abtinere, cea a Statelor Unite. Numai ca, de obicei, astfel de rezolutii erau respinse pentru ca Washingtonul se opunea prin veto.

O mare parte a discursului secretarului de stat, John Kerry a avut drept obiectiv explicarea acestui gest, criticat de guvernul israelian. In esenta, John Kerry este de parere ca, in ciuda sprijinului acordat Israelului, in toti anii in care la Casa Alba s-a aflat Barack Obama, administratia a considerat ca, in calitate de prieten al Israelului are obligatia principiala sa trimita un semnal clar ca asezarile evreiesti trebuesc stopate pentru ca pericliteaza eforturile menite sa duca la crearea a doua state, Israel si Palestina.

Ori John Kerry crede ca, in afara unei astfel de solutii, coexistenta celor doua state, Israelul poate deveni fie un stat evreiesc, fie o democratie. Asta pentru ca, tinind cont de evolutiile demografice, daca Israelul ar ramine un stat pentru evrei si palestinieni, acestia din urma au o crestere numérica mult mai mare, iar Israelul se va vedea pus in situatia in viitor, fie sa permita palestinienilor sa conduca ca majoritate, fie sa-i priveze de drepturi democratice.

Punctul de vedere al Israelului este ca toate aceste chestiuni, intre care si asezarile evreiesti, sint de discutat la negocieri, doar ca nu este normal ca prietenul America sa incerce sa le rezolve prin rezolutii ONU, pentru ca Natiunile Unite nu trateaza Israelul echitabil.

Analisti politici interpreteaza cele intimplate ca fiind incununarea relatiilor tensionate intre Barack Obama si Benjamin Netanyahu, pe durata in care cei doi s-au aflat la conducerea celor doua tari. Exista critici ai deciziei administratiei de a se abtine, de amblele parti ale spectrului politic american. Principalul argument este ca, la sfirsitul mandatului Obama, o astfel de rezolutie nu are implicatii practice benefice pentru procesul de pace ci dimpotriva creaza palestinienilor senzatia nerealista ca pot ajunge la rezultate, nu pe calea negocierilor, ci prin interventii la ONU.

In plus, Israelul sustine ca are dovezi ca administratia Obama nu numai ca nu a blocat rezolutia, dar a contribuit la crearea ei, ceea ce secretarul de stat Kerry a negat. Premierul Netanjahu a spus ca va prezenta dovezile in acest sens, noii administratii americane.

Donald Trump a intervenit pe Twitter, in contextul acestei crize, sfatuind Israelul sa ramina tare pe pozitii, pina cind va ajunge el la Casa Alba. Israelul se teme ca recenta rezolutie ar putea fi urmata de alte actiuni la o apropiata conferinta internationala, la Paris si la Natiunile Unite, menite sa creeze un cadru restrictiv pentru política noii administratii Trump, care se anunta apropiata de cea a guvernului israelian.