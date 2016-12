Donald Trump se pronunță pentru consolidarea capacităților nucleare americane

Presedintele ales Trump are un impact asupra politicii externe americane chiar inainte de a ajunge la Casa Alba. Este asta de bun augur sau nu? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

In ultimele 24 de ore, presedintele ales Trump s-a pronuntat pe twitter pentru intarirea capacitatii nucleare a Statelor Unite, dupa ce la Moscova, la fel facuse si presedintele Putin, vorbind despre armamentul nuclear al Rusiei. Asta pare sa puna in revers política ultimelor administratii care au incercat sa reduca arsenalele nucleare, nu sa le dezvolte.

E drept ca echipa de tranzitie a lui Trump a explicat mesajul twitter, spunind ca presedintele ales a vizat neproliferarea nucleara, desi textul sugera altceva. Dar asta nu a fost singura interventie de política externa.

Consiliul de Securitate ONU se pregatea sa voteze o rezolutie, introdusa de Egipt, care critica política Israelului cu privire la crearea si dezvoltarea de asezari evreiesti, in teritorii ocúpate. Se pare ca spre deosebire de ani anteriori, administratia Obama decisese sa nu se mai opuna prin veto ci, ori sa se abtina, ori sa sprijine rezolutia. Asta ar fi fost o modificare majora de política, dupa ani de zile in care diplomatia americana a incercat fara sa reuseasca sa deblocheze procesul de pace in Orientul Mijlociu. Barack Obama se pregatea pentru un gest simbolic, care sa trimita un semnal de la care viitoarea administratie sa plece. Doar ca nu pare sa fi mers cum isi dorea actuala administratie. Israelul i-a cerut presedintelui Obama sa nu modifice política fata de regiune si cind a vazut ca nu are cistig de cauza a avertizat Casa Alba ca va apela la ajutorul presedintelui ales Trump, ceea ce a si facut.

Acesta a facut publica o declaratie cerind administratiei Obama sa se opuna prin veto, dar se pare ca l-a convins pe presedintele Egiptului, Sisi sa amine votul care fusese preconizat. Nu se stie daca acest vot va mai fi programat, Liga Araba lucreaza la textul rezolutiei, dar deocamdata interventia directa si spectrul administratiei Trump a deraiat ceea ce Barack Obama se pare ca se pregatea sa faca.

Analisti politici spun ca astfel de interventii politice directe ale unui presedinte ales sint fara precedent recent si pe ansamblu de nedorit, pentru ca America are un singur presedinte, Barack Obama. Pe de alta parte, alte voci sustin ca nici Obama nu ar fi trebuit sa modifice pe ultima suta de metri o política pe care a avut-o in toti anii in care s-a aflat la Casa Alba.