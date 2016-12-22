Высокие технологии молодости

Бизнесмен Дмитрий Каминский — родом из Молдовы, но уже более 20 лет живет за границей. Он уверяет, что с помощью высоких технологий возможно продление жизни, и убежден, что человек может жить больше 120 лет. По его словам, он собрал достаточно средств для финансирования исследований и реализации задуманного, создал инвестиционный фонд, главный офис которого находится в Гонконге. Недавно Дмитрий побывал в Кишиневе, где на встречах с учениками лицея Академии наук говорил о новых технологиях лечения тяжелых заболеваний. В беседе с Александру Попеску Дмитрий Каминский рассказывает о своих планах в области биомедицины, искусственного интеллекта, космических технологий, нанотехнологий и другом.