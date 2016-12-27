Провожая 2016 год. Осень турецкой демократии

На днях председатель оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что июльский переворот был постановкой. По его словам, в уходящем году Турция на самом деле пережила два переворота: отставку премьер-министра Ахмета Давутоглу и введение режима чрезвычайного положения.

«15 июля мы стали свидетелями контролируемой попытки государственного переворота, поскольку правительству нужен был предлог, чтобы осуществить свои планы по введению в стране военного положения, что и было успешно достигнуто 20 июля», - сказал лидер НРП в интервью газете Hürriyet, на которую ссылается «МК-Турция».

«Организатором первого переворота, который произошел 4 мая 2016 года, стал не кто иной, как сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидера политической партии, набравшей 49,5% голосов, пригласили в президентский дворец и вручили уведомление об отставке, а затем указали на дверь», - комментирует Кылычдароглу отставку Давутоглу по требованию Эрдогана. По мнению лидера оппозиционных кемалистов, вторым переворотом можно считать введение режима чрезвычайного положения, объявленного 20 июля после неудачной попытки военного мятежа. В частности, в условиях режима ЧП Эрдогану удалось в обход парламента начать репрессии против неугодных.

Остается только напомнить о колоссальном «урожае» уволенных, задержанных и арестованных. Такому масштабу и скорости позавидовал бы сам Иосиф Сталин: арестовано 2839 военных (в том числе 103 генералов и адмиралов), уволено 2745 судей (36% судебного корпуса), из них арестовано 755 (включая двух судей Верховного суда), уволен 49 321 служащий госсектора (включая 21 тыс. учителей). В довершение были арестованы депутаты парламента (!) от прокурдской Демократической партии народов во главе с ее лидером Селахаддином Демирташем. Режим Эрдогана повесил всех собак на исламского проповедника Фетуллу Гюлена, который, дескать, из США дергает за ниточки. Турецкий официоз заявил даже о «параллельном государстве», которое сплёл зловредный старец Гюлен.

Как сообщает «Коммерсант», в «параллельное государство» записаны и потому закрыты 53 частных госпиталя и больницы, 1043 частных образовательных учреждения, общежития и пансиона, 1229 религиозных фондов, 15 университетов, 19 промышленных и торговых союзов. Расформированы все (!) военные институты и училища. Закрыты три новостных агентства, 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 газет, 15 журналов, 29 издательств. Общее число потерявших работу составляет примерно 100 тыс. человек. И это менее чем за полгода! Красный террор показался бы нам игрой в зарницу. Но я сейчас не буду пересказывать эволюцию этого процесса – приведенный материал «Ъ», а также «Ленты» ответит на все вопросы.

Меня интересует настоящее и будущее. Отмечу только, что бывшие когда-то соратниками Эрдоган и Гюлен разошлись во взглядах на события лета 2013 года в Стамбуле, после чего началась жесточайшая борьба турецкого премьера и президента с исламским проповедником. И теперь, после провала военного мятежа, у турецкого лидера появилась отличная возможность расправиться со своим бывшим духовным наставником. Почти полностью контролируемая властями пресса утверждает в один голос: переворот был организован Гюленом, а сценарий написан на Западе. Более того, Эрдоган открыто обвиняет США и требует выдачи проповедника.

А пока идет концентрация власти в руках «султана». Так, правящая Партия справедливости и развития проталкивает идею изменения Конституции с целью значительного сокращения полномочий турецкой армии. С другой стороны, Эрдоган нацелился на полный контроль над силовыми структурами и намеревается создать нечто вроде личной гвардии. «Обсуждается идея создания специального армейского корпуса, подчиняющегося исключительно президенту», - рассказал «Газете» информированный источник в Турции.

Я не сомневаюсь в том, что Эрдоган достигнет поставленных целей. Во-первых, он пользуется огромной популярностью в стране, и с этим не могут поспорить даже его оппоненты. Во-вторых, репрессии, начавшиеся после июльского мятежа, практически разгромили все мало-мальски влиятельные очаги инакомыслия: прессу, вузы, школы, судебные органы, среднее и высшее офицерское звено в армии. В-третьих, Эрдоган ловко манипулирует разочарованием общества в Европе и Западе в целом и активно играет на исламских чувствах турецкого обывателя. А рост исламизма, как мы прекрасно понимаем, немыслим без сильной руки, тем более что в Турции не первый год проходит «ренессанс османского величия», и жители страны совсем не прочь узреть падишаха в президентском кресле. Другое дело, как на это посмотрят внешние силы. Но это уже совсем другая история…

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