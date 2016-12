Bilanțuri 2016 - Vsevolod Ciornei: „Lumea este complexă, hazul merge la braţ cu necazul”

Europa Liberă: Domnule Ciornei, dumneavoastră amestecaţi ştirile cu bancurile, ca să fie mai puţin dureroase, probabil. Ce v-a amuzat, ce v-a întristat în anul 2016?

Vsevolod Ciornei: „Pe mine toate mă amuză şi mă întristează cam în acelaşi timp pentru că lumea este complexă, hazul merge la braţ cu necazul în folclorul nostru şi în viaţa noastră. În acest an am văzut o restructurare puţin, o redistribuire de forţe pe scena noastră politică, cu o nouă majoritate parlamentară și un nou guvern a încercat şi mai încearcă să stabilizeze situaţia şi să redreseze relaţiile ţării cu partenerii noştri occidentali. Se pare că înspre toamnă i-a reuşit. Am avut alegeri prezidenţiale care au fost nu neaşteptate, dar, mai degrabă, în trendul universal, aş zice. Pentru că după ce în Statele Unite ale Americii a fost ales Donald Trump, după ce în Bulgaria a fost ales Radev, după ce britanicii au votat ieşirea din Uniunea Europeană, mai nou, de exemplu, şi victoria masivă a stângii în România, victoria lui Igor Dodon nu face figură separată de toate acestea. Adică, aşa cum vrem noi, tânjim tot timpul după standardele occidentale, se pare că acum când ele s-au cam deteriorat începem şi noi să corespundem.”

Europa Liberă: Dar scurtcircuitează gândirea politică . Cursul oficial este spre Apus şi preşedintele care promite revenirea spre Răsărit este votat masiv.

Vsevolod Ciornei: „Acest preşedinte deocamdată a promis în cadrul campaniei electorale şi noi ştim cu toţii că retorica electorală se modifică substanţial, atunci când omul îşi ocupă funcţia, când îşi pipăie atribuţiile, care mi se pare că la noi au cam fost strâmtorate şi reduse la număr atribuţiile preşedintelui. Aşa că ar putea această coabitare să fie chiar şi undeva avantajoasă pentru noi, pentru că ruşii ar putea să cedeze din intransigenţa lor în plan economic, pentru că au un simpatizant de al lor aici, la noi, într-o funcţie importantă. Iar simpatizantul lor îşi va reduce exprimarea simpatiei mai degrabă doar la vorbe pentru că la fapte nu ştiu cum ar putea trece.”

Europa Liberă: Alegerea lui Dodon este o expresie vizibilă a voinţei poporului?

Vsevolod Ciornei: „Dat fiind scorul electoral, să zicem, nici prea strâns, dar nici prea detaşat, este în măsura în care orice scrutin electoral este expresia alegerii poporului.”

Europa Liberă: Eu mă refer la faptul că i s-a dat în sfârşit poporului posibilitatea să-şi aleagă şeful statului.

Vsevolod Ciornei: „Mi se pare că şi sub acest aspect prezenţa la urne, şi la noi cota populaţiei active din punct de vedere politic este, ca şi prin alte părţi. Adevărul e că unora, pur şi simplu, nu le pasă, sunt de acord cu oricine vine la putere. Și atunci competiţia se dă între cei activi sub aspect politic, cei care se interesează de politică.”

Europa Liberă: Dacă aţi fi redactorul şef la „Time”, pe cine aţi alege omul cel mai reprezentativ al anului din Republica Moldova? Şi care ar fi ghinionul anului pentru ultima copertă?

Vsevolod Ciornei: „Eu ştiu că până la urmă omul cel mai reprezentativ al anului în Republica Moldova este Vladimir Plahotniuc care, ocupând doar o funcţie în cadrul propriului său partid, este persoana cu cele mai multe trimiteri şi de bine, şi de rău la ceea ce se face în Moldova şi la ceea ce se întâmplă.”

Europa Liberă: Iar pe ultima copertă?

Vsevolod Ciornei: „Iar pe ultima copertă eu nu ştiu ce ghinion…”

Europa Liberă: Shor ar pretinde la aşa ceva?

Vsevolod Ciornei: „Nu prea cred. Ghinionistul, da?”

Europa Liberă: Da. Să fii primar în stare de arest nu vi se pare paradoxal?

Vsevolod Ciornei: „Acesta nu este ghinion. Noi avem doi primari aşa. Renato Usatîi, un primar care este mai mult în afara ţării şi este pândit şi el de organele respective. Shor în arest la domiciliu.”

Europa Liberă: Deci, aţi accepta să împartă ei doi ultima copertă?

Vsevolod Ciornei: „Ar putea. L-ar putea lua şi pe Veaceslav Platon, care era un om influent şi care se zice că manipula cu sume uriaşe, acum tot se află în condiţii nu prea confortabile.”

Europa Liberă: Spuneţi-mi bancul anului 2016.

Vsevolod Ciornei: „Ei, iaca nu m-am gândit la aceasta. Eu am un banc preferat care, mi se pare, exprimă felul moldovenilor de a munci, era despre inşi care unul săpa un şanţ şi altul îl astupa din urmă. Merge un trecător, zice: „Ce faceţi, băi? Lucraţi degeaba, unul sapă şanţul şi altul îl astupă”. La care aceştia zic: „De fapt, noi suntem trei în echipă, este unul care pune cablul, dar acum el e în concediu’.”

Europa Liberă: Deci, să ne rugăm să vină toţi trei la anul.

Vsevolod Ciornei: „Să avem echipe complete cam în toate domeniile şi să fie toate elementele activităţii lor prezente în toate.”