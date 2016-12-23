Сердечная забота о родине

Доктор Григоре Попушой 16 лет живет в Италии, но уже четыре года каждый месяц приезжает домой в Молдову — на операции и консультации. Клиника в Италии, где он работает, заключила партнерское соглашение с одной из частных клиник Кишинева. Доктор Попушой специализируется в области интервенционной кардиологии — это сочетание классической кардиологии с хирургией — революционная область медицины. В отличие от случаев, в которых традиционно используется скальпель, эта технология менее рискованна для пациентов. Врач отмечает, что таких сложных и запущенных случаев, как в Молдове, в Италии он не встречал, поскольку там люди чаще обращаются за помощью, и осложнения удается предупредить. Репортаж Михаелы Герасим.