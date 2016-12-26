Валерию Чудинову 23 года, у него — мышечная дистрофия. Он живет в христианском центре «Sarepta» в коммуне Сэрата Галбенэ Хынчештского района. Сюда, достигнув совершеннолетия и за неимением другого жилья, попадают сироты с опорно-двигательными проблемами. Прежде в его жизни было множество невзгод и страданий — вырос в бедной семье, его заставляли попрошайничать в России и Украине, в конце-концов мама от него отказалась... При этом Валерий не утратил доверия к людям, веру в собственные силы и лучшее будущее. Он борец, у него золотые руки — починить он может всё, что угодно — от игрушек до плазменных телевизоров. Мечтает открыть свою мастерскую, чтобы зарабатывать на хлеб. «Жизнь продолжается» — убежден Валерий. Репортаж Адриана Яновича.