Recomandările Europei Libere pentru aparițiile muzicale ale lui 2016

Doamnelor și domnilor, la microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la obișnuitele recomandări muzicale de sfîrșit de an ale postului de radio Europa Liberă.

Anul 2016 a fost un an bizar în ce privește muzica. A fost un an plin de foarte multă muzică foarte bună, dar și unul deosebit de tragic, din cauza numărului neobișnuit de mare de maeri muzicieni care au încetat din viață în ultimele 12 luni.

Între aceștia, David Bowie și Leonard Cohen ies cumva în evidență, pentru că înainte de a pleca au lansat fiecare un ultim album, premonitoriu: „Black Star” - David Bowie, și „Make it Darker” - Leonard Cohen. Din cauza acestui trist arc de cerc de deasupra lui 2016 (Bowie a murit în ianuarie, Cohen în noiembrie) începem acest program cu piesele „Lazarus”, a lui David Bowie, și „Treaty” a lui Leonard Cohen.

Continuăm cu jazz, mai precis cu „erotismul dialectic al improvizației în muzica de jazz”, așa cum e înțeles el de pianistul norvegian Tord Gustavsen în piesa „Rull” de pe albumul „What Was Said”, și pentru ca jazzul să se ducă pînă la capăt în electronică, va urma Bon Iver, cu „45” de pe „22, A Million”.

La microfon Lucian Ștefănescu, vă reamintesc că ascultați recomandările muzicale de sfîrșit de an ale postului de radio Europa Liberă.

O schimbare de ritm acum, Radiohead cu „Burn the Witch”, de pe albumul „A Moon Shaped Pool”, după care va urma puțin... science-fiction ethno dub, adică „Aventurile în Istanbul” ale Mașinii de călătorit în timp bizantine.

„Dacă vrei să știi unde te duci, trebuie să ai habar de unde vii”, a spus într-un interviu Xenia Rubinos, iar asta ar putea fi o descriere a felului în care ea compune și interpretează muzica - o înlănțuire de ritmuri și sunete într-o continuă schimbare, alcătuită din secvențe surprinzătoare - Xenia Rubinos, deci, cu „I See Them”, de pe „Black Terry Cat”, urmată de „Minhas Bics” o piesă de albumul „Tropix” lansat în 2016 de Céu.

La microfon Lucian Ștefănescu, vă reamintesc că ascultați recomandările muzicale de sfîrșit de an ale postului de radio Europa Liberă.

2016 a fost și anul în care clarinetistul ceh Tomáš Dvořák, Floex, pe numele lui de scenă a lansat coloana sonoră a celei de-a treia variante a jocului electronic Samorost, creat de fabuloșii cehi de la Amanita Design, și noi ascultăm acum secvența intitulată „Yellow Furry Mushroom Tune”.

„Nu există prototip pentru frumusețe”, a spus cândva tunisianul Dhafer Youssef, care a lansat anul acesta încă un album a cărui frumusețe pare de fapt ea însăși un prototip, acela exemplar al muzicii compuse și cântate de un muezin care s-a apucat de jazz. „Al-Akhtal Rhapsody, Pt. II”, așadar de pe „Diwan of Beauty and Odd”. Va urma „In The Treetops”, de pe albumul „Floa” al celor de la Mammal Hands.

În încheiere o piesă specială, un remix, o interpretare a piesei „Crayfish Hora”, remix creat de Koby Israelite Remix. de pe albumul „Onwards to Mars!”, lansat la începutul anului pentru a marca cei 20 de ani de existență ai Fanfarei Ciocârlia.

Programul nostru se încheie aici, vă reamintesc că ați ascultat recomandările muzicale de sfîrșit de an ale postului de radio Europa Liberă.

Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, și vă urează la mulți ani!

Aici e radio Europa liberă!