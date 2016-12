Anatolie Golea: „Următori doi ani, exact doi ani, vor fi marcaţi de luptă acerbă între preşedinte şi actuala coaliţie de guvernare”

Preşedintele ales, Igor Dodon, urmează să fie învestit astăzi în funcţia de şef al statului, la o ceremonie ce va avea loc la Palatul Republicii. Reprezentanţi ai Partidului Socialiştilor au anunţat că la eveniment sunt aşteptaţi „oaspeţi” din ţări membre ale CSI şi Uniunii Europene, între care vicepremierul rus Dmitri Rogozin şi viceprim-ministrul ungar Zsolt Semjen.

Într-un interviu cu jurnalistul şi comentatorul politic Anatolie Golea trecem în revistă cei patru ani de preşedinţie ai lui Nicolae Timofti şi, bineînţeles, schiţăm aşteptări de la preşedinţia lui Igor Dodon.

Anatolie Golea: „Va fi transmisă această ştafetă de la Nicolae Timofti la Igor Dodon. Ironia sorții, graţie votului lui Igor Dodon în 2012, în martie, Nicolae Timofti pe neprins de veste pentru toată lumea şi pentru sine însuşi a devenit preşedinte al Republicii Moldova. Doar graţie votului lui Igor Dodon şi a încă câţiva deputaţi care ulterior au trecut în Partidul Socialiştilor din Partidul Comuniştilor. Cred că principala senzaţie pe care o are toată lumea de la preşedinţia domnului Timofti este dezamăgirea.

Pentru că am investit multe speranţe şi aşteptări în alegerea domnului Timofti la postul de preşedinte, un om cu experienţă, cu scaun la cap, cu o carieră aproape strălucită în domeniul justiţiei, de la judecător la preşedinte al Consiliului Suprem al Magistraturii. Speram că va reuşi să menţină echilibrul între ramurile puterii, dânsul însă a făcut prea puţin, a rămas mai mult un observator pasiv, decât un jucător activ în politică. Chiar a dezamăgit poate cel mai mult prin faptul că nu a făcut ceea ce a ştiut şi ar fi putut să facă, să contribuie la curăţarea sistemului din care a făcut parte toată viaţa şi la scoaterea justiţiei de sub influenţa politicului.”

Europa Liberă: Unii ar putea să vă contrazică, spunând că, de fapt, domnia sa nu a avut pârghii. Ce le-aţi răspunde?

Anatolie Golea: „Niciun preşedinte nu a avut pârghii, dar o persoană care este şef de stat trebuie să găsească acele pârghii, trebuie să apeleze la politicieni, la alegătorii care au ales Parlamentul, să le spună: „Dumneavoastră i-aţi ales. Ei nu fac faţă”. Pe parcursul a patru ani preşedintele Nicolae Timofti, practic, nu a fost nicăieri mai departe de Bucureşti în afara ţării, cu mici excepţii. Şi nu a fost nicăieri nici chiar în Chişinău.

În al patrulea an de mandat a ajuns la Comrat cu chiu, cu vai. Şi chiar îmi vine greu să spun unde a mai fost prin ţară să vadă republica pe care o guvernează. Să se întâlnească cu oamenii, să le spună ce vrea să facă, pentru ce a acceptat acest post şi să vadă care sunt aşteptările cetăţenilor. O singură tentativă a îndrăznit să facă în decembrie 2015, în momentul crizei de guvern, atunci când a încercat să numească un candidat la postul de prim-ministru neagreat de majoritatea parlamentară.”

Europa Liberă: Vă referiţi la domnul Ion Sturza?

Anatolie Golea: „Da. Dar şi aici, până la urmă, a cedat şi s-a conformat cerinţelor majorităţii parlamentare.”

Europa Liberă: Deci, din ce spuneţi dumneavoastră, domnule Golea, domnul Timofti a lăsat cumva impresia că funcţia de preşedinte în Republica Moldova este mai mult una simbolică şi că, de fapt, şeful statului nu ar putea schimba foarte multe. Dar vorbind despre domnul Dodon, credeţi că domnia sa va insista să demonstreze contrariul, se va impune, va dori acest lucru?

Anatolie Golea: „Ceea ce ţine de domnul Dodon, vom vedea un cu totul alt comportament al preşedintelui. Ne vom pomeni într-o situaţie absolut nouă, pentru că Igor Dodon vine din Partidul Comuniştilor şi a fost un elev foarte sârguincios al fostului preşedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, şi va încerca să aibă un comportament de genul Vladimir Voronin – dur, autoritar, cu multe decizii şi cu alură de ţar care guvernează ţara după bunul său plac.

Doar este o mică foarte mare diferenţă, preşedintele Voronin, care guverna în acest fel, avea majoritatea absolută în Parlament, la început 71 de deputaţi şi pe urmă 50. Şi întotdeauna avea o majoritate confortabilă şi deciziile erau susţinute sau adoptate de către Parlament. Or, aici domnul Dodon se va confrunta cu mari dificultăţi, pentru că dânsul va încerca să se comporte ca Vladimir Voronin, într-o situaţie exact inversă, când majoritatea parlamentară, cel puţin aparent, este ostilă preşedintelui Dodon. Şi de aici eu cred că vor porni confruntările între preşedinte şi Parlament, pe de o parte, guvern şi preşedinte, pe de altă parte. Cu tot arsenalul deplin de măsuri care sunt posibile, prin decrete, prin hotărâri ale guvernului şi legi adoptate de către Parlament şi nepromulgate de către preşedinte, cu adresări la Curtea Constituţională, rolul căreia va creşte şi mai mult în această situaţie, pentru că din ambele părţi, de la Preşedinţie, pe de o parte, şi de la guvern şi Parlament, pe de altă parte, vor veni adresări cu duiumul la Curtea Constituţională, care va trebui să fie acest arbitru.

Deşi rolul de arbitru ar trebui, în mod normal, să şi-l asume preşedintele, preşedintele va fi un jucător extrem de activ, care a început deja pregătirea către alegerile parlamentare. Deci, aceşti următori doi ani, exact doi ani, vor fi marcaţi de această luptă acerbă între preşedinte şi actuala coaliţie de guvernare. Pe ambele părţi actorii pregătindu-se, de fapt, către marea bătălie – alegerile parlamentare din 2018.”

Europa Liberă: Vorbind despre relaţia preşedinte-cetăţeni, domnul Dodon a promis, chiar în ziua când era cumva clar că domnia sa iese victorios din scrutinul prezidenţial, că va fi un preşedinte al tuturor cetăţenilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Golea, e o utopie această dorinţă a domniei sale sau chiar credeţi că va putea duce la bun sfârşit această promisiune?

Anatolie Golea: „Declaraţia a fost frumoasă, trebuie să recunoaştem, mai ales în ziua sau a doua zi după alegeri. Dar ceea ce a urmat, a trecut deja o lună şi jumătate aproape de la alegeri, ceea ce a urmat ne-a convins că fost doar o declaraţie, un vis frumos al preşedintelui aşteptat şi de către cetăţeni. Au urmat declaraţii extrem de dure ale domnului Dodon, care nu a ieşit încă din campanie electorală, continuă acea ritorică dură vis-a-vis de oponenţii politici, dar şi faţă de cetăţeni. Continuă lupta cu unioniştii, dânsul îi numeşte eurounionişti, având în vedere pe toţi cei care nu sunt pentru integrarea în Uniunea Euroasiatică.

O mare parte din alegătorii domnului Dodon se văd în marea uniune a republicilor sovietice socialiste, într-un fel sau altul, pledează mai activ sau mai puţin activ pentru refacerea Uniunii Sovietice într-o variantă sau alta. De ce aceşti cetăţeni au dreptul, iar cei care pledează pentru integrarea europeană nu au dreptul? Deci, și la acest capitol vom avea confruntări iniţiate chiar de către preşedintele Igor Dodon care mă tem eu că nu va reuşi în nicio măsură, în niciun fel să devină preşedinte al Republicii Moldova, ci doar al unei părţi din Republica Moldova, a celor 835 de mii. Cifră cu care speculează liderii Partidul Socialiştilor, spunând că niciun politician anterior nu a avut o asemenea susţinere.

Aici aş vrea să fac o remarcă, preşedinte Lucinschi a fost ales în 1996 cu 916 mii de voturi, deci, aproape cu 100 de mii mai mult. Şi este mare păcat că politicienii şi preşedintele ales continuă să dezbine societatea şi nu au făcut nici cât negru sub unghie pentru a împăca cetăţenii, pentru a linişti spiritele, pentru a calma societatea. Se pune accent doar pe ceea ce dezbină societatea, neavând o idee naţională, dacă vreţi, care să consolideze toţi cetăţenii, indiferent de etnie, opţiuni politice, religie ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Spre finalul interviului, domnule Golea, să presupunem, totuşi, ca să nu îl încheiem într-o notă pesimistă, şi să credem în buna intenţie a domniei sale, care credeţi că ar fi cea mai importantă problemă pe care ar trebui să o abordeze, care nu ar trebui să-i scape din vizor, imediat ce va ajunge în fruntea statului?

Anatolie Golea: „Depăşirea antagonizării în societate. La acest capitol recent am avut o ieşire publică împreună cu domnul Dodon la o ceremonie de decernare a nişte premii şi domnul Dodon mi-a reproşat în public că eu am votat împotriva domniei sale şi dânsul este sigur de acest lucru. Şi eu am spus: „Eu vreau să ajung să regret faptul că nu am votat un partid sau un politician care a ajuns la guvernare şi a făcut atâtea lucruri bune, că mie să-mi pară rău peste un an doi, trei sau patru că nu l-am votat şi la următoarele alegeri să vin să votez”. Chiar vreau să-i doresc succese, să mă convingă pe mine şi pe cetăţeni de contrariul, că nu au făcut bine cei care nu l-au votat, pentru că are intenţii bune şi va face viaţa mai bună. Acest lucru, de fapt, îl aşteaptă cetăţenii.”