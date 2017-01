Bilanțuri 2016 - Cornel Ciurea: „Risc să prognozez o dinamică pentru anul 2017 asemănătoare celei din 2016”

Alla Ceapai în dialog cu analistul politic Corneliu Ciurea despre anul politic 2016 şi previziuni pentru 2017.

Europa Liberă: Reprezentanții guvernării spun despre 2016 că a fost anul stabilităţii, opoziţia spune că a fost anul dezamăgirilor. Dvs. cum aţi caracteriza anul 2016?

Corneliu Ciurea: „Cred că nu putem doar în termeni negativi caracteriza acest an. Cu siguranță actuala guvernare a reuşit să-şi consolideze poziţiile făcând anumite concesii, pe parcursul anului, opoziţiei. Spre sfârşitul anului a înregistrat câteva succese notabile. E vorba în primul rând de reluarea finanțării de către instituțiile internaţionale care au demonstrat prin acest gest că încep să aibă încredere în guvernarea instalată în 2016 sub bagheta PD şi a domnului Plahotniuc. Per total cred că diagnosticul guvernării este mai aproape de adevăr decât cel al opoziţiei. Situaţia a fost stabilizată. Protestele de la începutul anului s-au epuizat treptat. Pe parcursul anului 2017 sperăm că nu vom avea parte de tulburări serioase.”

Europa Liberă: Sondajele sugerează totuşi că partidele de la guvernare ar fi într-un declin continuu. Cum şi dacă mai poate fi recuperată încrederea cetățenilor în guvernare?

Corneliu Ciurea: „Este adevărat că există o neîncredere şi o anumită dezamăgire în rândul populaţiei. Nimeni nu neagă acest fapt. Totuşi sondajele nu sunt cel mai important criteriu care delegitimează o anumită guvernare. Am avut alegeri şi în 2016 şi în 2015. Aceste alegeri nu au atestat totuşi o dorință ardentă a populaţiei de a destitui această guvernare. O guvernare se poate manifesta şi în contextul existenței unei neîncrederi faţă de ea. Testul major care în cele din urmă va deligitima şi va înlocui guvernarea sunt alegerile într-o democraţie, nu sondajele. Din această cauză argumentul cu privire la lipsa de încredere a populaţiei el există ca un argument într-o discuţie la o ceaşcă de cafea, dar din punct de vedere politic el poate să conteze doar în cazul existenței anumitor proteste serioase. În lipsa lor acest argument nu este decât un motiv de discuţii pe Facebook.”

Europa Liberă: Victoria lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale înseamnă o consolidare ireversibilă a stângii pro-ruse, a PSRM, o ascensiune continuă a acestui partid sau nu neapărat?

Corneliu Ciurea: „Cred că rezultat bun pe care l-a înregistrat Igor Dodon la prezidențiale şi care i-a permis să devină Președinte nu consolidează, dar reconfirmă statutul stângii pro-ruse în Republica Moldova. Din cauza declinului în care a intrat PCRM această poziţie a fost pe parcursul ultimilor ani șubrezită şi proiectul domnului Dodon a avut menirea să reconsolideze, să reafirme importanța şi ponderea stângii în viaţa politică din Republica Moldova. De fapt, am revenit cumva la situaţia, poate, a anului 2005, atunci când stânga acumula un rezultat serios, chiar peste 50%, dar ea era în faţa unei drepte la fel de puternice. În cazul nostru, sigur că proiectul domnului Dodon trebuie să fie continuat pentru că această victorie la prezidențiale nu aduce o victorie deplină pentru stânga. Ea trebuie să încerce să obțină această victorie la parlamentarele din 2018, o victorie care poate să nu se producă.”

Europa Liberă: Vorbind despre parlamentarele din 2018, intenția PD care e pilonul actualei guvernări de a schimba sistemul electoral ar putea fi colacul de salvare pentru PD, pentru formațiunile de la guvernare ca să câștige un scor pe măsură la scrutinul din 2018?

Corneliu Ciurea: „Cred că, la fel ca în multe alte situații, impactul unei decizii de inginerie politică se exagerează foarte mult. O eventuală modificare a sistemului electorală ar putea să avantajeze PD. Poate chiar asemenea calcule există pe hârtie. Totuşi acest lucru trebuie să fie confirmat în practică. Întrucât s-ar putea să fie tocmai invers sau nu neapărat calculele de pe hârtie să corespundă cu ceea ce va fi în realitate. Cred că schimbarea sistemului electoral în direcția introducerii sistemului mixt este o cerință a timpului. Ea este solicitată în teritoriul. Ea schimbă cumva climatul vieții politice şi introduce o inovație de care democrațiile au nevoie periodic. Din această cauză cred că trebuie să fie acceptată, iar rezultatul final îl vom vedea după alegeri şi nu neapărat va fi cel despre care vorbește opoziţia. Am unele dubii în această privință.”

Europa Liberă: Integrarea în acest eventual sistem electoral mixt a autonomiei găgăuze, a regiunii transnistrene este un subiect de gândit?

Corneliu Ciurea: „Singurul subiect de discutat rămâne a fi Transnistria, pentru că Găgăuzia nu este o problemă de a fi inclusă într-o divizare adecvată pentru sistemul electoral mixt. În cazul Transnistriei la fel nu vad nici o problemă doar că trebuie să decidem, în cazul în care se acceptă acest demers, câte circumscripții vor exista, una sau câteva. Cred că sistemul mixt va introduce un element nou - reprezentarea directă a Transnistriei în parlament de către unul politician sau mai mulţi din această regiune. Ceea ce este un avantaj pentru procesele de reintegrare şi nu un defect.”

Europa Liberă: Ce viitor aţi vedea pentru formațiunile nou apărute pe scena politică în 2016 – PAS al Maiei Sandu şi PPPDA al lui Andrei Năstase?

Corneliu Ciurea: „Aparent aceste două formaţiuni politice au toate șansele de a se afirma pe scena politică. Ele pornesc cu un avans faţă de alte formaţiuni aflate pe dreapta. Nu pornesc de la zero. Au înregistrat anumite rezultate frumoase şi în cazul în care vor opta în favoarea unor strategii corecte ar putea să cucerească zona de dreapta a scenei politice în alegerile din 2018. Important este atât pentru doamna Sandu, cât şi pentru domnul Năstase să găsească o modalitate corectă de colaborare, să evite războaiele fratricide şi să se axeze pe adversarii lor reali. Totuși, în societate şi în mediul experţilor există anumite dubii cu privire la capacitatea lor de a merge pe făgașul corect întrucât ambițiile pe dreapta sunt foarte mari, iar acești doi politicieni la care m-am referit sunt politicieni tineri şi neexperimentați. ”

Europa Liberă: Ce prognoze aveți pentru 2017? Va fi un an politic liniștit şi de pregătire pentru unul mai tumultuos din 2018 când se așteaptă alegerile parlamentare sau putem avea surprize şi în 2017?

Corneliu Ciurea: „Risc să prognozez o dinamică pentru anul 2017 asemănătoare celei din 2016. Cred la începutul anului 2017 vor exista anumite hopuri pe care le vor crea adversarii regimului, care vor trebui să fie depășite. De altfel şi PD împreună cu celelalte grupări din majoritatea parlamentară vor trebui probabil să recurgă la o reașezare a puterii. E vorba atât de reforma guvernului, cât şi la schimbări politice în interior pentru a stabiliza majoritatea parlamentară dacă aceste schimbări la care eu mă aştept să se întâmple la începutul lui 2017 vor decurge fără mari probleme atunci spre sfârșitul anului situația se va stabiliza şi guvernarea va încheia bine anul.”