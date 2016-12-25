К 25-летию распада СССР. Послесловие

Вечером 25 декабря 1991 года по Центральному телевидению показали выступление Михаила Горбачева, где он сообщил пока еще советскому народу о сложении с себя полномочий президента СССР. Горбачев был лаконичен, серьезен и явно раздосадован. Ведь Союз был приговорен еще 8 декабря в Беловежской пуще, но формально продолжал существовать, оставаясь государством без территории. 21 декабря в Алма-Ате была подписана Декларация, означавшая присоединение среднеазиатских республик, Молдовы, Армении и Азербайджана к Содружеству Независимых Государств.

Вечером 25 декабря со здания Большого Кремлевского дворца был спущен красный стяг с серпом и молотом, а вместо него поднят российский триколор. Я, будучи 11-летним ребенком, смотрел на это со смесью ужаса и любопытства – в те минуты мало кто из советских обывателей понимал, что Страна Советов действительно перестала существовать. РСФСР стала называться Российской Федерацией, которая заняла место СССР в Совете Безопасности ООН и известила организацию о своем статусе продолжателя Советского Союза. Все остальные советские республики, за исключением Прибалтики и Грузии, объявили себя правопреемницами СССР в части соблюдения международных договоров.

Так завершилась 74-летняя история Советской власти и 69-летняя история Союза Советских Социалистических Республик. Что это было, почему так произошло? Почему мощная ядерная держава, наводившая страх на капиталистический мир, рассыпалась без единого выстрела? Почему «самая читающая страна в мире» не выдержала испытания гласностью и перестала верить самой себе? Почему декларируемое государство рабочих и крестьян оказалось предано собственной элитой, вкусившей запретный плод капиталистических благ? Наконец, почему интернациональный советский народ, десятилетиями живший идеалами наднационального классового общества, за считанные годы разбежался по этническим квартирам, возненавидев соседей? Думаю, не одно поколение жителей «одной шестой части суши» будет задаваться этими вопросами, но вряд ли найдет однозначный ответ.

Распад СССР – это сложный многосторонний процесс, затронувший практически все сферы жизни государства и общества. Поэтому, наверное, будет правильным сказать, что искать виновных в распаде СССР нужно либо везде, либо нигде. Честно говоря, смешно слышать утверждения отдельных граждан о том, что страну развалили американцы. Американцы, безусловно, имеют отношение к этому процессу, но ведь они мечтали об этом с 1945 года – мечтали и не смогли.

Можно винить коварный американо-саудовский заговор по резкому снижению цен на нефть в середине 80х годов. Тоже верно, но кто же виноват, что брежневская экономика «подсела» на нефтегазовый экспорт в середине 70х годов, не особо заботясь о развитии энергосберегающих и наукоемких технологий, но зато щедро финансируя военно-промышленный комплекс. Кстати, американцы и заодно британцы «виновны» в том, что правильно прочувствовали эту слабость СССР и нанесли точечный удар, развязав гонку вооружений (чего стоит одна только Стратегическая оборонная инициатива – чистейший блеф администрации Рейгана).

Еще можно винить «подрывные радиостанции», «вражеские голоса», такие как радио «Свобода» или «Голос Америки». А также диссидентов и других антисоветчиков. Тоже верно, но ведь и Советский Союз немало времени и сил уделял своей пропаганде против загнивающего Запада, однако оказался, как видим, менее убедительным.

Еще можно винить НАТО и прочих сочувствующих наймитов империализма, которые спали и видели, как бы уничтожить Советскую страну. Тоже верно, но ведь у Москвы был свой мощный военный кулак в Восточной Европе, где размещались элитные группировки советских войск, способные разнести в пух и прах европейских союзников Вашингтона. А уж по количеству танков СССР опережал все страны мира, вместе взятые. Может, всё дело в том, что американцы не вводили войск на территорию стран-союзниц? Я не представляю себе, чтобы США вводили танки в Италию и Бельгию для подавления восстаний и смены власти, как это сделал Советский Союз в Венгрии и Чехословакии. Кажется, Маргарет Тэтчер говорила: «Демократии не воюют друг с другом».

Кстати, железной леди принадлежит фраза «С этим человеком можно иметь дело» применительно к Горбачеву после их встречи в Лондоне в декабре 1984 года. Для сторонников теории исключительной вины Запада это более чем достаточное доказательство «руки ЦРУ». Тоже верно, но позвольте тогда спросить: а куда смотрел всесильный КГБ, который до сих пор внушает Западу ужас? Быть может, КГБ сам был причастен к карьерному росту «ставропольского выскочки-предателя»? Ну, тогда какие претензии к Лэнгли, товарищи? Все спецслужбы работают друг против друга, и в данном случае американцы переиграли русских – неумолимая диалектика «холодной войны».

Еще можно винить литовцев, грузин, армянское лобби, прорумынских националистов, чеченских сепаратистов, афганских моджахедов – список неполон. Тоже верно, но ведь Карабах не сам себя отдал Азербайджану, Прибалтика не сама себя оккупировала, а Приднестровье не само прилепилось к Бессарабии. И границы республик в Ферганской долине рисовались не сами. Национальный вопрос был бомбой замедленного действия. Советские люди действительно не тыкали друг в друга из-за пресловутой пятой графы, но это не означало, что проблем как таковых не существовало. В конце концов, советский системный антисемитизм не был выдумкой «Голоса Америки», а главенство русского языка, хоть и не принималось враждебно, считалось неотъемлемым цементирующим элементом общественных и культурных отношений, причем это выражалось не в лингвистической, а в историко-образовательной форме, что означало укоренение именно русскоцентричной концепции восприятия истории и современности.

Еще можно винить цеховиков, валютчиков и фарцовщиков, которые-де подрывали родную социалистическую экономику и разлагали советское общество дивными запретными плодами западного потребительского общества. Тоже верно, но ведь советский обыватель хотел жить не хуже француза или американца (более того, имел на это полное право в силу своей идейной преданности делу, добросовестности и трудолюбия!), однако не был виноват в том, что за коврами или машинами приходилось стоять в многолетних очередях. В конце концов, даже сквозь «железный занавес» проникали западные фильмы, в которых простой труженик Союза ССР видел несколько иную, в сравнении с родной пропагандой, картину – Запад весьма неплохо «загнивал»!

В общем, можно привести еще много причин. И все они, наверное, подойдут по смыслу повествования. А это значит, что у Советского Союза было много изъянов, на которые вовремя не обратили внимания партийные, государственные и хозяйственные руководители. Кстати, о них, родимых. Я был и остаюсь убежденным сторонником того, что самой главной причиной распада СССР было предательство со стороны элит. Где-то со времен Хрущева советская верхушка, а именно: КПСС, ВЛКСМ, директора заводов, чиновники и прочие небожители – начали жить по образцу и подобию капиталистического общества. Дачи, столовые, машины, прислуга (а как же недопустимость эксплуатации человека человеком, товарищи?) – все эти блага, в совокупности называвшиеся «блатом», очень скоро развратили элиту, сделав ее страшно далекой от народа. Между прочим, лозунг Хрущева «Догоним и перегоним Америку» был гибельным для СССР, т.к. при Сталине страна шла своим путем, но переход на «американские рельсы» означал изнурительную гонку по всем фронтам, что в итоге и погубило Союз.

Партийно-хозяйственная номенклатура аккумулировала огромные средства, которые очень не хотелось терять. И когда появились первые сигналы о возможной гибели СССР (конец 70х – начало 80х), элита решила, что отказываться от этих денег ради эфемерных идеалов было бы верхом глупости. Посмотрите на крупный бизнес и политический истеблишмент бывших советских республик: в девяти случаях из десяти вы обнаружите советские корни. Нет, не в силу возраста, а в силу принадлежности к касте избранных. Например, Чубайс и Ходорковский, самые либеральные либералы России, выросли из штанишек КПСС и ВЛКСМ. Когда стало ясно, что Советский Союз не жилец, эти товарищи решили, что пора называть себя господами. И случилась «величайшая геополитическая катастрофа ХХ века».

Часть 1

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Часть 10