Întrebările anului 2016, răspunsuri amânate

2016 este un an in legatura cu care doar istoria se va putea pronunta. Ce inseamna cind in fruntea Statelor Unite ajunge Donald Trump? - e un raspuns care merita aminat fie si pentru a evita unul imediat, acum, de sarbatori. Intre numeroasele intrebari ale lui 2016 este ce a dus la deznodaminte aparent contrare intereselor si identitatilor percepute, intr-o tara sau in alta.

Ce a dus la alegerea lui Donald Trump, in ciuda pozitiilor sale atit de indepartate de ceea ce ne imaginam ca America este? Ce a dus la revenirea PSDului in Romania, in ciuda faptului ca este campionul coruptiei post-comuniste? Ce a dus la optiunea prezidentiala din Moldova, in ciuda faptului ca generatia tinara nu-si poate dori disparitia drapelului Uniunii Europene? De ce a fost acest an unul pe care Vladimir Putin merita sa-l sarbatoreasca? Care este explicatia succeselor globale impotriva democratiei liberale, mai ales in tari care au in memoria recenta, comunismul si in memoria mai indepartata, o succesiune de dictaturi?

E putin probabil sa existe o explicatie simpla, unica si satisfacatoare pentru toate aceste intimplari si tendinte, inaugurate sau solidificate in 2016. Si ramine de vazut daca tot ceea ce caracterizam acum drept negativ si contrar interesului public va intra in istorie cu aceeasi caracterizare.

Poate ca actuala viziune cu privire la maniera in care tarile sint conduse si la relatiile dintre ele – inclusiv cind vine vorba de supra-puteri ca America – merita revizuita. Poate ca ce consideram axiomatic in relatiile internationale, nu este. Poate ca populismului de campanie ii va lua locul un pragmatism benefic. Poate ca Donald Trump va repara ceea ce este stricat in America si va reinnoi visul american fara sa-i slabeasca fibra morala. Poate ca PSD-ul isi va reinventa identitatea si va lasa justitia sa-si faca datoria. Poate ca Moldova va gasi un echilibru in spatiul geopolitic dificil in care se gaseste. Poate ca Trump si Putin vor gasi un drum comun, care sa coincida cu interesul global.

Fapt este insa ca fortele care sint identificate acum cu democratia liberala au si ele un rol de jucat tocmai pentru a nu lasa doar sansei, deciziile cu privire la ceea ce 2016 a insemnat. Asta inseamna programe clare, coerenta principiala, identitati curate, necorupte si lideri in stare sa conduca si sa inspire. Ori, in mai toate exemplele date, astfel de lideri au lipsit la apel in 2016. De ei ar putea depinde ce fel de inceput 2016 reprezinta in istoria mondiala.