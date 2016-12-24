Провожая 2016 год. Конец «жирной эпохи» в Азербайджане. Часть 2

Каждая 20-я семья в Азербайджане тратит деньги исключительно на питание, то есть на покупку одежды, на развлечения и тем более на накопления средств у них нет. «Дело в том, что после девальвации маната траты на продовольствие у населения выросли. Если раньше на еду уходило 40-50% от суммы дохода, то сегодня у большинства уходит больше 60%, - сказал руководитель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. – Многие отказались от отпусков, реже уезжают отдыхать, покупают меньше одежды и косметики. Стараются редко ходить в рестораны, то есть меньше тратиться на развлечения».

По данным эксперта, сразу после девальвации маната ситуация была плачевной: с большими трудностями столкнулись более 50% населения. Однако в скором времени положение постепенно улучшилось, и цифра упала до 10-12%. «Несмотря на эти улучшения, многим компаниям все-таки пришлось уйти с рынка; некоторые студенты, которые учились за рубежом, вернулись, так как не в состоянии оплатить свое образование», - сказал далее Агаев (Эхо).

Правовед и банковский эксперт Акрам Гасанов упрекает власти Азербайджана в «разгульной» политике в годы высоких цен на нефть. «Все понимали, что, в конце концов, нефть перестанет приносить нам баснословные деньги. Наше правительство говорит о том, что они догадывались об этом, но ожидали, что экономический кризис наступит где-то через 10 лет. И якобы к тому времени страна была бы готова, в чем я очень сильно сомневаюсь, так как от привычек очень сложно избавляться. Основная причина в нас самих, мы сами себя уничтожаем», - утверждает юрист.

По его словам, Азербайджан в свои лучшие годы должен был вкладывать в развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. «Самое главное, мы не создали эффективно функционирующие институты в разных отраслях. Как только доход страны сократился, обнажились все проблемы», - добавил Гасанов. Кроме того, он не видит у правительства конкретной антикризисной программы (Эхо).

Самый большой спад экономики наблюдается в ненефтяном секторе, несмотря на повышенное внимание властей к этой проблеме. В январе-ноябре 2016 года объем ненефтяного ВВП составил около 36 млрд. манатов, что на 5,6% ниже показателя за 2015 год. Нефтяной ВВП оказался вдвое меньше – более 18,5 млрд. манатов. За 11 месяцев 2016 года нефтегазовый экспорт составил 7,178 млрд. долларов при общем экспорте в 8,315 млрд. То есть, на долю нефтегазового сектора, составляющего примерно четверть ВВП, пришлось более 86% общего экспорта. А три четверти экономики страны – ненефтяной сектор – принес всего 14% валюты, хотя в целом экспорт нефти и нефтепродуктов за этот период также существенно сократился (Хаггын).

Этот же сайт ссылается на аналитический отчет вашингтонского консалтингового агентства Frontier Strategy Group. По его данным, в ближайшие годы в Азербайджане ожидается высокая инфляция, сокращение государственных инвестиций и сокращение расходов со стороны населения. Сокращение ВВП Азербайджана остановится лишь в 2018 году, а с 2020 года будет расти на 1-2% ежегодно. В уходящем году правительство сверстало «крайне консервативный бюджет» и урезало расходы на многие сферы. Правительство начало политику развития экспорта и установило дополнительные пошлины на импортные товары. Кроме того, оно пошло на повышение тарифов на электроэнергию и газ, которые будут ежегодно расти до 2022 года. «В то время как правительство всеми силами пытается сократить расходы, местные предприятия тонут в долгах и страдают от непосильных процентных ставок», - пишет издание.

Между тем, бакинское агентство «Туран» увязывает экономические проблемы страны с отсутствием личных свобод и давлением на прессу и общественные организации. «Уровень развития экономики и благосостояния снижается именно в результате снижения индекса свободы личности. Например, в Азербайджане, который занимает 126-ю строку среди 152 государств, индекс личной свободы (5,79) оказался ниже индекса экономической свободы, хотя он тоже не высок (6,79), – пишет издание. – Это факт, что за последние четыре года ситуация со свободой личности в Азербайджане критически ухудшилась в результате массовых арестов инакомыслящих, введения законодательных ограничений на свободу выражения, усиления полицейского контроля над обществом».

«К концу 2016 года администрация президента Ильхама Алиева объявила «дорожную карту» экономических реформ для выхода страны из кризиса, которые она планирует начать в следующем году. Но она сформирована без учета такого компонента, как освобождение личности, то есть она не подразумевает никаких существенных параллельных решений по обеспечению прав и свобод граждан. Если учитывать влияние степени личной свободы на экономическое развитие и благосостояние, то можно прогнозировать, что предложенные реформы не дадут существенных дивидендов и только будут удерживать положение страны между острыми и мягкими фазами перманентных кризисов при низком уровне благосостояния и продуцировании внутренних и внешних негативов», - говорится в материале (цитата по сайту «Контакт»).

Прогнозы нефтяных котировок, однако, не вселяют оптимизма азербайджанским властям. Так, ожидается, что до конца 2018 года цена за баррель будет колебаться в пределах 55-65 долларов. Это, конечно, не катастрофические 30-35 долларов, как год или два назад, но и не сказочные 110-120 долларов, как 3-5 лет назад. А уж о фантастической цене 147 долларов, как это было в июле 2008 года, придется забыть надолго. К тому же мировая научно-техническая конъюнктура (если это слово можно применить к данной области) диктует новые требования, а именно: постепенный отказ от углеводородов в пользу возобновляемой энергии.

Придется повторить простую истину: каменный век закончился не потому, что закончились камни, и нефтяной век закончится раньше, чем истощится последняя скважина. Тот, кто понял это раньше других, сможет выйти с наименьшими потерями. Окажется ли Азербайджан в списке прозорливых, покажет ближайшее десятилетие. А на данный момент картина ясна и красноречива.

Часть 1

Читайте также:

Здравствуй, баррель, Новый год! Азербайджан в крутом пике. Часть 1 / Часть 2