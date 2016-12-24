Провожая 2016 год. Конец «жирной эпохи» в Азербайджане. Часть 1

Уходящий год, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, стал самым тяжелым в экономике республики. И действительно, 2016 год выявил новые темпы падения обменного курса маната, а также снижение объемов добычи нефти. Наиболее объективным показателем явного, но отнюдь не фатального кризиса стала новость от Международного валютного фонда: в ноябре Азербайджан продал 2,97 тонны золота, что составило почти 12% национального запаса. По данным на 1 декабря, объем золотого запаса каспийской республики уменьшился до 22015 кг. Уточняется, что в октябре Баку продал 4,2 тонны благородного металла. В сентябре золотой запас составлял около 30 тонн (Хаггын). Таким образом, за прошедшую осень запасы сократились примерно на треть.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) объявила, что добыча нефти в январе-ноябре 2016 года снизилась на 7,3% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Так, по данным на 1 декабря нынешнего года, добыто 6,93 млн. тонн нефти по сравнению с 7,48 млн. тонн за 11 месяцев 2015 года. Всего в январе-ноябре 2016 года в Азербайджане добыто (с учетом работы иностранных компаний) 37,7 млн. тонн нефти против 38,2 млн. тонн в отчетный период прошлого года (АВС).

Между тем, Баку поддержал решение ОПЕК о сокращении среднесуточной добычи нефти на 600 тыс. тонн. Однако, по словам бывшего замминистра экономики республики Октая Ахвердиева, решение Баку объясняется тем, что добыча нефти в стране и так падает. А председатель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан заявил, что Азербайджан станет единственной каспийской страной, которая в 2017 году пойдет по пути сокращения добычи. «В 2017 году согласно прогнозам, которые представил Милли Меджлис [парламент], объемы добычи нефти в стране сократятся на 25 млн. баррелей в сутки. Соответственно, за год страна сможет добыть всего 39,7 млн. тонн нефти, то есть на 1,5 млн. тонн меньше. Таким образом, Азербайджан тоже сыграет большую роль в вопросе стабилизации цен на черное золото», - сказал эксперт (Эхо).

На данный момент три четверти доходов страны по-прежнему приходятся на нефть и газ. Поэтому после 2014 года, когда мировые цены на нефть стали резко падать, упал и объем валютных поступлений в казну, что, в свою очередь, вызвало повышение спроса на доллары и девальвацию маната. В феврале 2015 года Национальный банк Азербайджана ввел бивалютную корзину, что обрушило курс на одну треть. А в декабре прошлого года Центробанк вовсе «отпустил» валютный курс, что вызвало катастрофическое падение: до начала кризиса за один манат давали 1,28 доллара (или 0,78 маната за доллар), но сегодня за один доллар дают 1,75 маната. То есть менее чем за два года курс упал в 2,2 раза.

Само собой, такая макроэкономическая шоковая терапия не могла не привести к падению доходов населения. «Сегодня Азербайджан, к сожалению, действительно скатился до низов по размеру заработной платы в долларовом эквиваленте. Возможно, Грузия и Армения оказались несколько выше, так как эти государства не являются нефтедобывающими, и девальвация их сильно не коснулась», - завил председатель бакинского Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. В итоге валютный эквивалент средней заработной платы по стране значительно уменьшился и стал самым низким на Южном Кавказе и пятым среди стран СНГ – 300 долларов (Эхо).

Дальше – больше. Азербайджанские власти готовятся отказаться от полного страхования банковских вкладов. «Безусловно, те, кто сегодня держат свои вклады в банках, не посчитают данную новость радостной, и многие просто заберут их из банков», - сказал юрист Акрам Гасанов. Он назвал закон о полном страховании ошибочным и популистским шагом властей, т.к. в международной практике такого нет, особенно в отношении иностранных валют. «Финансов для компенсации вкладов недостаточно, чтобы охватить все банки. Ведь в этом случае у фонда страхования вкладов возникает необходимость во взятии кредитов у ЦБА, валютные резервы которого и так истощены. Показатель ниже 4 млрд. станет угрозой финансовой стабильности страны», - добавил Гасанов (Эхо).

Между тем, азербайджанское общество остро отреагировало на валютные пертурбации. На 1 января 2016 года в банковском секторе было зарегистрировано 9,47 млрд. манатов депозитных вкладов, но в ноябре сумма сократилась до 7,41 млрд., то есть примерно на 22%. Эксперт общественной организации «Содействие экономическим инициативам» Самир Алиев называет две причины. Это закрытие банков (11 штук в 2016 году), причем не факт, что вкладчики понесли свои кровные в другие банки. А вторая причина – недоверие к банковскому сектору в целом и крайне низкие процентные ставки по долларовым вкладам (Эхо).

Упомянутый Акрам Гасанов говорит, что в будущем году Азербайджан полностью перейдет на «плавающий курс» национальной валюты. «Это означает, что банки ничем не будут ограничены, они будут устанавливать курс валют по своему усмотрению. Нет сомнений в том, что банки начнут максимально завышать курс. Таким образом, курс маната будет устанавливаться рынком. Естественно, это приведет к резкой девальвации национальной валюты, поскольку манат будет переоценен. В то же время ясно, что манат должен упасть, чтобы найти свою реальную рыночную стоимость», - пояснил эксперт (Эхо).

Вышеперечисленные факторы привели к снижению объема ВВП Азербайджана: в январе-ноябре спад составил 3,9% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. При этом размер ВВП на душу населения составил 5,6 тыс. манатов, что на 5% ниже показателя прошлого года. Кроме того, зафиксирован 4%-ный экономический спад (АВС).

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов приводит другие данные: в 2016 году снижение объема ВВП составит 2,8%, или 58 млрд. манатов. Среди причин чиновник назвал сокращение строительного сектора, снижение товарооборота, кризис банковского сектора. «Ненефтяной ВВП страны в отчетный период сократился на 6,1%. В итоге в Азербайджане впервые с 1998 года наблюдается дефицит платежного баланса», - рассказал Шарифов. По словам главы Центробанка Эльмана Рустамова, рост или снижение стоимости барреля нефти на 10 долларов приведет, соответственно, к увеличению или снижению доходов на 1,7 млрд. долларов (Спутник – Азербайджан).

Продолжение следует…